Direct în top 3 la nivel mondial! Câți spectatori au fost în tribune la Turcia – România

La meciul Turcia – România 1-0, semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, pe stadionul lui Beșiktaș din Istanbul au fost prezenți 38.979 de spectatori, potrivit Football Meets Data. A fost a treia asistență înregistrată din punct de vedere numeric joi seară la partidele disputate în această fază a play-off-urilor de accedere la turneul final, de pe toate continentele.
Cei mai mulți oameni au fost prezenți pe stadion la meciul dintre Polonia și Albania, de la Varșovia, respectiv 56.412. Pe locul doi din această perspectivă s-a situat duelul dintre Noua Caledonie și Jamaica, cu 40.983 de spectatori în tribune. În continuare vine meciul Turcia – România, după cum s-a notat anterior, iar apoi se situează partidele Danemarca – Macedonia de Nord, Bolivia – Surinam, Țara Galilor – Bosnia, Italia – Irlanda de Nord, Slovacia – Kosovo, Cehia – Irlanda și Ucraina Suedia.
Așadar, România a ratat calificarea la Cupa Mondială din vara acestui an. Astfel, pe data de 31 martie, în loc să dispute finala acestui baraj pentru accederea la turneul final contra naționalei statului Kosovo, naționala lui Mircea Lucescu va juca în schimb un meci amical în deplasare cu Slovacia, pierzătoarea din cealaltă semifinală de pe acest traseu.
Ulterior, cel mai probabil urmează să se oficializeze despărțirea de actualul selecționer. În locul lui, după cum se știe deja destul de bine, va veni în principiu Gică Hagi. „Regele” ar urma să debuteze în acest al doilea mandat al său pe banca echipei naționale pe data de 2 iunie, cu ocazia unei partide de pregătire disputate de „tricolori” în deplasare cu Georgia. Apoi, în toamna acestui an, România va începe o nouă campanie în Nations League, iar după aceea Hagi va porni în drumul spre calificarea la Campionatul European din 2028, acesta fiind de altfel și principalul său obiectiv la echipa națională, cel puțin în primă fază.