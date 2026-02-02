Discurs dur al jucătoarei din Ucraina care a obținut prima victorie într-un turneu WTA la Transylvania Open 2026: ”E important să joc pentru poporul meu”

ADVERTISEMENT

Oleksandra Oliynykova a dat lovitura la Transylvania Open 2026 și a învins-o pe Mayar Sherif, scor 6-7 (6), 6-4, 6-4. Aceasta a fost prima victorie obținută de jucătoarea din Ucraina la un turneu WTA.

Jucătoarea din Ucraina, dezvăluiri despre război după succesul de la Transylvania Open 2026

La finalul întâlnirii care a durat aproape 3 ore, jucătoarea aflată pe locul 91 WTA a explicat că tenisul este marea sa pasiune, însă a ținut să vorbească despre dramele produse de .

”Pentru mine e important să vorbesc despre războiul din Ucraina. Știu ce vorbesc. Am avut probleme cu electricitatea, am văzut explozii, atacuri în oraș. Ce m-a ținut motivată? Cred că gândul că, dacă voi fi o jucătoare bună, atunci voi putea vorbi.

Mulți oameni trebuie să audă niște lucruri. Pentru că războiul e atât de lung. E important să le amintesc mereu oamenilor că încă avem nevoie de susținere. E important pentru mine să joc pentru poporul meu”, a declarat Oliynykova, conform .

Ce o motivează să-și continue cariera

Sportiva în vârstă de 25 de ani a mărturisit că este motivată să muncească până la ultima picătură de energie și de faptul că are mulți prieteni în armată care își riscă viața pentru apărarea țării și care îi urmăresc cariera.

”Unul din prietenii mei e în armată. Adică mai mulți prieteni de-ai mei, dar el e într-un loc foarte periculos. Și știu că se uită la toate meciurile mele. Se uită la toate meciurile și știu cât de periculos e acolo. Chiar și acum, sunt sigură că s-a uitat la acest meci. Când știi lucruri de genul…

De asemenea, anul trecut a fost cel mai bun sezon al meu. A fost un moment în care mă simțeam puțin depresivă, nu eram motivată, eram dezamăgită de unele aspecte. Și atât de mulți oameni din armată îmi scriau: ‘Haide, fată, vrem să te vedem în top 100’.

Atunci când vezi că poți să aduci fericire în viața unor oameni care fac totul pentru tine, astfel încât să trăiești liber în țara ta, vrei să muncești 300%”, a spus ea.

Cum trăiește un meci de tenis

În ciuda numeroaselor tatuaje, Oleksandra Oliynykova a impresionat prin calmul arătat în meciul din . Ea consideră că a învățat să aprecieze munca fiecărui sportiv și să-i arate respect pe teren atunci când reușește lucruri bune.

”E trist, dar e adevărat că multe jucătoare uită acum că sportul nu e doar despre rezultate și evoluează cu multă presiune. Dar, știți, când trăiești sub atacuri și nu știi ce îți va aduce ziua de mâine, victoriile sau înfrângerile nu mai sunt la fel de importante.

Mai important e să te bucuri de sport, să fii fair-play și să înțelegi că rezultatul unui singur meci nu e atât de important. Până la urmă, jucăm multe partide și, evident, e normal să pierdem. Dar cred că e greșit să nu ne bucurăm de joc.

Atunci când îmi aplaud adversara îmi dau seama că, obiectiv, nu aș fi putut să fac nimic mai bine. Sunt multe puncte ca acestea, pentru că turneul e la un nivel foarte înalt. De ce nu aș aprecia? Știu și eu cât de greu e să înveți să joci la acest nivel și de câte e nevoie. Așa că ofer respect.

Sunt fericită atunci când mie îmi iese ceva de genul și atunci când reușește o adversară, ok, sunt un pic dezamăgită că am pierdut un punct, dar sunt fericită pentru că e un tenis frumos. Nu e întotdeauna vorba despre mine”, a afirmat ucraineanca.

Cum era să rateze prezența la Transylvania Open 2026

Jucătoare născută la Kiev a mărturisit că a fost foarte aproape de a nu ajunge la turneul de la Cluj-Napoca, iar acest lucru a ajutat-o să revin mental după ce a pierdut primul set cu Mayar Sherif.

”Mi-am spus mie însămi să mă bucur de faptul că sunt aici, pentru că exista posibilitatea să nu vin la turneu. Locuiesc și mă antrenez în Ucraina și, din cauza atacurilor rusești, avem probleme cu electricitatea.

Înainte să cobor pentru a prinde trenul, am intrat în lift, iar electricitatea a căzut. Am intrat în panică pentru că eram în întârziere, dar niște oameni m-au ajutat să deschid liftul. În cele din urmă, am ajuns cu 10 minute înainte ca trenul meu să plece.

Atunci când eram descurajată, mă gândeam ‘ok, nu contează dacă pierzi sau câștigi, ești la un turneu frumos, la care ți-ai dorit atât de mult să participi și exista riscul de a nu mai ajunge, așa că bucură-te’. Am început să mă simt mai liberă, să folosesc mai multe oportunități și să fiu mai creativă. Cred că asta m-a ajutat să revin. Dar probabil că a fost un lucru mental.

Cred că jocul meu e mai potrivit pentru această suprafață. Dar, da, voi încerca să mă descurc bine și aici. Vreau să văd că pot face un turneu bun”, a precizat sportiva din Ucraina, care a venit la Cluj-Napoca fără antrenor.

Câți bani a câștigat pentru victoria de la Transylvania Open 2026

Aflată la prima sa participare într-un turneu din categoria WTA 250, Oleksandra Oliynykova și-a asigurat un premiu important după victoria cu Mayar Sheriff. Ea va primi 4.600 de dolari și 30 de puncte.

Însă, bonusul ar putea crește la 7.025 de dolari și 54 de puncte WTA dacă va ajunge în sferturile de finală. Pentru asta va trebui să treacă în turul 2 de Anna Bondar din Ungaria, cap de serie numărul 8 la Transylvania Open 2026.