Directorul clubului CS Universitatea Craiova, reacţie amară după dezastrul de la Atena: “Am pus şampania la rece degeaba! Îmi venea să sparg televizorul”

Universitatea Craiova a fost personajul principal în cea mai mare dramă a unei echipe românești în competițiile europene din ultimii mulți ani. Conducerea clubului a reacționat a doua zi în direct după drama cu AEK Atena.

Directorul clubului CS Universitatea Craiova, cu moralul la pământ după dezastrul de la Atena

Universitatea Craiova a fost cu un picior în primăvara europeană la 2-0 în deplasare cu AEK Atena. Totul s-a năruit pe finalul meciului, când, nu doar că grecii au egalat, ci au câștigat cu 3-2.

Pavel Badea, directorul clubului din Bănie, a intrat a doua zi în direct și a fost extrem de dezamăgit de cum s-a încheiat seara de la Atena. Oficialul oltenilor a spus că nu a trăit niciodată în experiența sa fotbalistică un asemenea scenariu.

„Nu este o zi bună, din nefericire, pentru noi și pentru fotbalul românesc. Toate au fost contra noastră. Vă rog să mă credeți că o astfel de situație nu am întâlnit-o în experiența de zeci de ani în fotbal pe care o am, să o văd la alte echipe din Europa. Nu mi-aduc aminte. Poate un ghinion fantastic, hai să ne gândim la Middlesbrough, când s-a anulat acel gol, dar pe context general, pe ceea ce s-a întâmplat la acest meci, chiar nu cred că a existat o neșansă mai mare pentru o altă echipă.

Vă dați seama că, aseară, deja aveam șampania pusă în pahare, cum se spune. Și după minutul 104 am văzut că, de fapt, am pus-o degeaba, îmi venea să sparg televizorul. Această neșansă istorică am trăit-o noi, cei de la Craiova. Trebuie învățat… Nu vreau să aduc acuze nimănui, dar este clar că am fost neinspirați. Aici se vede experiența, dar acum este tardiv. S-a pierdut o oportunitate imensă!”, a spus inițial Pavel Badea.

Rămâne Filipe Coelho la Universitatea Craiova? „Nu e prea norocos”

Ulterior, Pavel Badea a vorbit despre aspectele pozitive pe care le-a cules din întreaga campanie europeană a Universității Craiova. Întrebat dacă Filipe Coelho, , face parte din viitorul echipei, Pavel Badea a fost sincer.

„Cu ceea ce rămânem este important, în sensul că avem o echipă bună, competitivă, care arată că știe să joace fotbal. Ai speranțe că grupul poate duce mai departe dacă va rămâne în structura de bază. În anii următori poți să ai o echipă foarte competitivă.

La momentul actual, Coelho este antrenorul echipei. Este adevărat că, din nefericire, nu e prea norocos și știți că la noi antrenorii se mai schimbă și pe această bază (n.r. – Eugen Neagoe). Factorul șansă nu se antrenează în fotbal. Dacă ieșea, toată lumea spunea că antrenorul e cel mai tare”, a mai spus Pavel Badea.

Tânjește U Craiova după Mirel Rădoi? „Nu l-a dat nimeni afară”

În discuție s-a strecurat și numele lui Mirel Rădoi, fostul antrenor al Craiovei și totodată cel care a dus echipa în faza principală din Conference League. Pavel Badea a subliniat încă o dată că el a fost cel care și-a dorit să plece, ci nu a fost dat afară de club.

„Vorbim de . Echipa joacă fotbal, nu putem spune că nu s-a jucat bine. Echipa a arătat atitudine, a arătat caracter, a arătat forța grupului, deci nu putem să spunem că din punct de vedere la jocul ăia am avut sincope”, a mai spus oficialul oltenilor.

Oltenii îl atacă pe Gigi Becali

Spre finalul intervenției sale, Pavel Badea a avut un mesaj subtil pentru Gigi Becali. Oficialul oltenilor a transmis că el, indiferent de echipa românească care joacă în cupele europene, este un susținător al acesteia, spre deosebire de patronul FCSB-ului care se bucură de insuccesele rivalelor sale.

„Vă rog să mă credeți, este frustrant și chiar supărător să treci pe lângă o astfel de situație și să nu poți îndeplini un obiectiv important pentru toți. Eu nu fac parte dintre cei care se bucură dacă o echipă românească pierde pe plan internațional.

Eu, indiferent de echipa care joacă în cupele europene contra uneia din străinătate, țin cu echipa respectivă și îmi doresc să câștige. Nu sunt ca patronul altei echipe, care spune că se bucură dacă pierde Craiova”, a mai spus Pavel Badea la FANATIK SUPERLIGA.