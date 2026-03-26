Discordie în NATO. Europa e iritată de tonul lingușitor al lui Mark Rutte faţă de „tăticul” Trump. „Ne pune într-o poziție jenantă”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a provocat din nou nervozitate și anxietate în capitalele europene în urma declaraţiilor sale repetate în care şi-a exprimat sprijinul neechivoc pentru războiul pe care SUA îl duce în Iran, în contextul în care Europa se confruntă cu un șoc energetic cauzat tocmai de acest conflict. Declaraţiile lui Mark Rutte tensionează și mai mult relațiile din cadrul alianței transatlantice, se arată într-o analiză Financial Times.

Diplomat UE: „Nu suntem în poziţia de a ne împiedica în niciun fel în conflict”

Recenta sugestie a lui Mark Rutte că aliații europeni s-ar uni în cele din urmă pentru a da curs apelului președintelui SUA de a desfășura forțe navale în Strâmtoarea Ormuz i-a înfuriat pe oficiali din mai multe țări europene, după cum au declarat surse diplomatice pentru Financial Times, amplificând și mai mult tensiunile din interiorul NATO cu privire la cât de departe este pregătită Alianța să meargă în adaptarea politicilor sale la solicitările celui mai mare membru al său, SUA.

„Ne pune într-o poziție cu adevărat jenantă și inconfortabilă. Vrem să arătăm disponibilitate, dar adevărul este că nu suntem în poziţia de a ne împiedica în niciun fel în conflict”, a declarat un diplomat UE. Neliniștea din multe capitale europene față de contrastează puternic cu declarațiile lui Rutte, care a încercat în mod regulat să-l îmbuneze și să-l laude pe Trump și să-l lingușească, numindu-l chiar „tătic”, pentru a se asigura că SUA își mențin angajamentul față de alianța militară.

„Face asta pentru a menține întreaga lume în siguranță. Este absolut logic ca țările europene să aibă nevoie de câteva săptămâni pentru a se uni”, declara Rutte duminica trecută, cu referire la şi la solicitarea liderului american ca aliații NATO să se alăture unei forțe pentru a escorta navele prin Strâmtoarea Ormuz. Trump i-a mustrat pe aliații NATO pentru că nu au răspuns la apel, numindu-i „lași” și avertizând că, fără SUA, Alianţa Nord-Atlantică ar fi doar un „tigru de hârtie”. De altfel, de la revenirea la Casa Albă, președintele SUA a testat în repetate rânduri unitatea transatlantică în chestiuni precum comerțul, cheltuielile pentru apărare, dar şi prin amenințările de preluare a Groenlandei.

Preşedintele Germaniei spune că războiul din Golf este inutil

Ţările UE, care în majoritatea lor sunt şi membre UE, au respins colectiv săptămâna trecută apelul lui Trump legat de Strâmtoarea Ormuz. „Acesta nu este războiul nostru”, a transmis înaltul reprezentant al UE pentru politică externă și securitate, Kaja Kallas, poziție reiterată și de miniștrii din Germania, Italia și Spania. De asemenea, trei diplomați europeni din statele membre NATO au declarat că sunt îngrijoraţi cu privire la discrepanța dintre declarațiile lui Rutte și pozițiile majorității capitalelor europene.

Una dintre cele mai dure poziţii a venit din partea preşedintelui Germaniei, Frank-Walter Steinmeier. „Acest război este o greșeală catastrofală din punct de vedere politic, pentru cei implicați în e. Și asta mă frustrează cel mai mult – un război cu adevărat evitabil, inutil”, a spus acesta. Șeful Statului Major francez, Fabien Mandon, a declarat la rândul său: „SUA devin din ce în ce mai imprevizibile și nici măcar nu ne informează când decid să lanseze operațiuni militare. Ne afectează securitatea. Ne afectează interesele”.

Pedro Sanchez, un nou atac dur: „Nu e corect că unii pun foc în lume şi alţii trebuie să înghită cenuşa”

Aceste discursuri se adaugă retoricii dure a premierului spaniol Pedro Sanchez, care s-a declarat încă din prima zi împotriva războiului contra Iranului. „Nu este corect că unii pun foc în lume şi alţii trebuie să înghită cenuşa. Nu este corect ca spaniolii şi spaniolele şi restul europenilor şi europencelor să fie nevoiţi să plătească din buzunarul lor factura acestui război ilegal”, a spus acesta miercuri, în faţa parlamentului de la Madrid.

Tensiunile din cadrul Alianţei legate de modul de abordare a conflictului și de poziția faţă de solicitările lui Trump au loc pe fondul pregătirlor pentru vizita pe care secretarul de stat american Marco Rubio se pregătește să o facă vineri în Franța pentru discuții cu partenerii din G7.