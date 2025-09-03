Diogo Jota, „convocat” la echipa națională a Portugaliei! Gest superb făcut de cel mai bun prieten. Foto

Diogo Jota va face parte și el, simbolic, din echipa națională a Portugaliei. Unul dintre cei mai buni prieteni ai săi i-a adus un omagiu superb înaintea „dublei” cu Armenia și Ungaria din preliminariile Campionatului Mondial.
Portugalia se pregătește pentru meciurile cu Armenia și Ungaria din preliminariile Campionatului Mondial. Cele două partide vor avea loc pe 6, respectiv 9 septembrie.
Pentru această acțiune, selecționerul Roberto Martinez a convocat 23 de jucători, printre care și Ruben Neves. Bun prieten cu Diogo Jota, fotbalist care s-a stins din viață în urma unui tragic accident rutier, mijlocașul de la Al-Hilal a făcut un gest superb.
Înainte de acțiunea la echipa națională, Neves și-a afișat noul tatuaj. El are acum imprimat pe gamba piciorului stâng un desen cu o imagine în care îl îmbrățișează pe Diogo Jota. El s-a afișat cu acest tatuaj la primul antrenament efectuat după reunire de naționala lui Martinez.
Acțiunea Portugaliei pentru meciurile cu Armenia și Ungaria este prima după tragica dispariție a lui Diogo Jota, care s-a petrecut pe 3 iulie 2025. Cu ocazia reunirii lotului lui Roberto Martinez, întreaga națională a Portugaliei, în frunte cu Cristiano Ronaldo, a mers la un eveniment special dedicat fostului lor coleg.
Oficialii federației, fotbaliștii, dar și alte personalități din lumea sportului portughez au participat alături de fosta soție a lui Jota, Rute Cardoso, în care a fost dezvelit tricoul de bronz al lui Diogo Jota. Acesta va fi tot timpul cu lusitanii la baza de antrenament a campioanei europene din 2016.
Dacă Liverpool a retras tricoul cu numărul 20, cel pe care l-a purtat Diogo Jota în perioada petrecută pe Anfield Road, la echipa națională a Portugaliei, numărul 21 rămâne „viu”.
Tricoul, pe care îl purta la prima reprezentativă fostul atacant, va fi îmbrăcat de acum înainte de același Ruben Neves. Decizia a aparținut și familiei lui Diogo Jota, care știa că fostul star de la Liverpool era bun prieten cu actualul jucător al lui Al-Hilal.
„Tricoul cu numărul 21 al lui Jota merge la Ruben Neves şi în acest fel el rămâne cu noi toţi pe teren. Ruben a avut o relaţie foarte strânsă cu Diogo Jota”, a declarat Roberto Martinez, selecționer la prima reprezentativă a Portugaliei.