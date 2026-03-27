Direct în top 3 la nivel mondial! Câți spectatori au fost în tribune la Turcia – România

Gabriel-Alexandru Ioniță
27.03.2026 | 23:00
Câți spectatori au fost în tribune la meciul Turcia - România 1-0. Foto: Sport Pictures
La meciul Turcia – România 1-0, semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, pe stadionul lui Beșiktaș din Istanbul au fost prezenți 38.979 de spectatori, potrivit Football Meets Data. A fost a treia asistență înregistrată din punct de vedere numeric joi seară la partidele disputate în această fază a play-off-urilor de accedere la turneul final, de pe toate continentele.

Cei mai mulți oameni au fost prezenți pe stadion la meciul dintre Polonia și Albania, de la Varșovia, respectiv 56.412. Pe locul doi din această perspectivă s-a situat duelul dintre Noua Caledonie și Jamaica, cu 40.983 de spectatori în tribune. În continuare vine meciul Turcia – România, după cum s-a notat anterior, iar apoi se situează partidele Danemarca – Macedonia de Nord, Bolivia – Surinam, Țara Galilor – Bosnia, Italia – Irlanda de Nord, Slovacia – Kosovo, Cehia – Irlanda și Ucraina Suedia.

Asistențele înregistrate pe fiecare stadion la meciurile de joi seară din semifinalele barajelor de calificare la Cupa Mondială, potrivit Football Meets Data:

  • Polonia – Albania – 56.412 spectatori
  • Noua Caledonie – Jamaica – 40.983 spectatori
  • Turcia – România – 38.979 spectatori
  • Danemarca – Macedonia de Nord – 35.746
  • Bolivia – Surinam – 33.547 spectatori
  • Țara Galilor – Bosnia – 32.487 spectatori
  • Italia – Irlanda de Nord – 23.439 spectatori
  • Slovacia – Kosovo – 20.113 spectatori
  • Cehia – Irlanda – 19.137 spectatori
  • Ucraina – Suedia – 18.846 spectatori

Ce urmează pentru naționala României după înfrângerea de la Istanbul

Așadar, România a ratat calificarea la Cupa Mondială din vara acestui an. Astfel, pe data de 31 martie, în loc să dispute finala acestui baraj pentru accederea la turneul final contra naționalei statului Kosovo, naționala lui Mircea Lucescu va juca în schimb un meci amical în deplasare cu Slovacia, pierzătoarea din cealaltă semifinală de pe acest traseu.

Ulterior, cel mai probabil urmează să se oficializeze despărțirea de actualul selecționer. În locul lui, după cum se știe deja destul de bine, va veni în principiu Gică Hagi. „Regele” ar urma să debuteze în acest al doilea mandat al său pe banca echipei naționale pe data de 2 iunie, cu ocazia unei partide de pregătire disputate de „tricolori” în deplasare cu Georgia. Apoi, în toamna acestui an, România va începe o nouă campanie în Nations League, iar după aceea Hagi va porni în drumul spre calificarea la Campionatul European din 2028, acesta fiind de altfel și principalul său obiectiv la echipa națională, cel puțin în primă fază.

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
