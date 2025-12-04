Directorul ESZ Prahova, atac la ministrul mediului după amenințările cu desființarea societății: „Și-a numit un om la Apele Române și nu vrea să-l pună să plătească”

ADVERTISEMENT

Bogdan Chițescu, directorul Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, reacționează dur după ce ministrul Diana Buzoianu a cerut desființarea societății sale în urma scandalului privind criza de apă potabilă din județul Prahova. Într-o declarație pentru FANATIK, acesta a precizat că ministrul mediului caută „un țap ispășitor” și a explicat care este rolul instituției în fruntea căreia se află.

Reacția directorului ESZ Prahova după ce Diana Buzoianu a amenințat cu desființarea societății

Directorul ESZ Prahova spune că societatea pe care o conduce nu este responsabilă pentru situația creată în Prahova și Dâmbovița, unde peste 100.000 de oameni au rămas fără apă, având calitatea de operator al infrastructurii aflată în administrarea ANAR (Administrația Națională Apele Române).

Totodată, Bogdan Chițescu au apărut din cauza deciziilor ANAR și Ministerului Mediului. El susține că a fost solicitată scăderea nivelului apei din Barajul Paltinu fără consultarea operatorului.

Ce spune Bogdan Chițescu despre o posibilă demisie

În acest context, directorul ESZ Prahova spune că nu va demisiona, considerând că instituția sa nu a greșit. „Referitor la ideea demisiei mele, vreau să subliniez că aceasta ar însemna că ESZ Prahova și-ar recunoaște greșeala. Noi vom demonstra, ca societate, că acest lucru nu s-a întâmplat, vom ține fruntea sus și vom arăta tuturor realitatea, indiferent de câte comunicate va emite Ministerul Mediului. Mereu ne-am susținut poziția cu acte și vom proceda la fel și acum.

În ceea ce privește posibila desființare a societății, nu pot comenta, pentru că aceasta este o decizie strategică a ministerului, pe care noi nu o putem contesta și nici nu dorim să o facem. Deși există un conflict instituțional cu ministerul din cauza speței în cauză, dacă se consideră că societatea nu mai este necesară în Sistemul Național de Distribuție al Apei Potabile și există alternative mai viabile, noi nu ne opunem. Acționăm conform legislației, fără a comenta această decizie strategică”, a declarat, pentru FANATIK, Bogdan Chițescu.

Directorul ESZ Prahova: „Costurile ridicate nu sunt din cauza societății”

Directorul ESZ Prahova a respins acuzațiile prețuri mult mai mari la apă din cauza acestei structuri. El a subliniat că apa este vândută către operatorul regional, Hidroprahova, care o furnizează consumatorilor.

„Vreau să precizez că Exploatare Sistem Zonal Prahova vinde apa către HidroPrahova, operatorul regional, care o furnizează mai departe consumatorilor. Prețul practicat de noi este între 1.7 lei și 2 lei și ceva metrul cub. Costurile ridicate ale apei pentru populație nu se datorează ESZ Prahova, ci condițiilor specifice ale zonei și operării orașului Ploiești. Relieful, distanțele și aglomerările cresc costurile de pompare, iar noi nu le influențăm artificial. Prețurile se pot verifica la Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice”, a adăugat Bogdan Chițescu.

Directorul ESZ Prahova a punctat că prețul practicat de societatea pe care o conduce este cel mai mic din țară și nu este mărit artificial de firma care îl distribuie către consumatori, contrazicând afirmațiile ministrului Diana Buzoianu. Totodată, Bogdan Chițescu spune că și HidroPrahova este verificată de ANRSC, iar o majorare artificială a prețului nu ar fi posibilă.

De ce a apărut numele ESZ Prahova în scandalul crizei de apă

Mai departe, directorul Bogdan Chițescu apără instituția ESZ Prahova susținând că a fost „aruncată” în acest scandal doar pentru că este o companie de apă. „Ne-au aruncat pe noi în acest scandal pentru că noi suntem o companie de apă. Noi nu avem treabă cu ceea ce se întâmplă pe baraj, noi nu avem experți în lucrări hidrotehnice. Nouă tot timpul ni s-a spus că este necesar să facă această lucrare, pentru că altfel nu vom mai avea apă. Cum să spunem noi că nu vrem să se facă lucrarea, atâta timp cât este în interesul nostru ca să putem să livrăm apă.

Asta este mirarea mea. Că doamna ministru caută un țap ispășitor fără să înțeleagă că noi nu avem nicio treabă. Dacă eram în circuitul acesta de luare a unei decizii, să fim întrebați, fiți siguri că o făceam”, mai spune Chițescu.

Directorul Bogdan Chițescu spune că ESZ este o societate comercială, care funcționează conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, iar acționarul unic este Administrația Națională Apele Române (ANAR). În acest context, el precizează că reprezentanții ESZ Prahova au primit doar o „informare generică” cu privire la lucrările care s-au desfășurat.

Bogdan Chițescu, despre atacurile ministrului mediului: „Nu își dorește să fie pătată imaginea dânsei”

Fiind întrebat dacă vede afirmațiile ministrului mediului drept un atac cu trimitere politică, Bogdan Chițescu spune că el nu are legătură cu nicio formațiune politică din România. Totuși, acesta crede că ministrul mediului nu și-ar dori ca Florin Ghiță, directorul Administrației Naționale Apele Române, să plece din funcție.

„Eu nu fac politică, eu nu sunt membru al niciunui partid. Niciodată nu am vrut să fiu asociat cu vreun partid politic tocmai pentru a evita astfel de situații. Pe mine toate aceste atacuri din partea ministrului Buzoianu mă surprind.

Dânsa și-a numit un om la Apele Române… bun, rău, nu vreau să comentez cum este. Există riscul ca cineva să plătească și nu își dorește ca tocmai omul dânsei să plătească, adus de partidul dânsei. Nu își dorește să fie pătată imaginea dânsei sau instituția unde și-a numit un om. Ea a schimbat un om, spunând că a făcut foarte multe greșeli la Praid. Acum ar trebui să-l schimbe pe omul pus de dânsa. (n.r. Florin Ghiță)

Eu înțeleg până la urmă de ce caută un țap ispășitor. Eu pot să răspund pentru ce am greșit noi. O să fac o conferință de presă și o să vă spun unde am greșit noi și unde au greșit ceilalți. Nici noi nu suntem perfecți, dar nu din cauza noastră s-a ajuns ca oamenii să rămână fără apă”, a punctat directorul ESZ Prahova, adăugând că societatea pe care o conduce nu a greșit în cazul crizei apei din Prahova, dar din această situație și-a dat seama unde există vulnerabilități.