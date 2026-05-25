Direct în istorie! Clubul înființat în 2024 a câștigat în premieră titlul de campioană. Sărbătoare nebună pe stadion. Video

Clubul de fotbal Auckland FC a produs una dintre cele mai mari surprize din istoria sportului rege. Victoria la limită pe care au obținut-o în fața celor de la FC Sydney, scor 1-0, i-a făcut pe neozeelandezi să câștige în premieră titlul de campioni în A-League, prima ligă australiană, la o distanță de numai două sezoane de la înființare. Astfel, Auckland a devenit primul club din Noua Zeelandă care cucerește marele titlu în Australia.

Clubul Auckland FC a luat naștere în anul 2024, fiind finanțată de omul de afaceri american Bill Foley, miliardarul care este acționar majoritar și în , la Bournemouth. Deși orașul Auckland este situat în Noua Zeelandă, echipa evoluează în campionatul australian, acest lucru întâmplându-se din cauza nivelului scăzut al fotbalului autohton. Pe același motiv, și alte echipe mai „răsărite” din Noua Zeelandă au ales să joace la antipozi, cel mai cunoscut exemplu fiind Wellington Phoenix.

„Cavalerii negri”, așa cum sunt porecliți fotbaliștii lui Auckland, au câștigat marele titlu din A-League după ce s-au impus la limită în finala cu FC Sydney, cea mai galonată echipă din fotbalul australian, scor 1-0, unicul gol al partidei fiind semnat de Cameron Howieson, în minutul 59 al întâlnirii. La sfârșitul meciului, odată ce s-a auzit fluierul de final al arbitrului, jucătorii lui Auckland au explodat de fericire și au sărbătorit titlul pe gazon, în timp ce fanii lor i-au acompaniat din tribunele stadionului Go Media, arenă cu o capacitate de 28.000 de locuri. Succesul a fost unul extrem de important și pentru antrenorul Steve Corica, care a devenit primul tehnician din istorie care se impune în trei finale de campionat în Australia, precedentele două fiind câștigate chiar la cârma celor de la FC Sydney.

Todo Auckland esta de fiesta, los Black Knights de Nueva Zelanda 🇳🇿 hacen historia y ganan la A-League de Australia 🇦🇺.

Por primera vez en sus apenas DOS AÑOS de vida Auckland FC se inscribe en los libros de historia. — Club de Hilos de Fútbol (@clubhilosfutbol)

Auckland FC face parte dintr-un „multi-club ownership”

Pe lângă Auckland FC și Bournemouth, Bill Foley mai finanțează și echipele FC Lorient, din primul eșalon al fotbalului francez, respectiv Moreirense FC, din prima ligă portugheză. Acest proiect a fost construit după modelul cluburilor moderne cu investiții agresive și dezvoltare rapidă. Un alt exemplu extrem de cunoscut este consorțiul BlueCo, care le deține pe și Strasbourg.

Pentru Auckland FC, succesul obținut în weekend este cu atât mai spectaculos cu cât echipa a fost fondată abia în 2024 și se află abia la cel de-al doilea sezon din istorie. În prima stagiune, clubul neozeelandez a câștigat sezonul regulat din A-League, iar acum a cucerit și marele trofeu.