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Direct în istorie! Fotbalistul lui Real Madrid a bătut un record vechi de 28 de ani, în Canada – Maroc 0-3

Intră pe site-ul FANATIK pentru a vedea ce record impresionant a stabilit fotbalistul lui Real Madrid în timpul duelului de la CM 2026, disputat între Canada și Maroc.
Dragos Petrescu
05.07.2026 | 05:30
Direct in istorie Fotbalistul lui Real Madrid a batut un record vechi de 28 de ani in Canada Maroc 03
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Brahim Diaz a devenit cel mai bun pasator african din istorie la Campionatul Mondial // FOTO: hepta.ro
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Maroc s-a calificat în sferturile de finală de la CM 2026 după victoria obținută la scor de neprezentare împotriva primei reprezentative din Canada, 3-0. Brahim Diaz, jucătorul celor de la Real Madrid, a fost omul cu pasa decisivă la ultimele două goluri ale „Leilor din Atlas”, ajungând astfel la un total de patru „assist”-uri la actuala ediție a turneului final. Astfel, fotbalistul în vârstă de 26 de ani a devenit jucătorul african cu cele mai multe pase decisive oferite în cadrul celei mai importante competiții interțări.

Brahim Diaz, cel mai bun pasator african din istorie la CM!

Mijlocașul ofensiv al lui Real Madrid a fost din nou providențial pentru selecționata pregătită de Mohamed Ouahbi la CM 2026, contribuind cu două „assist”-uri la victoria categorică a marocanilor. Astfel, fotbalistul în vârstă de 26 de ani a ajuns la patru pase decisive în istoria Campionatelor Mondiale, cele mai multe reușite vreodată de un jucător african la o ediție a turneului final. Internaționalul marocan a depășit astfel precedentul record al continentului. Până sâmbătă seară, fotbalistul african cu cele mai multe pase decisive într-o singură ediție a Campionatului Mondial a fost tot un marocan, mai exact Tahar El-Khalej, autor a trei „assist”-uri la turneul final din Franța, în 1998.

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Este un vis să pot participa la această Cupă Mondială și să trăiesc ceea ce trăiesc în momentul de față. Cel mai important lucru este că ne-am calificat în sferturile de finală. Prima repriză a fost extrem de dificilă, însă reacția pe care am arătat-o în partea secundă spune multe despre atitudinea noastră. Am reușit să întoarcem jocul în favoarea noastră”, a declarat Brahim Diaz la finalul meciului Canada – Maroc 0-3.

Brahim Diaz și Maroc vor da piept cu Franța în sferturile de finală la CM 2026!

Următorul „hop” al Marocului în drumul spre marele titlu intercontinental îl reprezintă Franța, marea favorită la câștigarea trofeului. Echipa pregătită de Didier Deschamps a învins-o pe Paraguay în optimi (1-0) și va da piept cu „Leii din Atlas” în sferturile de finală ale competiției, într-un meci ce va avea loc joi, 9 iulie, de la ora 23:00 (ora României), și care se va disputa la Boston.

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Astfel, cele două naționale ar urma să ne ofere reeditarea semifinalei din urmă cu patru ani, care s-a petrecut în Qatar (2022). Atunci, „Cocoșul Galic” a avut câștig de cauză, scor 2-0, trimițând-o astfel pe Maroc în finala mică, pe care, de asemenea, africanii au pierdut-o, 1-2 împotriva Croației. Chiar și așa, performanța marocanilor a fost una cu adevărat impresionantă, care a consemnat, de altfel, cea mai bună clasare din istoria țării la Cupa Mondială (locul 4).

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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