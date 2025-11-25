Directorul român de la Dacia Renault, agresat de un fost fotbalist înainte să moară. Constantin Olteanu, neînțelegeri în trecut cu o firmă a lui Țiriac

ADVERTISEMENT

Moarte neașteptată în lumea afacerilor din România: directorul reprezentanței Dacia Renault din Constanța, Constantin Olteanu, a murit din motive încă neelucidate, conform presei dobrogene.

Directorul român de la Dacia Renault, controverse înainte de moarte

Olteanu a fost un personaj destul de controversat în Constanța, fiind deseori în centrul atenției din cauza scandalurilor în care era implicat cu sau fără voia sa. În luna mai 2023, directorul Dacia Renault din zona Dobrogei a ajuns la spital după ce un angajat și fost jucător de fotbal l-a agresat fizic, deranjat de atitudinea sa arogantă.

Constantin Olteanu s-a stins din viață marți

Constantin Olteanu a murit în cursul zilei de marți, 24 noiembrie, conform unor informații venite chiar de la Dacia Constanța, după cum a aflat FANATIK în exclusivitate. Chiar dacă vestea le-a fost confirmată colegilor ziarului local , nu se cunosc suficiente detalii despre cum s-a produs decesul. Ce se știe, însă, e faptul că directorul român de la Dacia era recunoscut ca o persoană destul de conflictuală, fiind acuzat de-a lungul anilor (e în fruntea reprezentanței companiei auto de la mare din 2005) de tot felul de lucruri care au legătură directă cu funcția pe care o ocupa.

Reprezentantul Dacia din Dobrogea, agresat fizic de un fost fotbalist chiar în sediul firmei: a căzut și și-a fracturat umărul

Așa cum spuneam mai sus, unul dintre angajații lui Olteanu, pe numele său Cristian Ionuț T., l-ar fi agresat pe acesta chiar în sediul companiei. Conform procurorilor, angajatul l-a împins pe director în timpul unei discuții aprinse. În urma căzăturii, afaceristul a suferit o fractură la umăr, motiv pentru care a avut nevoie de 50 de zile de îngrijiri medicale,

Inițial, polițiștii au deschis o anchetă pentru „lovire sau alte violențe”, însă pe parcursul investigației, procurorii au schimbat încadrarea juridică. În decembrie 2024, dosarul a ajuns în instanță, directorul explicând în fața judecătorilor că angajatul său s-a purtat abuziv cu el, fiind nevoit să stea aproape trei luni departe de activitatea sa. Pe fostul său angajat, Olteanu l-a descris cu un apelativ nu tocmai plăcut, numindu-l „un borfaș”, fără să adauge vreun alt comentariu legat de dosarul său. Cel acuzat de agresiune nu are antecedente penale, însă există informații potrivit cărora a fost sancționat în mediul sportiv. În 2022, bărbatul juca la echipa de fotbal AS Voința Săcele, unde a primit o suspendare de patru meciuri și o amendă de 250 de lei pentru comportament violent și injurii la adresa arbitrilor.

Olteanu, acuzat că se folosea de clienți pentru a-și regla conturile cu Allianz-Țiriac

Dincolo de această răfuială personală, un alt episod l-a pus în dificultate pe Constantin Olteanu, în legătură cu neînțelegerile pe care le-ar fi avut cu firma de asigurări Allianz-Țiriac. Grupul fondat de a fost ”în bețe”, în 2005, cu reprezentantul Dacia Renault de la Constanța, iar pentru a se răzbuna, Olteanu ar fi recurs la o faptă cu iz penal.

Potrivit unui articol apărut în 2005 , Constantin Olteanu era deseori acuzat de practici ciudate, unele de-a dreptul revoltătoare față de clienții săi. La service-ul și showroom-ul Dacia Renault-Nissan din Constanța, condus de antreprenorul care s-a stins din viață, s-a întâmplat o situație incredibilă. O mașină lăsată pentru o revizie normală ar fi fost reținută abuziv și nu a fost returnată proprietarului, deși avea toate actele, plățile și avizele în regulă. aparține firmei Bosfor Eurostil, era în leasing și avea asigurare CASCO plătită la zi, asigurarea făcută la compania impusă de Renault-Allianz-Țiriac. Asigurătorul confirmase în scris că va achita costurile pentru revizie, iar proprietarii plătiseră și factura emisă de service.

Chiar și așa, Constantin Olteanu refuzase să le redea autoturismul, cerând hârtii suplimentare și semnături de la șefii din Allianz-Țiriac, deși aceștia nu aveau nicio obligație să ofere astfel de documente. Presa a scris atunci că Olteanu și-ar fi folosit clienții ca pe o pârghie în conflictul avut cu firma de asigurări, ținând mașina ”ostatică” până i se făcea pe plac.