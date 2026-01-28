News

Directorul școlii din Mangalia unde un elev s-a aruncat de la etaj din cauza unei note, dezvăluiri exclusive: „Spunea că maică-sa nu-l crede”

Directorul unei școli din Mangalia unde un elev s-a aruncat de la etaj din cauza notei obținute la matematică, dezvăluiri despre gestul tânărului. În ce stare e băiatul?
Dan Suta
28.01.2026 | 18:45
Directorul scolii din Mangalia unde un elev sa aruncat de la etaj din cauza unei note dezvaluiri exclusive Spunea ca maicasa nul crede
EXCLUSIV FANATIK
Un elev s-a aruncat de la fereastra școlii, la Mangalia. Directorul (foto dreapta), detalii exclusive despre incident. Foto-montaj: FANATIK
ADVERTISEMENT

Un elev de 13 ani din Mangalia s-a aruncat de la etajul școlii, pentru că a luat nota 3 la matematică, șocând pe toată lumea. Directorul instituției de învățământ dezvăluie, în exclusivitate pentru FANATIK, cum s-a întâmplat totul și în ce stare se află.

Un elev s-a aruncat de la geamul școlii pentru o notă mică luată la un test. Directorul instituției din Mangalia, dezvăluiri pentru FANATIK. Cum s-a întâmplat totul

Un adolescent a fost la un pas de tragedie în cursul după-amiezii de miercuri, 28 ianuarie, în orașul Mangalia. Extrem de întristat pentru că a luat o notă mică la matematică, Mădălin a făcut un gest necugetat, iar ”norocul” său e că nu a picat pe ciment, ci pe pământul din fața școlii, scăpând cu viață. Chiar și așa, acesta a fost transportat la spital, fiind cuprins de un atac de panică, cu toate că înainte să ajungă echipajul SMURD la fața locului băiatul era pe picioarele sale.

ADVERTISEMENT

Mihai Ionescu, directorul Școlii Gimnaziale nr. 3, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că incidentul că a avut loc într-o pauză. Băiatul s-a uitat pe telefon, în catalogul electronic, și s-a măcinat foarte tare când a văzut nota luată la un test dat la matematică: 3.

„Le-am spus să nu îl miște”. Care a fost marele noroc al puștiului

„S-a întâmplat într-o pauză, la 13 fără câteva minute, 12:57 mai exact. S-a întâmplat pe un fond emoțional că a luat un 3 la matematică s-a uitat în telefon, că știți că acum sunt cataloage electronice și a stat la geam. Copiii au văzut, dar nu au bănuit. S-a urcat pe bancă și apoi s-a aruncat de la fereastră. În tot răul ăsta, că nu e bine deloc ce s-a întâmplat, eu zic că a avut noroc, pentru că a căzut pe pământ și nu pe trotuarul din ciment din jurul școlii.

ADVERTISEMENT
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică...
Digi24.ro
Percheziții la psihoterapeutul Cristian Andrei. Acuzații grave de viol, agresiune sexuală și practică fără studii

A fost amortizată cumva căderea lui, se vede pe pământ, căci pe o parte a căzut, peste o tufă de trandafiri. L-au ridicat, deși le-am spus că nu îl miște, eu eram în școală, în birou. Elevul a venit pe picioarele lui, s-a așezat pe bancă, apoi au venit cei de la SMURD. Am anunțat 112, 119 și, de asemenea, au venit mai multe echipaje de poliție, inclusiv cei de la Criminalistică. Nu știu ce vor face dumnealor. Subliniez că s-a întâmplat într-o pauză și că nu a fost împins copilul de nimenea. De ce s-a aruncat, nu pot să știu exact. Aceste cauze pot fi complexe. El nu a spus că se aruncă din cauza asta. Au fost doi colegi care l-au văzut și asta se spune”, a povestit directorul școlii, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea!...
Digisport.ro
Șoferul TIR-ului lovit de microbuz pe ”drumul morții” din Timiș a rupt tăcerea! Schimbare majoră: ce a descoperit Poliția

„El spunea că ar avea ADHD, că maică-sa nu-l crede”

Întrebat dacă elevul care a sărit de la fereastra școlii a mai prezentat semne de vulnerabilitate până acum din cauza notelor de la examene, directorul ne-a mărturisit că nu cunoaște detalii despre astfel de situații sensibile până la cea de azi. Mai mult, domnul Ionescu ne-a precizat că elevul ar susține că suferă de ADHD, dar nu e luat în seamă: „El spunea că ar avea ADHD, că maică-sa nu-l crede. Nu știu dacă are probleme acasă, dar am discutat și cu psihologul școlii că atunci când se va întoarce la cursuri să se ocupe de el. Va trebui făcută o evaluare multiplă. Vă dați seama că dacă un om are în cap să facă treaba asta, nu știu cum îl mai oprești”.

Cu privire la starea de sănătate a elevului, directorul școlii spune că atunci când a fost dus la Spitalul Județean Constanța, tânărul era cooperant, chiar dacă îl cuprinsese agitația.

ADVERTISEMENT

„A plecat de aici cu semne vitale. E la spital”

„El a plecat de aici cu semne vitale, era cooperant, vorbea, avea o criză de la sperietură, era un pic agitat. A acuzat dureri la cot și la spate. E la spital. A fost trimis la Constanța pentru o evaluare o complexă”, ne-a mai spus directorul școlii.

Mihai Ionescu ne-a mai precizat că în urmă cu mai mulți ani un alt elev s-a aruncat de la etajul școlii pe care o conduce, dar nu pentru că ascundea o durere, ci pentru că s-a uitat la prea multe filme științifico-fantastice: „Am mai avut un caz, demult, când un elev a făcut pe viteazul și s-a aruncat de la etajul 2 la etajul 1, a zis că face pe Batman sau nu mai știu ce zicea că e și a făcut dublă fractură de tibie și peroneu”. Dincolo de pata de culoare dată de cazul cu care școala s-a mai confruntat, directorul ne spune, în final, că nu și-ar dori să se mai întâmple astfel de nenorociri și că l-a necăjit destul de tare incidentul.

Salarii mai mari și locuri de muncă. Topul dorinţelor românilor pentru 2026
Fanatik
Salarii mai mari și locuri de muncă. Topul dorinţelor românilor pentru 2026
Așezarea din Sicilia transformată peste noapte în oraș fantomă. Geologii sunt șocați: „N-am...
Fanatik
Așezarea din Sicilia transformată peste noapte în oraș fantomă. Geologii sunt șocați: „N-am mai văzut niciodată o astfel de catastrofă”
Pot aduce muncitorii asiatici virusul mortal Nipah în România? Dr. Virgil Musta, despre...
Fanatik
Pot aduce muncitorii asiatici virusul mortal Nipah în România? Dr. Virgil Musta, despre focarul apărut în India: „Toți trebuie să facă anumite investigații”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
Mircea Rednic era convins că l-a transferat la Dinamo pe noul Messi: 'Zicea...
iamsport.ro
Mircea Rednic era convins că l-a transferat la Dinamo pe noul Messi: 'Zicea că vom lua milioane'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!