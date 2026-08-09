Dirijorul perfect! Cine e fotbalistul din SuperLiga României care a atins un record greu de imaginat

Oțelul joacă azi pe terenul Petrolului, de la ora 18.30, revenind pe stadionul pe care, acum două luni și jumătate, zdrobea, scor 5-1, echipa antrenată atunci de Mehmet Topal. Printre marcatorii de atunci s-a aflat și Pedro Nuno, fotbalist care acum deține un record important în SuperLigă.
Mijlocașul ofensiv din garnitura Oțelului este lider la capitolul paselor de gol, cu cinci assisturi în trei meciuri. Remarcabil este însă faptul că Pedro a dat toate pasele de gol la reușitele Oțelului. Cinci goluri au gălățenii, toate din pasele lui Nuno Pedro.
În actuala ediție de campionat, Oțelul a învins CFR Cluj cu 2-1, a remizat la Arad, 2-2 cu UTA, și a făcut 1-1 cu Dinamo, pe teren propriu. Toate meciurile l-au avut în prim plan pe Pedro Nuno, care l-a servit de trei ori pe Patrick Fernandes, o dată pe Andrezinho și o dată pe Lameira.
Pedro Nuno Fernandes Ferreira, 31 de ani și 1,74 metri, a devenit oțelar anul trecut, în vară, prin semnarea unui contract scadent la data de 30 iunie 2027. Fost internațional Under 16 al Portugaliei, a fost achiziționat, la vârsta de 22 de ani, de Benfica Lisabona, club de la care a fost trimis sub formă de împrumut la Tondela, fiind ulterior cedat definitiv la Moreirense.
În Liga Portugal, eșalonul de elită al țării lui Cristiano Ronaldo, Nuno a strâns 152 de meciuri oficiale. În aceste jocuri a dat 20 de goluri și 16 pase decisive. Înainte de a ajunge la Oțelul, Pedro Nuno a jucat pentru Korona, în campionatul Poloniei, unde a bifat 32 de meciuri în care a marcat 5 goluri. Anterior, portughezul a bifat un sezon la Sabail, în Azerbaidjan, și unul la Adanaspor, în Turcia.
În primul său sezon în România, Pedro a jucat 24 de meciuri. El a marcat 7 goluri și a dat trei pase de gol. Cota sa de piață este de 325.000 de euro.
Gălățenii trec printr-o perioadă foarte bună, fiind neînvinși în campionat din 11 aprilie 2026, FCSB – Oțelul 4-0. Au urmat patru victorii și patru rezultate de egalitate. În schimb, succesul din prima etapă a actualei stagiuni (19 iulie 2026, Petrolul – Dinamo 1-0) a fost singurul reușit de prahoveni în ultimele opt meciuri disputate în Superligă, în rest, ei având trei remize și patru înfrângeri. Ploieștenii au însă o echipă mult schimbată față de sezonul trecut. Petrolul a aruncat în luptă zece fotbaliști noi, debutanți, cifră pe care doar nou-promovata Corvinul a mai atins-o.
Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala întrecere internă de 45 de ori, de 16 ori au câștigat prahovenii, de 15 ori s-au impus gălățenii, iar alte 14 partide s-au terminat la egalitate. Palmares cu Petrolul gazdă: 24 jocuri – 12 victorii Petrolul – 6 remize – 6 succese Oțelul.