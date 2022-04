Directoare la stat, fata lui Gheorghe Flutur este logodită cu un ofițer de poliție. Cristiana deține zece terenuri și s-a împrumutat la o mătușă de zeci de mii de euro

Lider de marcă al PNL, Gheorghe Flutur (61 de ani) este din vara lui 2016 președinte al Consiliului Județean Suceava, funcție pe care a mai deținut-o și în intervalul 2008-2012. Senator în două legislaturi (2000-2004, 2004-2008), Flutur a fost și ministru al agriculturii (2004-2006). Rămas văduv în 2012, liberalul are doi copii, pe Cristian și Cristiana. Dacă băiatul este cadru didactic la Politehnică, fata a ajuns directoare în cadrul ANCOM.

Liderul PNL Gheorghe Flutur le-a dat copiilor câte o casă

În august 2012, Gheorghe Flutur a traversat o dramă cumplită, soția lui, Elisabeta, fiind răpusă de o boală incurabilă la doar 53 de ani. Încă înainte de dispariția partenerei de viață, Gheorghe Flutur avusese grijă ca fiul lui să primească o vilă construită de familie în 1992, în timp ce Cristiana s-a ales și ea cu o casă, pe care a vândut-o în 2016.

Dacă este asistent universitar la Politehnică, fata politicianului lucrează la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), unde ocupă o funcție de conducere în cadrul Direcției Relații Internaționale.

Aflată de ani buni într-o relație sentimentală cu Marius Mihai, un ofițer de poliție originar din municipiul Alexandria, Cristiana Flutur ar fi fost la un pas de măritiș în 2020, așa cum nota toată presa suceveană. Numai că Gheorghe Flutur a ținut atunci să pună lucrurile la punct.

Ce spunea Gheorghe Flutur la începutul pandemiei: ”Nu am nici cu băiatul, nici cu fiica, nici un fel de nuntă!”

”Acum am primit niște întrebări că s-a împânzit tot județul că am nuntă cu fata ori cu băiatul și că nu iau niște măsuri. Nu am. Din păcate aș fi dorit să am. Nu am nici cu băiatul, nici cu fiica, nici un fel de nuntă. Este o falsă știre. Vă chem la nuntă atunci când va fi cazul, dar este o știre falsă”, a transmis Gheorghe Flutur în 2020, adică primul an al pandemiei.

Declarația de avere a fiicei lui un număr de zece terenuri. Patru terenuri intravilane sunt în comuna Tărtășești (județul Dâmbovița) și au o suprafață totală de 2.130 metri pătrați, fiind deținute în părți egale de Cristiana Flutur și de iubitul ei.

Apoi, Cristiana Flutur mai are două terenuri forestiere în județul Suceava (4.920 și 10.000 metri pătrați), un teren extravilan de 2.000 metri pătrați în Gura Humorului și unul agricol în comuna Comănești (județul Suceava), de 4.480 metri pătrați, deținut în părți egale cu fratele ei.

Directoare la ANCOM, Cristiana Flutur deține zece terenuri

Ultimele două terenuri din portofoliul imobilar al Cristianei Flutur au fost achiziționate în 2020, sunt amplasate în Balotești (județul Ilfov) și au suprafața de 231 de metri pătrați, respectiv 508 metri pătrați. Aici, fiica liderului PNL și-a cumpărat și o casă, tot în 2020, cu o suprafață locuibilă de 148 metri pătrați.

Datoriile directoarei ANCOM sunt substanțiale. Fiica lui Flutur a contractat în 2020 un credit scadent în 2040, în valoare de 409.825 lei. În același an, Cristiana s-a mai împrumutat penntru zece ani la o mătușă, care i-a dat 32.000 euro.

Angajată la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, Cristiana Flutur și-a trecut salariul la secret. Oricum, încă din 2020, salariul lunar mediu în cadrul ANCOM depășise 10.000 lei, ceea ce înseamnă că fața politicianului câștigă sensibil mai mult decât media din agenție, având și funcție de conducere.