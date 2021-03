Director al piețelor din Timișoara, înregistrat în timp ce umilește o angajată: “Proasta dracului, o să te mut!”

Ioan Nasleu, fostul șef al societății de Piețe din Timișoara, a fost înregistrat în timp ce umilește și amenință o subalternă, chiar cu o zi înainte să fie demis. Angajata care a fost umilită este bănuită că a dat presei o înregistrare în care directorul își amenința subalternii după ce aceștia l-au reclamat că bea în timpul programului de lucru.

Fostul director al Consiliul de Administraţie al Societăţii Pieţe SA Timişoara a fost surprins în timp ce șantajează și umilește o subalternă. Incidentul a avut loc luni, 22 februarie, cu o zi înainte să fie demis din funcție.

Nasleu avea pică pe femeie fiindcă bănuia că ea este cea care l-a înregistrat într-o ședința cu angajații, când aceștia îl acuzau că e beat în timpul programului. Ulterior, această înregistrare a ajuns la presă, fiind dată de unul dintre angajați.

Jigniri ca la ușa cortului

În înregistrare de mai jos, fostul director îi aduce cuvinte grele femeii și o acuză că are o relație extraconjugală cu omul său de încredere, Marius Stefoni.

”Pune telefonul pe rec, că tot faci înregistrările. Fritz (Dominic Fritz, primarul Timișoarei, n.a.) a acceptat – tot consiliul meu rămâne. Tu o să apari în ziar că ești o curvă, amanta lui Marius. Astăzi apari în ziar, cu înregistrările tale cu tot, muisto. O să pari că ești o curvă. Pune pe rec să audă bărbatul tău că ești curva unui țigan cu zece clase. Pune pe rec.

Nu mai umblă în acte. S-a acceptat ce am vrut eu – tot eu o să conduc, proasta p..lii. Pune pe rec. Pune pe rec să mai dai la presă că ești proastă, că ești amantă de țigan cu zece clase. (…) Fritz a acceptat ce am zis eu – ați rămas ca niște proști, și tu și țiganul tău, proasto.

Proasta dracului că te mut. Tot a rămas cum am dorit eu. Ați făcut degeaba, ați dat înregistrări la presă. Ați luat-o la colțul gurii. Nu mai fă pe proasta, du-te dracu că te-am prins aici, proasto, când înregistrai și nu recunoști.

Proasto, pune pe rec, înregistrarea de la tine că am luat camerele când a dat poziția, că am pus camere acolo. Ești o proastă, tu înțelegi cănu ești mai șmecheră ca mine? Pune pe rec – te f..ți cu un țigan. Ești cea mai proastă, facultate la zece clase. Na, ca să vezi cât ești de proastă. Să umbli prin acte și tot proastă vei rămâne. Pune pe rec că ești o proastă, proasta societății”, a răcnit Nasleu , după care a părăsit biroul angajatei, informează pressalert.ro.

După câteva minute, acesta revine și continuă să o umilească pe femeie: ”Să văd ce zice bărbată-tu când astăzi o să apăreți în ziar, amantlâcuri. Iubita mea, puiul meu. Să văd ce zice bărbatul tău, proasto. (…) Ești cea mai proastă amantă. Dai din cap ca proasta că nu știi. Am câștigat, proasto. În consiliul de administrație, evită-mă că tot aici rămân. Înțelegi? O să fii cea mai cea mai bună șefă de piață (…). Ești așa faină cu țiganul. Să mergeți de mână amândoi”.

Înregistrarea este făcută în biroul femeii, de profesie contabilă, în prezența unei alte colege. În timp ce vorbește, Ioan Nasleu intră și iese pe ușă de mai multe ori și, de câteva ori, se aude scuipând.

Ioan Nasleu consideră că demisia sa este abuzivă

Nasleu susține că demiterea sa este abuzivă și lansează o serie de atacuri la adresa primarului Dominic Fritz.

“În sfârșit, primarul Dominic Samuiel Fritz și-a realizat singurul său mare proiect, poate singurul din mandatul său: demiterea mea de la conducerea SC Piețe SA.

Am coloană vertebrală și nu plec capul în fața nimănui. Dimpotrivă, plec cu fruntea sus, știu tot ce am făcut pentru societatea Piețe SA în perioada cât am fost director, prin concurs, știu și colaboratorii mei. Lupta nu s-a terminat însă. Se va termina doar atunci când tot ce mi s-a pus în cârcă va fi demontat, acuzațiile aduse fiind nefondate.

Le mulțumesc angajaților Piețe SA, cu excepția unei singure persoane, se știe singură persoana aceea, le mulțumesc colaboratorilor din piețe, producătorilor și comercianților și îi asigur că vor găsi în mine un sprijin loial. Rămân același om care apără valorile creștine și voi avea o luptă și mai acerbă cu cei care urăsc Biblia și nu pun mâna pe ea.

Sper că, prin demiterea mea abuzivă dorită cu ardoare de Samuiel Fritz, să fie un beneficiu pentru societatea Piețe și să înceapă în sfârșit investițiile cerute de mine Primăriei prin zecile de adrese. În plus, vreau să văd că Samuiel Fritz își îndeplinește promisiunea dată comercianților pe când era în campanie electorală: să înjumătățească chiriile celor care sunt în contract cu Piețe SA!

Totodată, sper ca această hărțuire mediatică, generată de dl Fritz prin telefoane la diverse redacții de presă, să înceteze. Nu mai sunt persoană publică, nu mai sunt nici om politic, nu mai reprezint nicio miză pentru nimeni, așa că vreau să fiu lăsat în pace atât eu, cât și familia și apropiații mei. Tocmai de aceea, aceasta va fi ultima mea comunicare pe această temă”, a transmis acesta pe Facebook.

Ce acuzații i se aduc lui Nasleu

Ioan Nasleu este acuzat că în în primăvara anului 2020 a trimis doi angajați să meargă în București și să-i aducă amanta. De asemenea, angajații se mai plâng că au fost puși de acesta să lucreze la renovarea apartamentului său secret din București.

Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a luat decizia de a-l demite pe Nasleu după ce a constatat că societatea Piețe SA a ajuns pe minus la doi ani după ce a fost preluată de acesta. De asemenea, s-a mai constatat că din patrimoniu firmei lipsesc mai multe bunuri.

Ioan Nasleu se află în prezent și sub control judiciar într-un dosar referitor la șantajarea unor jurnaliști.