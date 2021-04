Discriminare în Liga 1? CNCD s-a autosesizat, iar Piţian riscă o amendă uriaşă! “Cerem raportul de arbitraj!” Exclusiv

Acuze de rasism în fotbalul românesc, la doar câteva luni de celebrul caz Colţescu, puternic mediatizat în întreaga lume. De această dată, incidentul s-a petrecut la un meci din faza play-out a Ligii 1, la partida Chindia – Hermannstadt 2-0. Alexandru Piţian este acuzat că l-a făcut “maimuţoi” pe Romario Pires.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cazul a luat repede amploare, mai ales că întreaga lume face eforturi considerabile în această perioadă în lupta contra rasismului. Cristian Jura, secretar de stat la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, s-a autosesizat după acest caz. Şi a explicat pentru FANATIK care sunt paşii pentru judecarea acestui caz. Dar şi care este amenda uriaşă pe care ar putea să o primească Alexandru Piţian.

Un verdict ar putea să vină destul de repede, chiar mai puţin de o lună, în condiţiile în care au fost foarte mulţi martori care ar putea veni cu detalii importante. De asemenea, raportul de arbitraj al centralului Adrian Cojocaru descrie detaliat întreg incidentul dintre cei doi.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Decizia CNCD ar putea să vină în aproximativ 30 de zile! Alexandru Pițian riscă o amendă care poate ajunge la 30.000 de lei

“Este pentru prima dată când am primit informaţii că acest incident a fost menţionat şi în raportul de arbitraj. Ne vom adresa către CCA pentru a cere raportul de arbitraj, iar în funcţie de ceea ce se menţionează acolo lucrurile se pot clarifica. Îi vom cita şi pe cei doi jucători, care pot veni şi cu martori. Pentru că au fost mai multe persoane de faţă.

M-am autosesizat şi voi trimite citaţie la cluburi pentru cei doi fotbalişti. Având în vedere că suntem în perioada de pandemie va fi o procedură administrativă în care sportivii îşi pot transmite, în scris, punctul lor de vedere. Bineînţeles, dacă doresc. Şi, de asemenea, pot anexa păreri ale unor martori. La dosar se va anexa şi raportul de arbitraj. Jucătorii vor avea termen de 15 zile din momentul în care vor fi citaţi. Iar la aproximativ o săptămână după ce primim punctele lor de vedere, vom lua o decizie.

ADVERTISEMENT

Ar putea fi o amendă contravenţională între 1000 şi 30.000 de lei. Având în vedere că discriminarea a vizat o persoană fizică. Dacă vizează un grup de persoane este de la 2000 la 100.000. Este o amendă complementară faţă de o eventuală măsură pe care o pot lua comisiile fotbalistice”, a explicat Cristian Jura pentru FANATIK.

Ce scrie în raportul lui Adrian Cojocaru și ce a spus Romario Pires: “Să ajungă să mă facă maimuțoi este deja prea mult”

Alexandru Piţian nu a făcut parte din lotul lui Emil Săndoi pentru partida cu Hermannstadt şi a fost în tribune la partida disputată la Buzău. Digisport a anunţat că Adrian Cojocaru a scris în raport că Piţian s-a bătut cu pumnii în piept şi a imitat gesturile unei gorile, în direcţia lui Romario Pires. Pe care l-a strigat “Tarzan”. Mai mulţi jucători de la cele două echipe au fost la un pas de bătaie după fluierul final. Pires a fost eliminat, dar Piţian a scăpat pentru că nu apărea pe foaia de joc. “Ce faci așa, ca un maimuțoi?”, i-ar fi strigat Piţian lui Pires.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Sunt de atâția ani în România, poate am mai auzit cuvântul negru, dar pe acesta eu nu-l consider rasist. Însă să se ajungă să mă facă maimuțoi cineva este deja prea mult. Pentru ce!? M-am săturat să fiu arătat cu degetul”, a declarat Romario Pires, pentru Digi Sport.

Andrei Pițian a recunoscut că a avut un conflict verbal cu Romario Pires, deranjat de anumite reacții ale brazilianului în partida câștigată de sibieni pe propriul teren, în sezonul regulat. Dar fotbalistul Chindiei a insistat că nu a folosit un limbaj care să poată fi catalogat ca discriminare rasială.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adrian Pițian: “Nu a fost un scandal de rasism! I-am spus atât: ‘nu te mai bați cu pumnii în piept?'”

“Mi se pare normal să am dreptul la replică. La finalul meciului i-am spus un singur lucru lui Romario, când am coborât pe gazon să-mi felicit colegii: ‘Nu te mai bați cu pumnii în piept? Nu ne mai provoci? În tur, când ne-au bătut, ne-a provocat cu foarte multe gesturi. N-am pronunțat acele cuvinte care se vehiculează. Nu am făcut niciun gest pe timpul meciului.

Știu că subiectul rasismului este unul sensibil, am prieteni de culoare și cine mă cunoaște știe că nu accept astfel de lucruri. În momentul în care am trecut pe lângă Romario i-am spus: ‘Nu te mai bați cu pumnii în piept?’. Atât! Nu am făcut niciun gest, nu m-am bătut cu pumnii în piept. Nu am intrat în conflict cu el pe teren. Incidentul nu ne face bine, dar nu i-am zis ‘maimuțoiule’ în niciun moment, este exclus. Am fost pe stadion pentru că antrenorul m-a inclus în lotul lărgit, făcusem deja deplasarea la Buzău și n-am putut să joc.

ADVERTISEMENT

În tur au fost niște discuții contradictorii, el ne-a provocat, iar astăzi începuse cu aceleași gesturi. El, în meciul tur, ne provoca cu diverse gesturi. Știu că subiectul rasismului este unul sensibil, dar e cale lungă între ce s-a scris și ce s-a întâmplat. El a început să mă înjure, n-am ripostat și mi-am continuat drumul spre vestiare. După el a luat cartonaș roșu. Nu cred că a fost niciun scandal de rasism”, a fost declarația lui Alexandru Pițian de după meci.