Directorul tehnic al FRF, ultimele detalii despre Mircea Lucescu: “L-am simţit foarte bine! E preocupat de componenţa lotului pentru cele două meciuri”. Exclusiv

Mircea Lucescu a trecut peste problemele recente de sănătate și a fost anunțat de FRF pe banca tehnică a naționalei pentru barajul cu Turcia din martie. Ce a spus Mihai Stoichiță despre starea lui „Il Luce” și ce au discutat.

Ce a discutat Mihai Stoichiță cu Mircea Lucescu și ce se întâmplă cu lista de convocări a stranierilor

Naționala României are de trecut un prim mare test pentru a ajunge la Campionatul Mondial din vara acestui an. „Tricolorii” întâlnesc Turcia în luna martie în deplasare (26 martie 2026).

Mihai Stoichiță a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a oferit detalii despre Mircea Lucescu, cel despre care Ce se întâmplă cu jucătorii strainieri.

„Am vorbit cu el de programul în continuare al antrenorilor, al lui, pe care și-l va face pentru urmărirea jucătorilor, pentru stabilirea lotului pentru meciuri. E bine că se mișcă bine, văd, stranierii. În general, joacă, dau goluri.

În general, când convoci stranierii, convoci foarte mulți jucători, știi? Lista e mai lungă. Așa că sunt toți convocați, cei care sunt vizați din străinătate. După, pe cine va alege cu două săptămâni înainte, asta e cu totul altceva. E lista scurtă, cum se spune”, a spus inițial directorul tehnic al FRF.

Mihai Stoichiță a oferit ultimele detalii despre starea lui Mircea Lucescu

În vârstă de 80 de ani, Mihai Stoichță a transmis acum că selecționerul este mult mai bine și că nu a luat nici măcar o secundă în calcul retragerea.

„L-am simțit foarte bine. Din punct de vedere al sănătății așa. Toate au fost numai niște zvonuri, care sunt tare bucuros că au fost infirmate. Și probabil că toată lumea e bucuroasă că orice om trebuie să fie sănătos.

E păcat că s-a creat toată această situație cu zvonuri alarmiste, dar până la urmă, uite, bine că au fost infirmate și confirmate și de doctori din altă parte, nu numai din România. (n.r. – Păi doctorii nu i-au spus până la urmă că ar fi bine să retragă?) Nu!”, a mai spus Stoichiță.

Concluziile lui Mihai Stoichiță despre derby-ul Rapid – Dinamo 2-1. „Nu e normal!”

Mihai Stoichiță a mai avut câteva cuvinte și despre derby-ul etapei a 28-a din SuperLiga, pe care Rapid l-a câștigat cu 2-1 în fața rivalei Dinamo. Oficialul FRF a remarcat un aspect anormal la echipa din „Ștefan cel Mare”.

„N-am fost pe stadion. Am văzut meciul, mi-a plăcut. Două stiluri diferite de joc… Dinamo, elaborat cu foarte multe faze lucrate, construite cu grija, dar din păcate pentru ei n-au reușit să pună acoperișul la ceea ce au construit. În ultimii 30 de metri cam confuzi.

Dar dacă a ajuns Opruț să fie principalul marcator la Dinamo… Nu zic, e bine, e o surpriză care apare din linia treia, dar nu e normal ca un jucător de bandă și cu atribuții de apărare să ajungă să dea meci de meci goluri la Dinamo”, a mai spus Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.