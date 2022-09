“Dirijorul tăcerilor” ajunge în cinematografe. Secretele dramei psihologice, cu Andraș Demeter și Vlad Zamfirescu printre protagoniști: “Am așteptat 15 ani să obțin finanțarea”

Pelicula „Dirijorul tăcerilor” are o istorie tumultoasă, precum acțiunea care se petrece în casa simbolică, prezentă în film. Suspansul izvorăște din ecran, de pe platoul de filmare, dar mai ales din „acțiunea” întortocheată și totuși atât de „familiară” zilelor noastre, petrecută în hățișurile… producției. Regizorul Ovidiu Georgescu vorbește despre această „dramă psihologică, realizată în cheia realismului magic” și despre felul în care mulți dintre noi ne aventurăm, convinși că suntem „păpușarii” planetei.

Regizorul Ovidiu Georgescu, despre Dirijorul Tăcerilor: „Imaginea lui Andraș Demeter coborând cu balonul a fost rodul unei adevărate aventuri!”

Începând cu ziua de 2 septembrie, filmul „Dirijorul tăcerilor” va putea fi vizionat în toate cinematografele din țară. Vorbim despre un eveniment, atât din punctul de vedere al calității, cât și al istoriei „neoficiale”, una zbuciumată și totuși atât de… „mioritică”.

Cineastul Ovidiu Georgescu este cunoscut publicului larg mai ales grație filmului „Ultimul Zburător”, realizat în anul 2014. Modul în care regizorul împletește cu finețe simbolistica și realismul este vizibil și în această nouă producție, „Dirijorul tăcerilor”, care… s-a născut mai greu decât ar fi fost firesc.

„Am așteptat timp de 15 ani până să obțin finanțarea necesară producției acestui film. „Nașterea” în sine a filmului are o istorie interesantă. În anul 2008, scenariul a câștigat un concurs organizat de CNC și a primit o finanțare. Ulterior, am așteptat doi ani, timp în care nu s-a întâmplat nimic”, s-a destăinuit Ovidiu Georgescu, în exclusivitate pentru FANATIK. Și suspansul a continuat:

„Apoi, am dobândit o nouă finanțare, în anul 2017. S-a demarat producția, iar „marele producător”, căruia nici măcar nu vreau să-i pronunț numele, a renunțat la proiect. Ne-am aflat la un mic pas de situația din 2008 – 2009, când eram în imposibilitatea de a face filmul, dar, până la urmă, am reușit să-l filmăm în 2019”.

Pe parcursul discuției noastre am aflat că au fost 30 de zile de filmare, iar întreaga producție a costat în jur de 3 milioane și jumătate de lei.

„Și pentru că tot sunteți în căutare de senzațional, celebra filmare în care Andraș Demeter coboară cu balonul a fost filmată la 30 de kilometri de București, într-o zonă propice unei asemenea aventuri. Am lucrat cu profesioniști specializați în domeniu, iar eu mi-am dorit un balon special, care să aibă două – trei dominante cromatice. Voi relua, însă, capitolul dedicat filmărilor”, a continuat regizorul, amuzat și cu o umbră de mister în glas.

Maia Morgenstern, într-o apariție discretă, de… păpușăreasă

Filmul „Dirijorul tăcerilor” relevă istoria unei case, care începe în anul 1925 și se încheie în 2019, atunci când clădirea este rasă de pe fața pământului, iar în locul său este ridicat un office building. Evident, dacă discutăm despre istoria unei case, de fapt vorbim despre poveștile oamenilor care viețuiesc în interior, iar Ovidiu Georgescu a detaliat:

„Povestea se concentrează, în principal, pe anul 2017, care reprezintă prezentul, timp în care casa este locuită de trei familii, una alcătuită din persoane în etate, una cu vârstă medie, care deține majoritatea locuinței, și doi tineri, care stau în pod. Ca întotdeauna, apare vântul schimbării, întruchipat de un personaj romantic, ce zboară cu balonul”.

Am dorit să aflăm mai multe despre acest „vânt al schimbării”, întruchipat de un personaj care dorește să investească și să construiască. Nimic mai lăudabil, dar…

„El intră cu pantofii de lac în destinele celor care viețuiesc în casa pe care o rade de pe fața planetei și în locul căreia ridică o clădire de birouri. Când spectatorul este fericit că a aflat cine este păpușarul, „Dirijorul”, de fapt înțelegem că și acesta, la rândul său, este „păpușat” de altcineva, mai exact de un personaj interpretat, într-o apariție specială, de ”, ne-a stârnit cineastul curiozitatea.

Trebuie precizat faptul că povestea acestei case este parcursă în prologul filmului, traversează aproape opt decenii și, ulterior, ne oprim la anul 2017, când se petrece „grosul” acțiunii filmului, pentru ca, la final, acțiunea epilogului să se desfășoare în anul 2019.

Trei familii cu vârste diferite, o sinecdocă a societății contemporane

Pentru că încă nu am vizionat filmul, așadar ne găsim sub auspiciile provocării imaginației, am intenționat să aflăm de la autor dacă ideea decăderii tradiției în dauna sticlei, în contemporan, face parte din zona „subtilului” acestei provocări cinematografice.

Răspunsul a sosit prompt: „Nu orice noutate este demnă de aruncat la gunoi. Însă ceea ce este nou, agresiv și încearcă să impună anumite reguli unei majorități poate deveni malign. O lume moare, iar în locul său se naște alta. Nu pot spune dacă lumea proaspăt născută este mai bună sau mai rea decât cea dinaintea ei, dar, evident, precum în cazul fiecărei nașteri și a fiecărei morți, există o luptă. Același lucru se petrece și în film…”

„Eu nu spun că, la un moment dat, cultura sticlei și a betonului este mai bună ori mai rea decât cea din trecut. Dar, referitor la felul în care se înlocuiesc una pe cealaltă, se naște o întreagă discuție. Filmul „Dirijorul tăcerilor” încearcă să surprindă tocmai acest aspect”, ne-a explicat, precum unor studenți la UNATC, profesorul Georgescu.

Am aflat de la interlocutorul nostru că, de fapt, filmul „Dirijorul tăcerilor” este o sinecdocă a societății contemporane. Din acest motiv apar cele trei familii, la trei vârste diferite, a senectuții, a maturități și a tinereții. O casă rămâne o simplă clădire, însă oamenii care locuiesc acolo îi dau viață…

Cristina Deleanu, Ovidiu Ghiniță și Dana Vulc, printre actorii care „duc greul”

Pentru că, mai devreme, am discutat razant despre Maia Morgenstern, am aflat că marea actriță are doar o apariție specială, având un rol foarte mic. „Greul”, cum spune regizorul, „a picat pe alți actori”. Spre exemplu, cuplul aflat la vârsta senectuții este interpretat de Cristina Deleanu și de Ovidiu Ghiniță. Cuplul matur este jucat de Vlad Zamfirescu și de Dana Vulc, iar Ioana Mărcoiu și Victor Țăpeanu alcătuiesc perechea tânără.

„Alături de ei, rolul acelui misterios „domn U”, care apare cu un balon, sub forma unui personaj romantic, este interpretat de Andraș Demeter. El pare păpușarul, dirijorul tăcerilor și ai peștișorilor exotici, care suntem noi. În fine, păpușarul păpușarului, mai exact „doamna E”, este Maia Morgenstern”, a etalat o parte din distribuție, interlocutorul nostru.

25 de minute în balon, sub spectrul caniculei

Să pătrundem, însă, și mai adânc în lumea secretelor acestei producții, de la zona metaforei, până la „bucătăria” în sine, de pe platoul de filmare. De exemplu, spectatorii vor observa că respectivele trei cupluri au trei dominante cromatice, așa cum întregul film este marcat tot de trei dominante cromatice, care la final se confundă chiar cu Tricolorul românesc.

Am ajuns, însă, la momentul promis al filmării cu Andraș Demeter, coborând cu balonul, deasupra destinelor celor trei familii. Ovidiu Georgescu a renunțat să ne pună răbdarea la încercare, așadar… Motor:

„Secvența zborului cu balonul a fost complicată. Ridicarea trebuia să fie controlată, iar timpul a fost limitat. S-a putut lucra doar în zorii zilei, atunci când vântul nu bate foarte puternic. De asemenea, a existat pericolul caniculei, care putea influența decisiv aerul din balon”.

„Așadar, expertul cu care am lucrat a explicat că o ridicare controlată poate dura maxim două ore. Am mers la fața locului cu noaptea în cap, am instalat tot echipamentul și, până la urmă, această ridicare controlată a durat doar 25 de minute, pentru că imediat a venit o căldură înfiorătoare, care, pur și simplu, a coborât balonul… Aceasta este povestea dirijabilului cu care a coborât „Domnul U”, alias Andraș Demeter”, a continuat regizorul.

Ștefan și Matei, băieții lui Vlad Zamfirescu, interpreții unui singur personaj

Din culise am mai înțeles că, de asemenea, filmările pe fundal green screen, mai ales cele cu copii, au necesitat o atenție specială: „Trebuia să oferim imaginea unui acvariu, în care respectivii copii înoată. Până la urmă, puștii s-au descurcat de minune. Vorbim despre cei doi copii ai lui Vlad Zamfirescu, Ștefan și Matei, care întruchipează un personaj aflat la două vârste diferite”.

De asemenea, în film mai apare un personaj enigmatic, o domnișoară născută odată cu respectiva casă și care „bântuie” locuința, încercând să o salveze, prin aparițiile sale în viețile respectivelor familii, cu predilecție în cele ale bătrânilor și ale tinerilor.

Fenomenul se petrece mai puțin în viața celor maturi, deoarece aceștia pierd ceea ce este mai important, în speță familia, în detrimentul marilor investiții financiare.

„Spectatorii vor afla cu ce rămânem noi, peștișorii din acvarii de sticlă și beton”

Așa cum se petrec lucrurile în toate filmele „marca” Ovidiu Georgescu (cititorii care au vizionat „Ultimul Zburător” știu la ce ne referim), metafora este puternică, dar în același timp ascunsă pe jumătate, desprinsă parcă din sculptura „Muza dormind”, a lui Brâncuși.

Filmul „Dirijorul tăcerilor” este așezat sub dominanta apei, care este prezentă în diferite ipostaze. „Iar spectatorii vor afla cu ce rămânem noi, peștișorii exotici care înotăm în acvarii de sticlă și de beton, în urma acestor investiții…”, a adăugat regizorul.

De fapt, alegerea cineastului nu este deloc întâmplătoare, ci face parte dintr-un ciclu, dacă vreți, „inițiatic” și energetic.

„Proiectul „Dirijorul tăcerilor” stă sub semnul Apei, așa cum cel dinaintea sa, „Ultimul zburător”, a stat sub semnul Aerului. Filmul meu de debut, din anul 2003, „3 păzește”, stă sub zodia Pământului, iar în această vară am filmat un alt lung metraj, care stă sub semnul Focului. Dar despre acest proiect vom vorbi cu altă ocazie”, a încheiat Ovidiu Georgescu, sub semnul… Misterului.