Diogo Jota, „convocat" la echipa națională a Portugaliei! Gest superb făcut de cel mai bun prieten. Foto

Diogo Jota va avea parte de un omagiu superb la următoarea acțiune a naționalei Portugaliei. Ce a decis unul dintre fotbaliștii convocați de Roberto Martinez
Cristian Măciucă
03.09.2025 | 11:51
Diogo Jota convocat la echipa nationala a Portugaliei Gest superb facut de cel mai bun prieten Foto
Diogo Jota, „convocat” la echipa națională a Portugaliei! Gest superb făcut de un star lusitan. FOTO: Fanatik

Diogo Jota va face parte și el, simbolic, din echipa națională a Portugaliei. Unul dintre cei mai buni prieteni ai săi i-a adus un omagiu superb înaintea „dublei” cu Armenia și Ungaria din preliminariile Campionatului Mondial. 

Gest superb pentru Diogo Jota la echipa națională a Portugaliei

Portugalia se pregătește pentru meciurile cu Armenia și Ungaria din preliminariile Campionatului Mondial. Cele două partide vor avea loc pe 6, respectiv 9 septembrie.

Pentru această acțiune, selecționerul Roberto Martinez a convocat 23 de jucători, printre care și Ruben Neves. Bun prieten cu Diogo Jota, fotbalist care s-a stins din viață în urma unui tragic accident rutier, mijlocașul de la Al-Hilal a făcut un gest superb.

Înainte de acțiunea la echipa națională, Neves și-a afișat noul tatuaj. El are acum imprimat pe gamba piciorului stâng un desen cu o imagine în care îl îmbrățișează pe Diogo Jota. El s-a afișat cu acest tatuaj la primul antrenament efectuat după reunire de naționala lui Martinez.

Acțiunea Portugaliei pentru meciurile cu Armenia și Ungaria este prima după tragica dispariție a lui Diogo Jota, care s-a petrecut pe 3 iulie 2025. Cu ocazia reunirii lotului lui Roberto Martinez, întreaga națională a Portugaliei, în frunte cu Cristiano Ronaldo, a mers la un eveniment special dedicat fostului lor coleg.

Oficialii federației, fotbaliștii, dar și alte personalități din lumea sportului portughez au participat alături de fosta soție a lui Jota, Rute Cardoso, în care a fost dezvelit tricoul de bronz al lui Diogo Jota. Acesta va fi tot timpul cu lusitanii la baza de antrenament a campioanei europene din 2016.

Ruben Neves va purta tricoul cu numărul 21

Dacă Liverpool a retras tricoul cu numărul 20, cel pe care l-a purtat Diogo Jota în perioada petrecută pe Anfield Road, la echipa națională a Portugaliei, numărul 21 rămâne „viu”.

Tricoul, pe care îl purta la prima reprezentativă fostul atacant, va fi îmbrăcat de acum înainte de același Ruben Neves. Decizia a aparținut și familiei lui Diogo Jota, care știa că fostul star de la Liverpool era bun prieten cu actualul jucător al lui Al-Hilal.

„Tricoul cu numărul 21 al lui Jota merge la Ruben Neves şi în acest fel el rămâne cu noi toţi pe teren. Ruben a avut o relaţie foarte strânsă cu Diogo Jota”, a declarat Roberto Martinez, selecționer la prima reprezentativă a Portugaliei.

  • 49 de selecții și 14 goluri a avut Diogo Jota pentru prima reprezentativă a Portugaliei
  • 2 trofee a câștigat Diogo Jota cu echipa națională, Nations League 2019 și 2025
