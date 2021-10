Directorul turneului Transylvania Open, interviu pentru Fanatik: “Prezenţa Simonei Halep, mai importantă ca orice!”. Exclusiv

Patrick Ciorcilă este, la vârsta de 25 de ani, directorul celor două turnee WTA organizate în Cluj Napoca: Winners Open şi Transylvania Open. Fostul jucător de tenis are acum o carieră prolifică în administraţie, fiind managerul Winners Sport Club, unul dintre cele mai moderne cluburi sportive din Transilvania.

Transylvania Open a devenit cel mai important turneu de tenis feminin organizat în România, care a adus la start două câştigătoare de Grand Slam: şi Emma Răducanu, Patrick Ciorcilă având un mare merit în această reuşită.

Directorul turneului Transylvania Open, interviu pentru FANATIK

Directorul turneului Transylvania Open a dat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre provocările şi costurile cu care s-a confruntat în organizarea acestui turneu. Majoritatea biletelor au fost vândute înainte ca autorităţile să aplice noile restricţii, ceea ce a reprezentat o lovitură importantă.

Patrick Ciorcilă a povestit şi cum le-a convins pe şi Simona Halep să vină la Transylvania Open, dar şi ce planuri există pentru ediţiile viitoare ale turneului.

“Cei de la WTA ne-au propus să luăm şi un turneu indoor”

Cum a luat naştere proiectul Transylvania Open?

– Transylvania Open a luat naștere la Winners Open, primul turneu WTA pe care l-am organizat. Eram aproape de finalul competiției, iar cei de la WTA, impresionați de modul în care am reușit să ne pregătim într-un timp atât de scurt, ne-au propus să preluăm încă un turneu, indoor. În mod normal, înainte de pandemie, perioada noastră de acum se suprapune cu două turnee diferite, din China, însă în contextul pandemiei, WTA a căutat locații mai sigure pentru jucătoare. Acest turneu a fost o mare provocare, dar am zis da din start.

Clujul este singurul oraş care găzduieşte două turnee WTA 250 în calendarul unui sezon. Cum aţi reuşit?

– A fost o conjunctură fericită pe care am fructificat-o. Nu a fost deloc ușor, însă noi nu ne temem de provocări. A trebuit să găsim soluții tehnice ingenioase pentru a crea și separa cât mai bine cele două terenuri de joc amenajate în BT Arena. Am împărțit sala cu o cortină realizată dintr-o pânză specială, o premieră logistică în organizarea evenimentelor din România. Ne-a ajutat faptul că suntem la final de sezon, înainte de Turneul Campioanelor, ceea ce a făcut să devenim un turneu dorit de marile jucătoare.

“Am simțit că Emma Răducau a venit în România cu sufletul deschis și cu o mare bucurie de a întâlni fanii din țara natală a tatălui ei”

O mare lovitură de imagine este aducerea Emmei Răducanu, campioana de la US Open. Ce impresie ţi-a lăsat Emma în discuţiile avute?

– Emma are o energie deosebită care se vede și pe teren sau la televizor și care s-au putea să fie unul dintre marile ei atuuri. Este o persoană deschisă, pozitivă, amuzantă. Am avut ocazia să vorbim mult în română, atât cu ea cât și cu tatăl ei. În același timp, este serioasă în ceea ce face și are un psihic extrem de puternic. Dar pe lângă toate acestea, am simțit că a venit în România cu sufletul deschis și cu o mare bucurie de a întâlni fanii din țara natală a tatălui ei.

Simona Halep este favorita principală de la Transylvania Open, acolo unde este calificată în finală. A participat ori de câte ori a putut la turneele WTA găzduite de România. A fost uşor de convins să vină la Cluj?

– Simona Halep are cu siguranță o parte din suflet la Cluj. Am așteptat să vedem care va fi programul competițional, pentru că a parcurs o perioadă dificilă din cauza accidentărilor. Dar, nu a fost greu de convins, pentru că și-a dorit să joace la Cluj și cred că este o plăcere pentru ea să vină aici ori de câte ori are ocazia. Sunt onorat să o avem aici.

“Costurile totale s-au ridicat la peste un milion de euro”

Multă lume laudă condiţiile pe care le-aţi pregătit la Cluj pentru acest turneu. Cât a costat cu totul organizarea Transylvania Open?

– Costurile totale s-au ridicat la peste un milion de euro. Ne-am dorit un turneu care să arate impecabil până la cel mai mic detaliu, așa că am investit în toate sectoarele. Absolut toti cei implicati in turneu, mă refer la jucătoare, antrenori şi staff au spus că acesta poate egala ca şi condiţii uşor un turneu de 500 şi poate chiar şi de 1.000. Au fost impresionaţi de ce au găsit la Cluj. Sunt mândru pentru asta.

“Marele nostru regret este că fanii din România au pierdut șansa să vadă live niște meciuri istorice și jucătoare de top”

A fost o lovitură pentru toată lumea decizia autorităţilor de a interzice accesul fanilor în tribune. Am citit reacţia oficială a ta în care ai explicat că s-au luat toate măsurile ca turneul să se desfăşoare în siguranţă. Cât de mult are de pierdut Transylvania Open din acest motiv?

– Pierderile financiare sunt extrem de mari. Dar pe lângă acestea, marele nostru regret este că fanii din România au pierdut șansa să vadă live niște meciuri istorice și jucătoare de top. Ne pare rău și că aceste jucătoare evoluează cu sala goală. Asta, în condițiile în care am decis să utilizăm doar 25% din capacitatea sălii atunci când am început vânzarea de bilete. Doar persoanele vaccinate și copiii mai mari de 12 ani au putut să achiziționeze un bilet de intrare. E mare păcat! Atât pentru români, cât și pentru străini. Pentru că am avut și multe persoane din străinătate care și-au dorit să vină la turneu. Unii au și venit și și-au încercat norocul, dar au rămas la ușa de intrare.

“Prezenţa Simonei Halep este mai importantă decât orice pentru turneul nostru”

Ai fost dezamăgit la începutul turneului de faptul că 7 jucătoare s-au retras în ultimul moment sau erai pregătit pentru un astfel de scenariu?

– Noi știm foarte bine că pot să apară schimbări pe tabloul principal chiar și în ultimul moment. Însă, a contat foarte mult că au aflat că nu se joacă cu public. Evident că ne-am fi dorit să avem la Cluj o jucătoare din top 10 mondial. Ar fi minunat dacă ar fi mai multă predictibilitate pe partea aceasta. Dar acestea sunt regulile. În plus, noi suntem foarte fericiți să o avem favorită pe Simona Halep. Prezenţa ei este mai importantă decât orice pentru turneul nostru.

Este spectaculos că aţi reuşit multe nume importante, inclusiv două câştigătoare de Grand Slam să vină la Cluj. Cât de dificil a fost să aveţi acest line-up la începutul turneului?

– Nu a fost foarte dificil. Transylvania Open a fost un turneu dorit. Este final de sezon și fiecare se luptă pentru a acumula cât mai multe puncte.

“Sper să începem o tradiție și ca pe viitor să avem acest turneu magic în Cluj şi în România”

Cum vezi viitoarele ediţii ale Transylvania Open?

– Eu sper să începem o tradiție și ca pe viitor să avem acest turneu magic în Cluj şi în România. Dacă investim în infrastructura sportivă din Romania, avem multe oportunităţi.

Are Clujul capacitatea de a găzdui un turneu de o categorie şi mai mare? Un WTA 500?

– Este extrem de dificil de organizat și acest turneu. Nu degeaba nu mulţi se înghesuie şi România nu a mai avut de câţiva ani un turneu, de cand domnul Ţiriac le organiza. România nu are infrastructura altor țări cu tradiție în organizarea de turnee WTA. Dar, cu siguranță, am putea găsi soluțiile cândva în viitor pentru organizarea unui turneu şi mai mare. Piaţa din România nu este pregatită în acest moment pentru asemenea costuri, însă am încredere că ştim să găsim resurse nebănuite.