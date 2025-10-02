News

Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a avut compania pe care o conduce

Cine este directorul de la compania de stat cu cel mai mic salariu din țară. Câți angajați conduce și ce rezultate financiare a avut compania cu o istorie de peste un secol
Laurentiu Sirbu
02.10.2025 | 05:45
Directorul uneia dintre cele mai vechi companii de stat din România are probabil cel mai mic salariu al unui director de companie. Este vorba de Tipografia Filaret SA, companie înființată în anul 1893, devenită celebră pentru tipărirea Mersului Trenurilor în anii când acest serviciu era încă necesar. În prezent, compania tipărește cărți, reviste și chiar caiete școlare, fiind deținută de către CFR SA, compania din subordinea Ministerului Transporturilor.

Cine este directorul de stat cu cel mai mic salariu

Tipografia Filaret SA este condusă de către directorul general Dumitru Ionela. Mandatul acesteia a început în 24 iulie, și este unul provizoriu, urmând să rămână la conducerea companiei până la finalul anului în curs. Începând cu anul 2021 aceasta a ocupat funcția de director adjunct, însă, până la preluarea mandatului provizoriu de director general, a mai preluat atribuțiile de director timp de peste un an.

Cariera acesteia în cadrul companiei a început în anul 2016, când a fost angajată pe funcția de șef-birou, iar apoi a condus serviciul comercial al companiei. Anterior, timp de peste 20 de ani, a lucrat tot în același domeniu, la alte două tipografii din Capitală. Imediat după anul 1990 a lucrat ca educator, întâi la o școală pentru copii hipoacuzici, iar apoi la o casă de copii.

Ultima declarație de avere, depusă în luna iunie din anul 2024, arată că în anul fiscal anterior aceasta a avut un salariu net de doar 75.008 lei. Concret, asta înseamnă circa 6.250 lei pe lună, ceea ce reprezintă probabil unul dintre cele mai mici salarii de la stat pentru o funcție de conducere. De altfel, salariul este doar cu câteva sute peste salariu mediu din Capitală.

Cum i-a crescut salariul în ultimii ani

Cu un an înainte, în declarația de avere din 2023, venitul anual încasat de la Tipografia Filaret SA a fost de 67.931 lei, adică un salariu lunar de 5.660 lei. În anul anterior, salariul lunar declarat era de doar 5.100 lei.

Potrivit acestor declarații de avere, directoarea Dumitru Ionela nu deține depozite de economii de peste 5.000 de euro și, împreună cu soțul acesteia, care lucrează în privat și are un venit mai mic, dețin două autoturisme, un Seat Leon și un BMW, dar și două case de locuit, una în Voluntari și alta în Dascălu, Ilfov. Casa din Voluntari este deținută doar în proporție de 30%, și a fost obținută prin donație.

Dumitru Ionela
Dumitru Ionela, declarație de avere 2024

Ce rezultate financiare are compania de stat

Tipografia Filaret SA are o vechime de aproape 150 de ani, însă a fost înregistrată la Registrul Comerțului în urmă cu zece ani cu actuala denumire. Asta după ce compania s-a aflat mai mulți ani în insolvență, reușind totuși să evite intrarea în faliment după vânzarea terenului și clădirii de lângă Gara Filaret, în apropiere de Parcul Carol, în anul 2014.

Potrivit datelor de pe platforma Termene.ro, consultate de FANATIK, dacă activele companiei în anul 2013 erau de 19,4 milioane lei, în anul următor activele imobilizate ale societății ajunseseră la doar 170.000 lei.

În acel an, compania declara pierderi de 2,1 milioane lei, la venituri de doar 1,8 milioane. Datoriile firmei, care în 2013 erau de peste 6 milioane lei, ajunseseră la doar 230.000 lei.

După anul 2015, atunci când compania deținută de CFR SA a fost tot pe pierdere, Tipografia Filaret SA a fost doar pe profit, reușind să-și crească veniturile de la an la an. Ele au ajuns de la 1,4 milioane lei în 2014 la 5,34 milioane lei în anul 2024.

Profitul net declarat pe anul 2024 a fost de doar 106.000 lei, în condițiile în care în anul anterior nu obținuse decât 29.000 lei. De altfel, în ultimii cinci ani, compania nu a depășit pragul de 110.000 lei pentru profitul net.

Salariul mediu în compania de stat

Bugetul companiei pentru anul în curs, aprobat în această vară, prevede un profit brut de 128.000 lei și venituri de de 5,36 milioane lei, în creștere cu 0,01% față de anul precedent.

Cheltuielile cu personalul sunt prognozate să ajungă la 3,5 milioane lei, din care salariile reprezintă 2,5 milioane lei. Bugetul are prevăzute bonusuri de 274.000 lei, iar bugetul pentru indemnizațiile conducerii a fost stabilit la 674.000 lei.

Potrivit propunerii de buget, compania va avea la finalul anului 35 de angajați, câștigul mediu pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială indică un salariu mediu de 6.605 lei, adică o sumă peste cea încasată de directoare în anul fiscal 2023.

