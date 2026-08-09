Sport

Dirijorul perfect! Cine e fotbalistul din SuperLiga României care a atins un record greu de imaginat

Fotbalistul, care la 22 de ani era cumpărat de una dintre marile echipe ale Europei, este una dintre vedetele actualei ediții a Superligii României, conducând la un capitol important în ecuația meciurilor
Catalin Oprea
09.08.2026 | 10:28
Dirijorul perfect Cine e fotbalistul din SuperLiga Romaniei care a atins un record greu de imaginat
ANALIZĂ FANATIK
Pedro Nuno a dar cinci pase de gol în acest sezon: Foto: sport.pictures.eu.
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Oțelul joacă azi pe terenul Petrolului, de la ora 18.30, revenind pe stadionul pe care, acum două luni și jumătate, zdrobea, scor 5-1, echipa antrenată atunci de Mehmet Topal. Printre marcatorii de atunci s-a aflat și Pedro Nuno, fotbalist care acum deține un record important în SuperLigă.

Pedro Nuno a fost co-autor la toate golurile Oțelului

Mijlocașul ofensiv din garnitura Oțelului este lider la capitolul paselor de gol, cu cinci assisturi în trei meciuri. Remarcabil este însă faptul că Pedro a dat toate pasele de gol la reușitele Oțelului. Cinci goluri au gălățenii, toate din pasele lui Nuno Pedro.

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În actuala ediție de campionat, Oțelul a învins CFR Cluj cu 2-1, a remizat la Arad, 2-2 cu UTA, și a făcut 1-1 cu Dinamo, pe teren propriu. Toate meciurile l-au avut în prim plan pe Pedro Nuno, care l-a servit de trei ori pe Patrick Fernandes, o dată pe Andrezinho și o dată pe Lameira.

Pedro Nuno Fernandes Ferreira, 31 de ani și 1,74 metri, a devenit oțelar anul trecut, în vară, prin semnarea unui contract scadent la data de 30 iunie 2027. Fost internațional Under 16 al Portugaliei, a fost achiziționat, la vârsta de 22 de ani, de Benfica Lisabona, club de la care a fost trimis sub formă de împrumut la Tondela, fiind ulterior cedat definitiv la Moreirense.

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Câte meciuri a jucat Pedro Nuno în campionatul Portugaliei

În Liga Portugal, eșalonul de elită al țării lui Cristiano Ronaldo, Nuno a strâns 152 de meciuri oficiale. În aceste jocuri a dat 20 de goluri și 16 pase decisive. Înainte de a ajunge la Oțelul, Pedro Nuno a jucat pentru Korona, în campionatul Poloniei, unde a bifat 32 de meciuri în care a marcat 5 goluri. Anterior, portughezul a bifat un sezon la Sabail, în Azerbaidjan, și unul la Adanaspor, în Turcia.

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În primul său sezon în România, Pedro a jucat 24 de meciuri. El a marcat 7 goluri și a dat trei pase de gol. Cota sa de piață este de 325.000 de euro.

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De când n-a mai pierdut Oțelul Galați în SuperLiga

Gălățenii trec printr-o perioadă foarte bună, fiind neînvinși în campionat din 11 aprilie 2026, FCSB – Oțelul 4-0. Au urmat patru victorii și patru rezultate de egalitate. În schimb, succesul din prima etapă a actualei stagiuni (19 iulie 2026, Petrolul – Dinamo 1-0) a fost singurul reușit de prahoveni în ultimele opt meciuri disputate în Superligă, în rest, ei având trei remize și patru înfrângeri. Ploieștenii au însă o echipă mult schimbată față de sezonul trecut. Petrolul a aruncat în luptă zece fotbaliști noi, debutanți, cifră pe care doar nou-promovata Corvinul a mai atins-o.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala întrecere internă de 45 de ori, de 16 ori au câștigat prahovenii, de 15 ori s-au impus gălățenii, iar alte 14 partide s-au terminat la egalitate. Palmares cu Petrolul gazdă: 24 jocuri – 12 victorii Petrolul – 6 remize – 6 succese Oțelul.

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