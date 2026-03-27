Direct în top 3 la nivel mondial! Câți spectatori au fost în tribune la Turcia – România

ADVERTISEMENT

La meciul Turcia – România 1-0, semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, pe stadionul lui Beșiktaș din Istanbul au fost prezenți 38.979 de spectatori, potrivit Football Meets Data. A fost a treia asistență înregistrată din punct de vedere numeric joi seară la partidele disputate în această fază a play-off-urilor de accedere la turneul final, de pe toate continentele.

Câți spectatori au fost în tribune la meciul Turcia – România 1-0. Partida de la Istanbul, în top 3 din acest punct de vedere

Cei mai mulți oameni au fost prezenți pe stadion la meciul dintre Polonia și Albania, de la Varșovia, respectiv 56.412. Pe locul doi din această perspectivă s-a situat duelul dintre Noua Caledonie și Jamaica, cu 40.983 de spectatori în tribune. În continuare vine meciul Turcia – România, după cum s-a notat anterior, iar apoi se situează partidele Danemarca – Macedonia de Nord, Bolivia – Surinam, Țara Galilor – Bosnia, Italia – Irlanda de Nord, Slovacia – Kosovo, Cehia – Irlanda și Ucraina Suedia.

ADVERTISEMENT

Asistențele înregistrate pe fiecare stadion la meciurile de joi seară din semifinalele barajelor de calificare la Cupa Mondială, potrivit Football Meets Data:

Polonia – Albania – 56.412 spectatori

Noua Caledonie – Jamaica – 40.983 spectatori

Turcia – România – 38.979 spectatori

Danemarca – Macedonia de Nord – 35.746

Bolivia – Surinam – 33.547 spectatori

Țara Galilor – Bosnia – 32.487 spectatori

Italia – Irlanda de Nord – 23.439 spectatori

Slovacia – Kosovo – 20.113 spectatori

Cehia – Irlanda – 19.137 spectatori

Ucraina – Suedia – 18.846 spectatori

Ce urmează pentru naționala României după înfrângerea de la Istanbul

Așadar, România a ratat calificarea la Cupa Mondială din vara acestui an. Astfel, pe data de 31 martie, în loc să dispute finala acestui baraj pentru accederea la turneul final contra naționalei statului Kosovo, naționala lui Mircea Lucescu va juca în schimb un meci amical în deplasare cu Slovacia, pierzătoarea din cealaltă semifinală de pe acest traseu.

Ulterior, În locul lui, după cum se știe deja destul de bine, , cu ocazia unei partide de pregătire disputate de „tricolori" în deplasare cu Georgia.