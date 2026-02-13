Directorul sportiv al Universităţii Craiova propune un nou jucător la echipa națională: “A revenit la forma de dinainte! E fotbalist mare”

ADVERTISEMENT

Pe 23 martie 2026, la Istanbul, România întâlnește Turcia în semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada care are loc în vară. Directorul sportiv al Universității Craiova îi propune lui Mircea Lucescu un ”nou” jucător la națională. Ar fi, de fapt, o revenire sub tricolor a unui mijlocaș extrem de talentat.

Cine este jucătorul de la U Craiova pe care directorul sportiv al oltenilor îl propune la echipa naţională: “A revenit la forma de dinainte!”

Universitatea Craiova s-a ”abonat” în acest sezon la echipa națională. Mai mulți jucători din Bănie au fost chemați de Mircea Lucescu la lotul tricolor în ultimele luni. În viitorul apropiat, un mijlocaș din echipa lui Filipe Coelho ar putea intra și el în vederile selecționerului.

E vorba de Alexandru Cicâldău (28 de ani), jucător obișnuit deja cu convocările la prima reprezentativă. ”Cic” a jucat deja de 38 de ori la națională, între 2018 și 2024, și a marcat 4 goluri. , a spus la FANATIK SUPERLIGA că Cicâldău și-a revenit la forma care l-a consacrat.

”E un tip de jucător pe care toți antrenorii și-l doresc. E un băiat foarte liniștit, profesionist. Traversează o perioadă foarte bună, în care are mare încredere. Și din punct de vedere fizic este 100%. Și-a recuperat forma de dinainte”, a spus oficialul din Bănie.

Cât de important ar fi un jucător precum Alexandru Cicâldău în dubla cu Turcia de la baraj

în mandatul lui Mirel Rădoi, fostul antrenor al Craiovei, în special în dubla cu turcii de la Istanbul Bașakșehir din Europa Conference League. Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii de la FANATIK, a subliniat acest aspect în dialogul cu Mario Felgueiras.

”(n.r. Cicâldău este un jucător care poate să îl ajute pe Mircea Lucescu la baraj) Și eu cred asta, dar Mircea Lucescu este un antrenor extrem de experimentat. În opinia mea, toții jucătorii români de la Craiova aș vrea să-i văd la națională. Și Screciu, și Rus, și Bancu au ajutat foarte mult și e important că avem un nucleu care ne ajută foarte mult. Ei și la națională pot ajuta mult”, a mai spus managerul oltenilor.