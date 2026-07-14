Discurs surprinzător al lui Filipe Coelho înaintea returului cu ML Vitebsk: „Dacă gândim așa, vom pierde!“. Cine l-a impresionat din tabăra bielorușilor

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Universitatea Craiova este la 90 de minute de calificarea în turul următor al preliminariilor UEFA Champions League, însă Filipe Coelho nu vrea să audă de calcule și de avantajul obținut în prima manșă. La conferința de presă premergătoare duelului cu ML Vitebsk, tehnicianul portughez a avut un discurs pe alocuri surprinzător și a transmis un mesaj clar vestiarului înaintea unei partide pe care o consideră mult mai complicată decât o arată scorul din tur.

Calificare, cuvânt interzis în vestiarul Universității Craiova înainte de returul cu ML Vitebsk

Deși Universitatea Craiova este mare favorită la calificare după victoria obținută în tur, Filipe Coelho a ținut să sublinieze că dubla cu ML Vitebsk este departe de a fi încheiată. Portughezul a explicat că singurul lucru pe care nu și-l dorește este ca echipa sa să intre pe teren cu sentimentul că totul este deja decis.

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„Este un meci important pentru noi. Trebuie să dăm totul ca să mergem mai departe în această competiție. Evoluăm împotriva unei echipe fresh, care nu a jucat în ultima săptămână, iar noi trebuie să fim la un nivel înalt pentru a ne impune. În fotbal, până nu se termină meciul, întotdeauna sunt semne de întrebare. Prima și cea mai mare greșeală ar fi să ne gândim că suntem deja calificați. Dacă cineva gândește în acest fel, vom pierde meciul. Am încredere în jucătorii mei, știu foarte bine cât de mult muncesc și cât de mare este dorința lor de a avansa în competiție.

Mai avem o zi la dispoziție, 24 de ore, pot apărea modificări, mai trebuie să clarificăm anumite aspecte privind refacerea băieților. Mereu este bine când ai rezultate bune, dar suntem o echipă cu picioarele pe pământ în permanență. Pentru mine, să câștigăm la penalty-uri n-a fost deloc corect. Am analizat meciul și meritam să câștigăm în 90 de minute. În continuare mai avem lucruri de îmbunătățit. Nu promitem că putem câștiga toate meciurile, dar vom da totul pe teren. Nu trăim din trecut, dăm ce e mai bun din noi în prezent și ne gândim la viitor. Șansele nu sunt în funcție de oponent, ci în funcție de noi. Trebuie să pregătim echipa cât putem de bine. Toți trebuie să fie profesioniști, să fie pregătiți fie că joacă 5, 10 sau 20 de minute. Trebuie să avem grijă de fiecare jucător în parte. Tot ce putem controla sunt antrenamentele și modul în care abordăm jocurile”, a declarat Filipe Coelho.

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Coelho a remarcat un atacant din lotul lui ML Vitebsk

Pe lângă avertismentul adresat propriilor jucători, Filipe Coelho a demonstrat că tratează cu maximă seriozitate adversarul și a vorbit despre fotbaliștii care îi pot pune probleme Universității Craiova. , atacantul transferat recent de bieloruși.

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„Este o echipă care se descurcă bine în duelurile unu la unu, au adus jucători noi săptămâna trecută și mă aștept să-i văd pe teren. Extremele, mijlocașii… atacanții sunt foarte buni, mai exact cel care evoluează pentru naționala din Jamaica, Nicholson. E bine să nu ne uităm la rezultat și să punem tot focusul în teren. Este greu să jucăm din trei în trei zile, dar, dacă am ajuns în acest punct, înseamnă că merităm. Este foarte greu, dar și o aventură extraordinară. Și ei trebuie să se îmbunătățească, arbitrii”, a mai spus tehnicianul Universității Craiova.

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„Ion Oblemenco” se umple pentru prima seară de Champions League din istorie

. Potrivit informațiilor FANATIK, clubul a vândut deja aproximativ 11.000 de abonamente, la care se adaugă încă 3.000 de pachete speciale pentru meciurile cu ML Vitebsk și UTA Arad.

Practic, peste 14.000 de locuri sunt deja ocupate, iar ritmul vânzărilor îi face pe oficialii clubului să creadă că arena va găzdui în jur de 20.000 de spectatori la partida de marți.

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11.000 de abonamente a vândut Universitatea Craiova pentru noul sezon

de abonamente a vândut Universitatea Craiova pentru noul sezon 3.000 de pachete pentru meciurile cu ML Vitebsk și UTA a vândut Universitatea Craiova

Universitatea Craiova a lansat pachete speciale pentru meciurile cu ML Vitebsk și UTA Arad

Pentru a umple tribunele la cele două partide consecutive de pe teren propriu, conducerea Universității Craiova a pus în vânzare pachete speciale care oferă acces atât la returul cu ML Vitebsk, din preliminariile UEFA Champions League, cât și la confruntarea cu UTA Arad, din SuperLiga României.

În mesajul transmis pe rețelele de socializare, oficialii alb-albaștrilor au făcut un apel direct către suporteri:

„Știința intră în război, bătăliile pentru Liga Campionilor și SuperLiga se dau săptămâna viitoare, iar tribunele trebuie să fie pline. Nu e un favor, e o datorie!”, a fost mesajul clubului.

Pachetele sunt disponibile la următoarele prețuri:

Peluze

• Peluza Nord – 60 lei

• Peluza Sud – 90 lei

Tribuna VIP

• Sector A – 270 lei

• Sector B – 285 lei

• Sector C – 300 lei

• Sector D – 300 lei

• Sector E – 285 lei

• Sector F – 270 lei

Tribuna a II-a

– Sector 13 – 95 lei

• Sector 12, inel I – 100 lei

• Sector 12, inel II – 95 lei

• Sector 11, inel II – 100 lei

• Sector 10, inel II – 110 lei

• Sector 9, inel II – 100 lei

• Sector 8, inel I – 100 lei

• Sector 8, inel II – 95 lei

• Sector 7 – 95 lei