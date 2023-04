Directorul ANPC, nașul de cununie al fiului lui Adrian Năstase, a divorțat. Cum s-a împărțit averea uriașă a lui Horia Constantinescu

Horia Constantinescu a fost numit, în ianuarie 2022, președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), de către premierul Nicolae Ciucă. Constantinescu ocupase aceeeași funcție în 2019, când fusese numit de Viorica Dăncilă, premierul de atunci. Anterior, Constantinescu a fost șef al OPC Constanța, remarcându-se prin faptul că a închis mai multe restaurante din Mamaia.

Horia Constantinescu și soția sa dețineau terenuri la Costinești și Tuzla

Horia Constantinescu este nașul de cununie al lui Andrei Năstase, , fostul premier PSD-ist. De altfel, și Constantinescu a făcut parte din PSD, după care a urmat un periplu pe la PPUSL și PNL, revenind apoi la PSD. În 2019, Constantinescu a candidat la Primăria Constanței, din partea PPUSL (partid controlat de Dan Voiculescu), dar încercarea a fost eșuată.

ADVERTISEMENT

În aprilie 2021, când ocupa funcția de comisar șef adjunct la CJPC Constanța, Horia Constantinescu și-a depus declarația de avere. Conform documentului consultat de FANATIK, el și soția sa, Macrina Elena, dețineau un portofoliu imobiliar impresionant. Cei doi aveau, în părți egale, un teren intravilan la Costinești (2.422,9 metri pătrați) și unul la Tuzla (16.857,21 mp).

Primul fusese cumpărat în 2017, al doilea în 2019. Pe numele lui Horia Constantinescu se mai aflau trei terenuri intravilane la Predeal, de câte 1246,9 metri pătrați, din care deținea 15,84%, 0,19% și 1,25%. Tot la Predeal, Horia Constantinescu mai deține un apartament de 228,5 metri pătrați, o boxă de 2,5 metri pătrați și un garaj de 16,5 metri pătrați, cumpărate în 2009.

ADVERTISEMENT

El și soția sa dețineau, în părți egale, mai multe bunuri imobile la Tuzla, toate cumpărate în 2019. Este vorba despre un saivan de 480 metri pătrați, o cabină și pod basculantă, patru anexe, un garaj de 200 metri pătrați, un atelier de 172 metri pătrați, o stație de pompare (65 mp), o magazie (280 mp), un bazin (23 mp), spații de cazare (97 mp), magazie (54 mp), cantină (96 mp), birouri (144 mp), magazie (32 mp), bazin (2 mp) și bazin (14 mp).

Horia Constantinescu a investit sume uriașe în firmele sale

Soții Constantinescu mai aveau, în proporții egale, un yacht Baccaria 33S, fabricat în 2010, și o wolă (utilaj), fabricată în 1988. La rubrica altor bunuri, a căror valoare însumată depășește 5.000 euro, Horia Constantinescu a completat că are un ceas Bulgari, în valoare 31.461 lei (dobândit în 2002), un ceas Lecoultre (30.000 lei – din 2006) și unul marca Ysse Nardin (32.900 lei – din 2018).

ADVERTISEMENT

La rubrica plasamente, Horia Constantinescu a notat că avea 50% din părțile sociale ale firmei Soft on Road services, pe care a împrumutat-o cu 40.500 lei. El are 100% din părțile sociale ale firmelor Rock Stad in fanace INC, ADS Wood Holding și Proval Consulting, fiecare în valoare de 10.000 USD. De asemenea, a împrumutat cu 2.821.319 lei firma Agrement Serv și cu 492.919,44 euro și 295.357 lei firma Rodrag Trade Co, la ambele deținînd 100% din părțile sociale.

La rubrica veniturilor anuale, Constantinescu a notat că a încasat 40.470 lei de la CJPC Constanța și 10.353 lei (director executiv adjunct la Primăria Constanța – detașat). În dreptul numelui soției, Constantinescu a completat suma de 25.500 lei, încasată de aceasta ca asociat la Marimar Beach SRL, și 156.500 lei, primită ca asociat la Marimar Loca Costinești SRL. La ambele firme, soția lui Constantinescu deținea 90% din acțiuni sau părți sociale.

ADVERTISEMENT

Din averea lui Horia Constantinescu au dispărut bunurile de la Costinești și Tuzla, dar și yacht-ul

Pe 18 februarie 2022, la 30 de zile de la numirea în funcția de director la ONPC, Horia Constantinescu a completat, conform legii, o nouă declarație de avere. În documentul consultat de FANATIK au dispărut bunurile pe care acesta le avea împreună cu soția, adică terenurile de la Costinești și Tuzla, saivanul și celelalte corpuri, tot de la Tuzla, precum și yacht-ul și wola.

ADVERTISEMENT

În declarația sa de avere au rămas doar cele trei terenuri și apartamentul de la Predeal și cele trei ceasuri de lux, ceea ce înseamnă că . Numele Macrinei Elena Constantinescu nu mai apare nici la rubrica veniturilor anuale încasate de soție, așa cum s-a întâmplat în precedentele declarații de avere completate de Horia Constantinescu. Directorul ANPC are o fată și un băiat cu fosta sa parteneră de viață.

El a notat că a încasat un venit anual de 71.626 lei de la Primăria Constanța și 15.516 lei de la Comisariatul regional pentru protecția consumatorilor regiunea Sud-Est Galați, ceea ce înseamnă că venitul său total a fost de 87.142 lei, adică aproximativ 7.260 lei pe lună. Din declarația de avere mai reiese că Horia Constantinescu a contractat un împrumut de 742.275 lei în 2021, scadența acestuia fiind în 2026.