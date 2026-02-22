Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Directorul tehnic al FRF, ultimele detalii despre Mircea Lucescu: “L-am simţit foarte bine! E preocupat de componenţa lotului pentru cele două meciuri”. Exclusiv

Mihai Stoichiță a vorbit în direct despre starea lui Mircea Lucescu. Ce urmează pentru selecționer, dar și pentru lotul convocat în vederea barajului cu Turcia.
Mihai Dragomir
22.02.2026 | 22:50
Mircea Lucescu a trecut peste problemele recente de sănătate și a fost anunțat de FRF pe banca tehnică a naționalei pentru barajul cu Turcia din martie. Ce a spus Mihai Stoichiță despre starea lui „Il Luce” și ce au discutat.

Ce a discutat Mihai Stoichiță cu Mircea Lucescu și ce se întâmplă cu lista de convocări a stranierilor

Naționala României are de trecut un prim mare test pentru a ajunge la Campionatul Mondial din vara acestui an. „Tricolorii” întâlnesc Turcia în luna martie în deplasare (26 martie 2026).

Mihai Stoichiță a intrat în direct la FANATIK SUPERLIGA și a oferit detalii despre Mircea Lucescu, cel despre care Dănuț Lupu a dezvăluit în cadrul aceleiași emisiuni că, pentru antrenorul român, barajul cu Turcia este mai important decât starea proprie de sănătate. Ce se întâmplă cu jucătorii strainieri.

„Am vorbit cu el de programul în continuare al antrenorilor, al lui, pe care și-l va face pentru urmărirea jucătorilor, pentru stabilirea lotului pentru meciuri. E bine că se mișcă bine, văd, stranierii. În general, joacă, dau goluri. 

În general, când convoci stranierii, convoci foarte mulți jucători, știi? Lista e mai lungă. Așa că sunt toți convocați, cei care sunt vizați din străinătate. După, pe cine va alege cu două săptămâni înainte, asta e cu totul altceva. E lista scurtă, cum se spune”, a spus inițial directorul tehnic al FRF.

Mihai Stoichiță a oferit ultimele detalii despre starea lui Mircea Lucescu

În vârstă de 80 de ani, Mircea Lucescu a fost internat de urgență în spital spre finalul lunii ianuarie. Mihai Stoichță a transmis acum că selecționerul este mult mai bine și că nu a luat nici măcar o secundă în calcul retragerea.

„L-am simțit foarte bine. Din punct de vedere al sănătății așa. Toate au fost numai niște zvonuri, care sunt tare bucuros că au fost infirmate. Și probabil că toată lumea e bucuroasă că orice om trebuie să fie sănătos.

E păcat că s-a creat toată această situație cu zvonuri alarmiste, dar până la urmă, uite, bine că au fost infirmate și confirmate și de doctori din altă parte, nu numai din România. (n.r. – Păi doctorii nu i-au spus până la urmă că ar fi bine să retragă?) Nu!”, a mai spus Stoichiță.

Concluziile lui Mihai Stoichiță despre derby-ul Rapid – Dinamo 2-1. „Nu e normal!”

Mihai Stoichiță a mai avut câteva cuvinte și despre derby-ul etapei a 28-a din SuperLiga, pe care Rapid l-a câștigat cu 2-1 în fața rivalei Dinamo. Oficialul FRF a remarcat un aspect anormal la echipa din „Ștefan cel Mare”.

„N-am fost pe stadion. Am văzut meciul, mi-a plăcut. Două stiluri diferite de joc… Dinamo, elaborat cu foarte multe faze lucrate, construite cu grija, dar din păcate pentru ei n-au reușit să pună acoperișul la ceea ce au construit. În ultimii 30 de metri cam confuzi.

Dar dacă a ajuns Opruț să fie principalul marcator la Dinamo… Nu zic, e bine, e o surpriză care apare din linia treia, dar nu e normal ca un jucător de bandă și cu atribuții de apărare să ajungă să dea meci de meci goluri la Dinamo”, a mai spus Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

