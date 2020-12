Directorul de marketing al lui Dinamo le dă speranțe fanilor: „Am convins un investitor turc”

Sunt vremuri tot mai dificile la Dinamo, iar banii promiși de Pablo Cortacero nu par să mai ajungă vreodată. Astfel că oamenii din conducerea clubului încearcă să găsească alte soluții. Radu Birlică a dezvăluit că ar putea veni un investitor turc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Directorul de marketing revenit la Dinamo chiar după ce clubul a fost preluat de spanioli a anunțat că și-a pierdut și el speranțele în Cortacero. Un investitor care sponsorizează și clubul Fenerbahce ar putea ajuta formația alb-roșie.

De asemenea, Birlica a afirmat că a discutat din nou cu Pablo Cortacero care a anunțat că vor veni banii promiși. Firește, aceștia vor ajunge săptămâna viitoare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Directorul de marketing al lui Dinamo nu mai crede în Cortacero

Situația clubului din Ștefan cel Mare ar putea fi comică, dacă nu ar fi vorba despre unul dintre cele mai mari cluburi din istoria fotbalului românesc. Masacrat de Ionuț Negoiță, din punct de vedere financiar și sportiv, clubul Dinamo a fost predat unor investitori spanioli în care nu mai crede nimeni. Nici măcar oamenii aduși la club de noua conducere.

Radu Birlică, directorul de marketing din Ștefan cel Mare, a anunțat că a primit un nou termen din partea lui Pablo Cortacero cu privire la momentul în care vor intra banii. Însă Birlică a recunoscut că nu are niciun fel de încredere în promisiunile spaniolului. Și Dorin Șerdean este îngrijorat, deși mai păstrează mici speranțe.

ADVERTISEMENT

„În momentul ăsta nu sunt bani și situația este foarte gravă în opinia mea. Aseară am discutat cu domnul, am niște mesaje. Aceeași promisiune, că în 3-5 zile vin banii, dar cine mai crede nu știu. Aseară, la ora 12 sau 1, asta mi-a spus, că în 3-5 zile banii vor fi în club. Am trăit multe la viața mea, am experiență de viață, și mi-e foarte greu să cred chestia asta. De când am venit eu, cred că e a 5-a oară de când se promite asta.

Să am încredere, că vor veni banii, dar eu aud asta de 4 săptămâni. Nu am cuvinte, nu am trăit experiența asta până acum. Vă spun următorul lucru: i-am spus ieri și domnului Eftimescu că dacă cineva nu ia legătura cu fotbaliștii străini acum, pe loc, să negocieze o despărțire amiabilă, iar ei pleacă la FIFA și își depun memoriile, părerea mea este că e foarte dificil să se mai salveze Dinamo.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă un jucător are în medie 20-25.000 de euro pe lună, contract până în vară sau pe 2 ani, sunt 5 milioane de euro doar la jucători. Plus antrenori și staff, vreo 6 milioane. Probabil dacă banii nu vin banii foarte curând o să plece și stafful.

Am vorbit și cu domnul Șerdean, chiar ieri i-am spus că situația este foarte gravă. Mi s-a părut puțin debusolat și dânsul, dar tot crede. La fel și domnul Couto și domnul Bueno. Am vorbit cu Pablo, am primit vreo 4-5 răspunsuri, în care mă asigură că banii vor veni, dar am mai primit mesajele respective. Din păcate, banii nu sunt”, a spus Șerdean pentru gsp.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

De la club au plecat deja Cosmin Contra, antrenorul principal, și jucătorii Borja Valle și Isma Lopez, precum și alți membri ai staff-ului tehnic. La meciul cu FC Argeș programat pentru vineri, 4 decembrie, de la ora 20:30, antrenor va fi Jerry Gane, secundul lui Contra.

Speranțe în Ștefan cel Mare. Vine un investitor turc la Dinamo?

Chiar dacă situația este una critică, Radu Birlică anunță că își face în continuare treaba și caută noi sponsori pentru formația alb-roșie. El s-ar fi înțeles cu un investitor turc, foarte potent financiar. Birlică susține că are o relație apropiată cu acesta și că turcul investește și la Fenerbahce Istanbul, iar acum ar fi interesat să ajute financiar și clubul Dinamo.

ADVERTISEMENT

„Ca să vedeți un paradox, eu sunt plecat din București la o întâlnire cu un viitor partener turc care, culmea, vrea să sponsorizeze clubul cu o sumă foarte mare. El sponsorizează și clubul Fenerbahce și încă un club din prima ligă din Turcia. Au o foarte mare fabrică de îmbrăcăminte din Turcia.

Avem o relație personală, l-am convins, i-am explicat situația de la început, i-am spus că avem cea mai frumoasă galerie, că Dinamo este un brand. I-am prezentat și părțile negative și pe cele pozitive și dânșii sunt de acord să se asocieze cu noi în condițiile astea

ADVERTISEMENT

Unul dintre actualii sponsori m-a sunat și m-a întrebat ce se întâmplă. Le-am zis că sunt la fel de supărat ca ei, dar clubul merge înainte. Sperăm că în ceasul al 16-lea actualul patron va băga banii. Eu am zis că rămân, nu banii sunt importanți pentru mine. Vreau să ajut în continuare clubul și o să ajut până la capăt, chiar dacă am ofertă pe masă de la un club foarte important din România.

Chiar am discutat cu niște oameni de afaceri, unul dintre ei era ferm convins că ar fi venit lângă club, dar mi-a zis că îi e greu să vină lângă un club dacă cheltuielile lunare depășesc 200.000 de euro cu taxe”, a spus Birlică potrivit aceleiași surse.