Sport

Discurs fabulos în vestiar după ce Petrolul a urcat pe locul 2! Ricardo Sousa și-a cucerit jucătorii: „Asta e ceva special!”. Video

Petrolul Ploiești a urcat temporar pe locul secund în clasament după victoria cu Corvinul din această etapă, scor 2-0. Și mai impresionant a fost discursul ținut de antrenorul Sousa imediat după meci, în vestiar.
Flaviu Popa
07.09.2026 | 06:30
Discurs fabulos in vestiar dupa ce Petrolul a urcat pe locul 2 Ricardo Sousa sia cucerit jucatorii Asta e ceva special Video
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Discurs emoționant al antrenorului Petrolului
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Inițial, Ricardo Sousa recunoștea la flash interviuri că echipa sa nu a făcut un meci deosebit, însă importantă a fost victoria. Statistic, Corvinul a avut 70% posesie și 20 șuturi, față de 30% și 10 șuturi ale Petrolului, însă gazdele au învins cu 2-0.

Antrenorul celor de la Petrolul a recunoscut că echipa sa nu a fost mai bună decât Corvinul în partida din această etapă

„Astăzi, pentru mine, nu a fost un meci bun, ci un rezultat bun. Trebuie să fim corecţi, Corvinul a făcut un meci foarte bun şi este o echipă foarte bună. Îi felicit. Pentru noi a fost dificil. Este important să înţelegem că, în zilele proaste, sacrificiul şi unitatea sunt foarte importante. În momentul în care luptăm pentru echipă, este greu să fim învinşi.

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Astăzi a fost una dintre acele zile. La pauză am văzut că era un meci dificil pentru noi. Toţi jucătorii lor ştiau ce au de făcut. Cel mai important lucru nu sunt jucătorii, ci echipa. Sunt foarte mândru de echipa mea”, a declarat Ricardo Sousa imediat după meci.

Cât despre discursul ținut de antrenor în vestiar, în fața jucătorilor, acesta a fost demn de filmele americane. Portughezul le-a explicat acestora că este mândru de ei și cât de mult înseamnă atitudinea dintr-un astfel de meci.

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Discurs impresionant al antrenorului Ricardo Sousa în vestiarul celor de la Petrolul Ploiești, imediat după victoria cu Corvinul

„Noi jucăm unul pentru celălalt. Acesta e caracterul. Am foarte mulți ani în fotbal și nu este ușor să construiești așa ceva. Sunt foarte fericit de victorie, dar, sincer, sunt foarte mândru de voi, de tot ceea ce faceți. Nu pentru voi, ci pentru echipă.

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Vă mulțumesc mult pentru efort. Știu, câteodată avem zile bune, alteori avem zile rele. Dar în zilele rele arătăm caracter, alergăm unii pentru ceilalți, apărăm clubul, tricoul. Asta e cel mai important.

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Putem pierde sau câștiga, dar să construim ceea ce construim aici, să apărăm acest club, e ceva special. Mulțumesc!”, a transmis antrenorul, după care i-a anunțat pe jucători că au două zile libere, moment în care toată lumea a izbucnit în urale. Petrolul ocupă în acest moment locul trei în clasament, la egalitate cu Rapid, însă în momentul discursului echipa prahoveană era pe locul secund în Superliga.

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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