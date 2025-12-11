Discipolul unui monstru sacru. Cine l-a școlit ca antrenor pe Robin Van Persie, omul care s-a distrat pe seama FCSB-ului

ADVERTISEMENT

FCSB și Feyenoord se întâlnesc în etapa a șasea a Europa League, diseară, de la ora 22.00, pe Arena Națională. O confruntare care aduce la București unul dintre numele grele ale fotbalului olandez.

Van Persie este discipolul lui Dick Advocaat

Este vorba despre fostul mare atacant, Robin Van Persie, fotbalist cu 102 meciuri și 50 de goluri la naționala batavilor, vice-campion mondial în 2010 și participant la trei Campionate Mondiale.

Van Persie (42 ani) s-a lăsat de fotbal în 2019, chiar de la clubul pe care îl antrenează. El nu este un produs 100 % al lui Feyenoord, ajungând la club la 16 ani, de la Excesior, un club mai mic din Rotterdam.

Ulterior însă, Van Persie a reușit să intre în istoria clubului, jucând din 1999 până în 2004 și revenind pentru ultimul an la carierei, 2018-2019, după un periplu fructuos la Arsenal (2004-2012), Manchester United (2012-2015) și Fenerbahce (2015-2018).

A început ca antrenor secund, responsabil cu atacanții

În mai 2020, la un an după retragerea sa, Van Persie a devenit antrenor secund al lui Dick Advocaat, care l-a rugat să-l ajute la antrenarea atacanților. Deși a lucrat cu mulți antrenori, Van Persie și l-a ales ca model pe Advocaat.

Dick Advocaat e un monstru sacru al fotbalului olandez și, deocamdată, cel mai vârstnic antrenor care va fi prezent la Cupa Mondială de la anul.

Advocaat, mentorul lui Van Persie, are o experiență uriață ca selecționer. A antrenat Olanda de trei ori, Emiratele Arabe Unite, Coreea de Sud, Belgia, Serbia, Rusia și Irak. El i-a fost antrenor lui Van Persie, atât la naționala Olandei, cât și la Feyenoord și Fenerbahce.

În primul an ca principal a pierdut cu 1-9

După plecarea lui Advocaat, în 2021, Robin Van Persie a luat-o de jos. A antrenat Feyenoord U16, U18 și U19, iar în 2024 a trecut principal la Heerenven. Acolo, el a devenit cel mai tânăr antrenor al echipei Heerenveen din Eredivisie, la vârsta de 41 de ani.

Mandatul său nu a fost unul excepțional. În 26 de meciuri, a obținut 9 victorii și în februarie 2025 a lăsat echipa pe locul 9. Dar și cu o înfrângere usturătoare, 1-9 cu AZ Alkmaar, cea mai urâtă înfrângere din istoria fostei echipe a lui Rodion Cămătaru.

La Feyenoord, lucrurile stau mai bine, dar nu excepțional. În 35 de meciuri cu Van Persie pe bancă, olandezii au obținut 21 de victorii și 2 egaluri, dar au bifat și 12 înfrângeri.

Feyenoord are tot trei puncte în Europa League

Dacă în campionat e pe locul doi, la șase puncte de liderul PSV, în Europa League, Feyenoord are doar 3 puncte, la egalitate cu FCSB. Olandezii au bătut doar Panathinaikos (3-1). În rest, au pierdut cu Celtic (1-3), Aston Villa (0-2), Braga (0-1) și Stuttgart (0-2).

S-a întâmplat după ce jurnaliștii români i-au transmis că Gigi Becali are obiceiul să anunțe public echipa de start a roș-albaștrilor.

„A anunțat echipa? Nu știam. Îmi spuneți echipa voastră? Perfect! Vă aștept la sfârșitul conferinței”, a spus Robin van Persie. După ce s-au terminat întrebările din partea reprezentanților presei, antrenorul lui Feyenoord a continuat: „Și acum, să aud echipa FCSB-ului”.

În copilărie avea grave probleme de comportament

Van Persie are și o poveste de viață fascinantă. S-a născut în Rotterdam într-o familie de artiști. Mama sa, José Ras, este pictoriță și designer de bijuterii, care predă și copiilor cu nevoi speciale. Iar, tatăl său, Bob, este sculptor. După divorțul părinților, Van Persie a fost crescut de tatăl lui. La școală, Van Persie avea probleme grave de comportament și era exclus din clasă aproape zilnic.

El este căsătorit cu Bouchra (născută Elbali), care este olandeză-marocană, iar cuplul are doi copii, un fiu pe nume Shaqueel, născut în 2006, și o fiică, Dina, născută în 2009. Presa a speculat că Van Persie ar fi fost determinat să se convertească la islam, dar el a infirmat.

„Nu este adevărat. Nu sunt musulman, nici creștin, nici evreu. Am fost crescut într-un spirit liberal. Dacă vrei să devii musulman, trebuie să o faci din inimă. Nu aș face-o doar pentru a-mi mulțumi soția. Pentru mine, a crede înseamnă a căuta să fii un om bun”, a spus fostul mare fotbalist.