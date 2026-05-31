Discurs emoționant ținut de Alexandra Duckadam la Cupa Helmut Duckadam: ”Adevărații campioni știu să câștige frumos”

Alexandra Duckadam a fost protagonista unei cuvântări sensibile la a doua ediție a Cupei Helmut Duckadam. Ce a dorit bruneta să le insufle celor prezenți.
Alexa Serdan
31.05.2026 | 12:00
Ce a spus soția lui Helmut Duckadam la Cupa ce poartă numele fostului portar. Sursa foto: Instagram.com
Soția regretatului jucător de fotbal supranumit „Eroul de la Sevilla” a ținut un discurs emoționant la Cupa Helmut Duckadam. Iată ce a avut de zis, de fapt, Alexandra Duckadam. Toată lumea a ascultat cu sufletul la gură cuvintele ei.

Alexandra Duckadam, cuvântare sensibilă la Cupa Helmut Duckadam

Înainte de sărbătorile pascale Alexandra Duckadam a făcut un gest superb pentru partenerul de viață care s-a stins din viață în 2024. Soția regretatului portar Helmut Duckadam a vizitat localitatea natală a acestuia, și anume Semlac, situată în județul Arad. Bruneta nu a fost singură, ci însoțită de fiica sa, Julianne.

De-a lungul timpului a vorbit extrem de frumos despre bărbatul care a murit la vârsta de 65 de ani. Cu toate acestea, a recunoscut că refuză ca stadionul Steaua să poarte numele renumitului sportiv. În schimb, îi onorează amintirea prin intermediul unei Cupe care îi este dedicată. Aceasta a ajuns deja la a doua ediție.

Aflată la baza sportivă din București, femeia a fost în centrul atenției. Cu ochii în lacrimi a ținut o cuvântare înduioșătoare, adresându-se atât celor mici, cât și antrenorilor și pasionaților sporturilor de diferite feluri. Turneul a făcut-o să se gândească la Helmut Duckadam, care era un om care a adorat fotbalul.

„Dragi copii, invitați, antrenori, părinți și iubitori ai sportului bine ați venit la Cupa Duckadam, un turneu dedicat copiilor, bucuriei fotbalului, fair play-ului și visurilor frumoase care se nasc pe terenul de joc. Pentru mine această zi are o încărcătură emoțională aparte, de aici și emoția din vocea mea.

Organizez acest turneu, după cum bine știți, în memoria regretatului meu soț Helmut Duckadam, un om care a iubit fotbalul cu toată ființa lui care a crezut în puterea sportului de a forma caractere, de a uni oameni și de a inspira generații”, a spus Alexandra Duckadam, conform unei filmări de pe Instagram.

”Helmut a fost un exemplu de modestie, curaj și demnitate”

„Helmut nu a fost doar un mare portar, ci și un exemplu de modestie, curaj și demnitate. Sunt convinsă că dacă ar fi fost aici s-ar fi bucurat să vadă atâția copii venind să joace fotbal cu entuziasm și cu zâmbetul pe buze. Să nu uitați niciodată că adevărații campioni știu să câștige frumos, dar și să piardă cu demnitate”, a completat soția lui Helmut Duckadam.

În urmă cu ceva vreme Alexandra Duckadam spunea că regretatul portar era conștient de performanțele sale, însă nu-i plăcea să i se spună „Eroul de la Sevilla”. Bruneta a mai transmis că a ales să-și trăiască întreaga existență modest. Niciodată nu s-a mândrit cu rezultatele pe care le-a atins în cariera profesionistă de fotbal.

Totodată, fostul sportiv n-ar fi vrut nici să i se ridice statuie în localitatea natală. Autoritățile din Semlac i-au ridicat totuși o construcție care a fost dezvăluită după trecerea sa în neființă. Opera de artă măsoară doi metri și 40 de centimetri. Aceasta îl reprezintă pe Helmut Duckadam în timp ce ține în mâini patru mingi.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
