Directorul școlii din Mangalia unde un elev s-a aruncat de la etaj din cauza unei note, dezvăluiri exclusive: „Spunea că maică-sa nu-l crede”

Un elev de 13 ani din Mangalia s-a aruncat de la etajul școlii, pentru că a luat nota 3 la matematică, șocând pe toată lumea. Directorul instituției de învățământ dezvăluie, în exclusivitate pentru FANATIK, cum s-a întâmplat totul și în ce stare se află.

Un adolescent a fost la un pas de tragedie în cursul după-amiezii de miercuri, 28 ianuarie, în orașul Mangalia. Extrem de întristat pentru că a luat o notă mică la matematică, Mădălin a făcut un gest necugetat, iar ”norocul” său e că nu a picat pe ciment, ci pe pământul din fața școlii, scăpând cu viață. Chiar și așa, acesta a fost transportat la spital, fiind cuprins de un atac de panică, cu toate că înainte să ajungă la fața locului băiatul era pe picioarele sale.

Mihai Ionescu, directorul Școlii Gimnaziale nr. 3, a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că incidentul că a avut loc într-o pauză. Băiatul s-a uitat pe telefon, în catalogul electronic, și s-a măcinat foarte tare când a văzut nota luată la un test dat la matematică: 3.

„Le-am spus să nu îl miște”. Care a fost marele noroc al puștiului

„S-a întâmplat într-o pauză, la 13 fără câteva minute, 12:57 mai exact. S-a întâmplat pe un fond emoțional că a luat un 3 la matematică s-a uitat în telefon, că știți că acum sunt cataloage electronice și a stat la geam. Copiii au văzut, dar nu au bănuit. S-a urcat pe bancă și apoi s-a aruncat de la fereastră. În tot răul ăsta, că nu e bine deloc ce s-a întâmplat, eu zic că a avut noroc, pentru că a căzut pe pământ și nu pe trotuarul din ciment din jurul școlii.

A fost amortizată cumva căderea lui, se vede pe pământ, căci pe o parte a căzut, peste o tufă de trandafiri. L-au ridicat, deși le-am spus că nu îl miște, eu eram în școală, în birou. Elevul a venit pe picioarele lui, s-a așezat pe bancă, apoi au venit cei de la SMURD. Am anunțat 112, 119 și, de asemenea, au venit mai multe echipaje de poliție, inclusiv cei de la Criminalistică. Nu știu ce vor face dumnealor. Subliniez că s-a întâmplat într-o pauză și că nu a fost împins copilul de nimenea. De ce s-a aruncat, nu pot să știu exact. Aceste cauze pot fi complexe. El nu a spus că se aruncă din cauza asta. Au fost doi colegi care l-au văzut și asta se spune”, a povestit directorul școlii, în exclusivitate pentru FANATIK.

„El spunea că ar avea ADHD, că maică-sa nu-l crede”

Întrebat dacă elevul care a sărit de la fereastra școlii a mai prezentat semne de vulnerabilitate până acum din cauza notelor de la examene, directorul ne-a mărturisit că nu cunoaște detalii despre astfel de situații sensibile până la cea de azi. Mai mult, domnul Ionescu ne-a precizat că elevul ar susține că suferă de ADHD, dar nu e luat în seamă: „El spunea că ar avea ADHD, că maică-sa nu-l crede. Nu știu dacă are probleme acasă, dar am discutat și cu psihologul școlii că atunci când se va întoarce la cursuri să se ocupe de el. Va trebui făcută o evaluare multiplă. Vă dați seama că dacă un om are în cap să facă treaba asta, nu știu cum îl mai oprești”.

Cu privire la starea de sănătate a elevului, directorul școlii spune că atunci când a fost dus la Spitalul Județean Constanța, tânărul era cooperant, chiar dacă îl cuprinsese agitația.

„A plecat de aici cu semne vitale. E la spital”

„El a plecat de aici cu semne vitale, era cooperant, vorbea, avea o criză de la sperietură, era un pic agitat. A acuzat dureri la cot și la spate. E la spital. A fost trimis la Constanța pentru o evaluare o complexă”, ne-a mai spus

Mihai Ionescu ne-a mai precizat că în urmă cu mai mulți ani un alt elev s-a aruncat de la etajul școlii pe care o conduce, dar nu pentru că ascundea o durere, ci pentru că s-a uitat la prea multe filme științifico-fantastice: „Am mai avut un caz, demult, când un elev a făcut pe viteazul și s-a aruncat de la etajul 2 la etajul 1, a zis că face pe Batman sau nu mai știu ce zicea că e și a făcut dublă fractură de tibie și peroneu”. Dincolo de pata de culoare dată de cazul cu care școala s-a mai confruntat, directorul ne spune, în final, că nu și-ar dori să se mai întâmple astfel de nenorociri și că l-a necăjit destul de tare incidentul.