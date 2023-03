Directorul CFR mătură pe jos cu mecanicul responsabil de accidentul de la Roșiori: ”Mai bine dormea, îl salva sistemul automat”

Directorul CFR îl critică dur pe mecanicul care a provocat accidentul feroviar la Roșiori, după ce sindicatele din CFR au discutat cu reprezentanți ai Ministerului Transporturilor. Mecanicul ar fi bun de plată dacă va fi găsit vinovat, aici fiind incluse și zecile de autoturisme Ford care au fost avariate în accident.

Directorul CFR mătură pe jos cu mecanicul de la Roșiori

“Mecanicul de locomotivă a depăşit controlat semnalul pe culoarea roşie. Asta e marea lui greșeală. De ce a făcut treaba asta va da explicaţii comisiei de anchetă. Eu am discutat cu mecanicul. Am fost la locul accidentului, am vorbit cu mecanicul de două-trei ori. Prima dată nici el nu și-a dat seama, impactul a fost minor. Cei patru nu au fost loviți din cauza impactului, ci a frânării bruște. Asta a cauzat lovirea, nu impactul.

ADVERTISEMENT

şi locul în care aţi văzut vagoanele răsturnate este de aproape un kilometru. Din cauza acestei distanțe, fiind și noapte, nimeni nu bănuia că a fost impact”, a transmis directorul CFR Traian Preoteasa, conform

Sindicaliștii au sărit în apărarea mecanicului de locomotivă și îi acuză pe șefii CFR Călători că dau responsabilități mult prea mari unor mecanici de tren neexperimentați, care au oricum salarii foarte mici de 3.000 de lei net. În aceste condiții mecanicii ar fi nevoiți să-și mai ia un loc de muncă și vin obosiți atunci când trebuie să conducă trenul.

ADVERTISEMENT

să evite accidentul dacă adormea, pentru că sistemul automat de frânare ar fi fost activat. ”Dacă dormea era mai bine, pentru că sistemul automat ar fi frânat. Mecanicul a frânat brusc – așa cum a fost anunțat în primele ore după incident. Însă ar fi făcut-o după ce a depășit semnalul și a ajuns în spatele trenului de marfă.

Cei 12 călători răniți ar fi fost victime ale frânării, nu ale impactului. E o eroare umană. Mecanicul trenului de călători a avut semnalul pus pe culoarea roșie, ceea ce indica oprirea obligatorie. Pagubele sunt destul de mari, dacă va fi găsit vinovat, probabil va avea să le plătească și pe acestea”, a transmis șeful CFR Călători.

ADVERTISEMENT

Totodată a fost stabilit faptul că mecanicul era unul cu experiență, care a trecut pe roșu. ”Are 4 ani de mecanic de turnus, este autorizat, a fost verificat, are calificativul foarte bine. Nu este tânăr, are 40 de ani, are 5 ani de mecanic la drum. Este o eroare tehnică umană.

Nu are legătură nici cu starea tehnică a căii care este perfectă. Sistemele de siguranță erau în vigoare, nici cu semnalizarea. A fost o problemă pur și simplu de interpretare umană. Nu am mai avut așa ceva, este de interpretare personală a mecanicului. Mecanicul de locomotivă, din diferite motive pe care le va explica comisiei de anchetă, a depăşit controlat semnalul pe culoarea roşie. De ce a făcut treaba asta, va da explicaţii comisiei de anchetă. Eu am discutat cu mecanicul, ştiu despre ce e treaba, dar, mai departe, nu pot să spun deocamdată.

ADVERTISEMENT

Când a văzut că nu i se face cale liberă şi a observat trenul de marfă în faţă, a frânat total trenul. Din frână, se vede că impactul dintre locomotivă şi ultimul vagon din trenul de marfă, nu are nimic nici locomotiva, nici ultimul vagon de marfă. Nu vreau să spun nimic. Evenimentul este de gravitate maximă, numai că, din fericire, consecinţele au fost, cel puţin în prima fază, mici”, a completat Traian Preoteasa.