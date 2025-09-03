Diogo Jota, „convocat” la echipa națională a Portugaliei! Gest superb făcut de cel mai bun prieten. Foto

Diogo Jota va face parte și el, simbolic, din echipa națională a Portugaliei. Unul dintre cei mai buni prieteni ai săi i-a adus un omagiu superb înaintea „dublei” cu Armenia și Ungaria din

Gest superb pentru Diogo Jota la echipa națională a Portugaliei

Portugalia se pregătește pentru meciurile cu Armenia și Ungaria din preliminariile Campionatului Mondial. Cele două partide vor avea loc pe 6, respectiv 9 septembrie.

Pentru această acțiune, selecționerul Roberto Martinez a convocat 23 de jucători, printre care și Ruben Neves. Bun prieten cu , mijlocașul de la Al-Hilal a făcut un gest superb.

Înainte de acțiunea la echipa națională, Neves și-a afișat noul tatuaj. El are acum imprimat pe gamba piciorului stâng un desen cu o imagine în care îl îmbrățișează pe Diogo Jota. El s-a afișat cu acest tatuaj la primul antrenament efectuat după reunire de naționala lui Martinez.

Le nouveau tatouage de Rúben Neves, en hommage à son coéquipier et ami de toujours, Diogo Jota… 🤍🕊️ 23 + 1 ❤️🇵🇹 — Foot Mercato (@footmercato)

Acțiunea Portugaliei pentru meciurile cu Armenia și Ungaria este prima după tragica dispariție a lui Diogo Jota, care s-a petrecut pe 3 iulie 2025. Cu ocazia reunirii lotului lui Roberto Martinez, întreaga națională a Portugaliei, în frunte cu Cristiano Ronaldo, a mers la un eveniment special dedicat fostului lor coleg.

Oficialii federației, fotbaliștii, dar și alte personalități din lumea sportului portughez au participat alături de fosta soție a lui Jota, Rute Cardoso, în care a fost dezvelit tricoul de bronz al lui Diogo Jota. Acesta va fi tot timpul cu lusitanii la baza de antrenament a campioanei europene din 2016.

🇵🇹 and 's national team paid tribute to and Jorge Costa on Tuesday. ❤️🎙️Rúben Neves delivered an emotional message: "We, me and the whole national team, will do everything to keep Diogo present with us. Thank you, Jorge, André and Diogo,… — Olt Sports (@oltsport_)

Ruben Neves va purta tricoul cu numărul 21

Dacă cel pe care l-a purtat Diogo Jota în perioada petrecută pe Anfield Road, la echipa națională a Portugaliei, numărul 21 rămâne „viu”.

Tricoul, pe care îl purta la prima reprezentativă fostul atacant, va fi îmbrăcat de acum înainte de același Ruben Neves. Decizia a aparținut și familiei lui Diogo Jota, care știa că fostul star de la Liverpool era bun prieten cu actualul jucător al lui Al-Hilal.

„Tricoul cu numărul 21 al lui Jota merge la Ruben Neves şi în acest fel el rămâne cu noi toţi pe teren. Ruben a avut o relaţie foarte strânsă cu Diogo Jota”, a declarat Roberto Martinez, selecționer la prima reprezentativă a Portugaliei.