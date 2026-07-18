Direct din Ghencea, Aymen Boutoutaou a avut un mesaj în limba română pentru fanii FCSB

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FCSB a oficializat al treilea transfer al verii odată cu venirea la echipă a lui Aymen Boutoutaou. Prezent în tribune la meciul cu FC Argeș, din Ghencea, atacantul în vârstă de 25 de ani a avut un mesaj în limba română pentru fanii roș-albaștrilor. Adus de la Sochaux, Aymen Boutoutaou l-a costat pe patronul Gigi Becali suma de 1,35 milioane de euro.

Ce mesaj în limba română le-a transmis Aymen Boutoutaou fanilor FCSB: „Vă aștept la meci!”

După Labonne și Gnahore, FCSB își continuă campania de achiziții pe filieră franceză. Aymen Boutoutaou, care are dublă cetățenie, franceză și algeriană, cu fosta campioană a României. Cotat de Transfermarkt.com la 800.000 de euro, Aymen Boutoutaou va purta la FCSB tricoul cu numărul 28.

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De asemenea, noul jucător al roș-albaștrilor a avut un mesaj pentru fanii FCSB. „Salut, echipă! Sunt Aymen Boutoutaou. Sunt foarte mândru să mă alătur acestui club foarte, foarte mare! Suntem împreună. Vă aștept la meci”, a transmis atacantul care evoluează în banda dreaptă direct de pe Stadionul Ghencea.

Vineri seară, în prima etapă din SuperLiga. Născut la Lille, jucătorul s-a alăturat deja lotului condus de Marius Baciu. Sâmbătă dimineață, 18 iulie, Aymen Boutoutaou a fost prezent la baza FCSB-ului din Berceni.

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FCSB l-a transferat și pe Luca Stancu

FCSB urmează să-l prezinte oficial și pe Luca Stancu, tânărul fotbalist care a retrogradat în sezonul trecut în al doilea eșalon alături de Hermannstadt. În vârstă de 21 de ani, Luca Stancu evoluează atât pe postul de fundaș dreapta, cât și pe postul de fundaș stânga. Gigi Becali a confirmat că a bătut deja palma pentru transfer.

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”Noi avem în stânga, l-am luat pe băiatul ăla de la Sibiu. Da. Luca Stancu. Să avem dublură acolo pentru regula U21. Joacă stânga-dreapta”, a spus Gigi Becali, după FCSB – FC Argeș, la . Pentru FCSB urmează meciul tur cu Auda din preliminariile UEFA Conference League și, ulterior, duelul din SuperLiga cu Csikszereda.