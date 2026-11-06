Discurs naționalist al lui Adi Mutu după scandalul rasist provocat de albanezii de la Egnatia: „Sunt patriot și mă deranjează că ne fac țigani!”

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Adrian Mutu a avut un discurs plin de patriotism după scandalul izbucnit înaintea meciului Universitatea Craiova – Egnatia, din Conference League! „Briliantul” a reacționat vehement la videoclipul publicat de clubul albanez, considerat jignitor de suporterii olteni, și a transmis un mesaj puternic despre respectul pe care România și românii îl merită. Fostul internațional a amintit inclusiv de experiențele neplăcute trăite pe propria piele în străinătate și a explicat de ce asemenea episoade îl revoltă.

Adrian Mutu, reacție dură după scandalul provocat de Egnatia: „Nu m-am dezis niciodată de România!”

Adrian Mutu a intervenit în scandalul izbucnit înaintea confruntării dintre Universitatea Craiova și Egnatia, din Conference League. Fostul mare internațional român a comentat, la FANATIK SUPERLIGA, episodul care a provocat indignare în rândul suporterilor olteni. Totul a pornit de la un videoclip publicat de clubul albanez pe rețelele sociale, imediat după sosirea delegației în România. În imagini apăreau .

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Mai mulți suporteri ai Universității Craiova au considerat că alegerea melodiei reprezintă o aluzie jignitoare la adresa românilor. În schimb, fanii albanezi au încercat să explice în comentarii că videoclipul fusese realizat în spirit de glumă și că nu exista intenția de a insulta România. Adrian Mutu nu a privit însă cu ochi buni episodul. Fostul atacant a explicat că a fost întotdeauna mândru să reprezinte România și că nu poate accepta ca românii să fie tratați cu dispreț.

„Asta vorbeam și aseară, pe scenă, cu 500 de oameni în față, că cea mai mare mândrie a mea a fost să îmbrac tricoul naționalei. Nu m-am dezis niciodată de România. Așa cum suntem tratați de alții care sunt cu mult sub noi, în speță Albania, să ne facă țigani, practic… Eu nu mai zic nimic, am trăit-o cu 80.000 de oameni în tribune pe Olimpico. Tocmai asta e ambiția mea și mă bucur când o echipă sau un sportiv român triumfă undeva. Ăștia, când zic că ești român, o fac de parcă am avea vreo boală, cumva”, a declarat Adrian Mutu, la FANATIK SUPERLIGA.

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„Nu un gen muzical ne definește pe noi!” Adrian Mutu, mesaj puternic despre valorile României

Adrian Mutu a continuat discursul și a vorbit despre imaginea românilor în străinătate. Fostul internațional consideră că România este adesea judecată prin prisma unor stereotipuri, în ciuda realizărilor pe care românii le-au avut în numeroase domenii. „Briliantul” a subliniat că identitatea unei țări nu poate fi redusă la un anumit gen muzical. În opinia sa, România are suficiente valori și performanțe pentru a fi tratată cu respect.

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„Mi-au plăcut și comentariile unor foști fotbaliști, de după meci. Ar trebui să ne ambiționeze pe toți. Dacă te uiți în toate job-urile și în toate locurile din lume, mereu dai de un român. Adică suntem noi fraieri că nu ripostăm, chiar și la nivel politic. Avem ștampilă pusă deja. Nu asta ne definește, maneaua sau vreun gen muzical. Nu un gen muzical ne definește pe noi, o nație de oameni inteligenți și care am scris multe pagini de istorie în toate sporturile astea”, a continuat Adrian Mutu.

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Adrian Mutu i-a pus la zid pe albanezi: „Măcar de făceai clipul după ce câștigai în România!”

În ultima parte a intervenției sale, Adrian Mutu a avut un mesaj și mai apăsat la adresa celor care au realizat videoclipul publicat de Egnatia. Fostul internațional a pus în discuție la nivel de club și a criticat modul în care a fost prezentată sosirea adversarei Universității Craiova în România. Dincolo de rezultat, fostul atacant a insistat asupra faptului că asemenea gesturi nu ar trebui să-și găsească locul în fotbal.

„Albania a scris cu vreo echipă de club vreo pagină de istorie, pe undeva, oriunde? Că nu-mi aduc aminte de nimic. Nici măcar n-au început prefața vreunei cărți. Ideea e că mai dai de vreun jurnalist idiot de pe acolo care vine aici și vrea să fie el interesant. Măcar de făceai clipul acela după ce ai fi câștigat în România. Eu sunt chiar patriot și mă deranjează, mai ales că am simțit-o pe propria piele. Eu zic că avem valorile noastre. Normal, avem și noi problemele noastre, că nu știm să valorificăm valorile, ne mai mâncăm între noi, dar nu este normal ce au făcut ei”, a încheiat Adrian Mutu, la FANATIK SUPERLIGA.