Directorul-fugar din dosarul Oprescu va fi despăgubit de Administrația Cimitirelor. Bogdan Popa vrea să scape și de condamnare

Bogdan Popa, fostul șef al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane, care a recunoscut că a primit mită de la doi oameni de afaceri, pe care ulterior a împărțit-o cu Sorin Oprescu, va fi despăgubit de instituția pe care a condus-o, după ce în ianuarie 2022 a câștigat definitiv procesul pe care ACCU i-l intentase.

Bogdan Popa, fostul șef al cimitirelor, trebuie să primească peste 11.000 de lei

Judecătoria Sectorului 4 a decis, în urmă cu câteva săptămâni, să admită cererea lui Popa Bogdan Cornel prin care acesta solicita plata sumei de 9.520 de lei, reprezentând onorariul avocațial și a 1.771 lei, cheltuieli de judecată, în dosarul în care fostul director fusese acuzat de plata ilegală a unor servicii, pe vremea când conducea Administrația Cimitirelor, conform FANATIK.

ADVERTISEMENT

Totul a început de la un control al Curții de Conturi la ACCU, în urma căruia s-au constatat cheltuirea ilegală a peste 4 milioane de lei, în perioada ianuarie 2014 – decembrie 2015, în momentul în care, la conducerea instituției, era Bogdan Popa.

Conform documentului, Popa ar fi aprobat plata dublă a unor servicii neprestate de combatere căpușe, depășirea numărului maxim de treceri/an estimate în caietul de sarcini pentru servicii exterioare de deratizare și combatere căpușe și plata unor servicii plătite necuvenit prin încălcarea unui contract subsecvent.

ADVERTISEMENT

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane i-a solicitat lui Bogdan Popa și Marinei-Manuela Șimon (director de achiziții) returnarea sumelor plătite ilegal, a dobânzilor și a sumei de 50.000 de lei, reprezentând amenda încasată de ACCU de la Agenția Națională pentru Achiziții Publice în 2015.

Administrația Cimitirelor l-a acționat în judecată pe Bogdan Popa după termenul de prescripție a faptelor

Administrația Cimitirelor a deschis o acțiune în instanță pentru recuperarea acestor sume abia în februarie 2021, când intervenise deja termenul de prescripție, motiv pentru care a și pierdut procesul.

ADVERTISEMENT

Ulterior, Bogdan Popa a deschis și el o acțiune pentru recuperarea cheltuielilor de judecată, pe care tocmai l-a câștigat. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel de Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane.

Bogdan Popa a recunoscut că a luat mită și l-a denunțat pe Sorin Oprescu

Bogdan Popa este unul dintre denunțătorii lui Sorin Oprescu, în dosarul de luare de mită, pentru care fostul primar general al Capitalei a fost condamnat la 11 ani și 6 luni de închisoare.

ADVERTISEMENT

„În 80-90% din situații Ion Niță și Romeo Albu îmi remiteau sumele de bani, prin virament bancar. Erau remise în aceeași zi și, din câte îmi amintesc, inculpatul Claudiu Bengalici remitea sumele la o săptămână. Sumele de bani, le remiteam la rândul meu în aceeași zi sau maxim la 2-3 zile, inculpatului Sorin Oprescu, inculpatului Mircea Constantinescu.

ADVERTISEMENT

La sfârșitul anului 2012, începutul lui 2013 a venit la mine Ion Olteanu, reprezentant al unei firme, care mi-a spus că a vorbit cu Oprescu pentru acest contract și că îmi va da 10% mită din valoarea acestuia. La rândul meu, am verificat acest lucru, am mers și am discutat cu Oprescu și acesta mi-a spus: Ok, dă-i drumul”, le-a spus Bogdan Popa judecătorilor.

Procurorii au descoperit că o parte din banii încasați din mită (103.079,29 lei) au fost ”investiți” în amenajarea unui local deținut de soția lui Bogdan Popa, în București. Ca o ironie a sorții, femeia lucra, la acea vreme, ca analist financiar la Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, o instituție din subordinea Ministerului Finanțelor Publice.

Bogdan Popa este liber, în Italia

Bogdan Cornel Popa a fost condamnat la 11 ani și 6 luni de închisoare și, la fel ca Sorin Oprescu, a dispărut din România înainte de sentință. Atât el cât și omul de afaceri Romeo Albu (care a primit 6 ani cu executare în același dosar) s-au predat în Italia, acolo unde așteaptă decizia instanței în legătură cu cererea autorităților române de extrădare. Până atunci, cei doi condamnați au fost puși în libertate de judecătorii italieni.

În paralel, Bogdan Popa și Romeo Albu au contestat, în România, executarea pedepselor pe care le-au primit. Cei doi au depus câte o contestație în anulare, care urmează să fie judecate în toamna acestui an.

Și Adriana Nica, iubita lui Oprescu, a contestat decizia din dosarul Oprescu, după ce a rămas fără vila din Primăverii

FANATIK a aflat că și Adriana Nica, iubita lui Sorin Oprescu, a formulat o contestație în anulare și a deschis un proces împotriva Ministerului Finanțelor Publice, cu obiect ”reparare prejudicii erori judiciare”.

Deși nu a fost condamnată penal, Adrianei Nica i s-a confiscat vila pe care o deținea în cartierul Primăverii din București, despre care judecătorii cred că a fost obținută în urma activităților infracționale ale fostului primar. Nica a susținut că banii cu care și-a cumpărat imobilul provin, în parte, de la un fost iubit, iar diferența a fost acoperită cu un credit bancar.