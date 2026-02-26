Discurs tranșant al lui Laszlo Balint înainte de U Cluj – Oțelul, meciul care poate decide soarta campioanei FCSB: ”Asta vreau să înțeleagă toată lumea”. Video

ADVERTISEMENT

FCSB are nevoie ca Oțelul să nu piardă pe terenul lui U Cluj pentru a mai continua să spere că va încheia sezonul regulat în Top 6. Cum vede Laszlo Balint faptul că ar putea salva sezonul intern al ”roș-albaștrilor”.

O va ajuta Laszlo Balint pe FCSB în meciul U Cluj – Oțelul?

În conferința de presă susținută înaintea întâlnirii din etapa a 29-a din SuperLiga, tehnicianul formației gălățene a fost extrem de ferm când și a explicat că nu este interesat de alte echipe.

”Nu mă interesează. Poate să fie suporterul nostru absolut oricine. Noi avem problemele noastre și focusul nostru. Noi jucăm doar pentru noi. Asta vreau să înțeleagă toată lumea, la fel cum am spus-o și în momentul în care au fost fel și fel de discuții legate de un anumit meci pe care l-am jucat, nici nu vreau să-mi aduc aminte pentru că… discuții bolnave, toxice.

La fel și acum: noi mergem să jucăm pentru noi, noi mergem să jucăm pentru punctele care vor conta foarte mult în acest final de sezon regular, indiferent unde vom fi. Noi suntem conștienți, șansele pentru noi sunt pur teoretice în acest moment să ne calificăm în play-off. Eu, de regulă, sunt un tip foarte optimist, dar sunt și realist”, a declarat Balint.

Mesaj pentru fanii de conjunctură

Antrenorul Oțelului este conștient de faptul că ar trebui un noroc mult prea mare pentru ca echipa sa să ajungă în play-off și nu își dorește suporteri de moment care sunt interesați de rezultatul acestui joc doar pentru a exista anumite schimbări în clasament.

”Adică n-avem cum să ignorăm realitatea, n-avem cum să ignorăm matematica, toate acele combinații… ar trebui, nu știu, ar trebui să fim extrem de iubiți de Dumnezeu ca să se alinieze toate rezultatele și noi să facem șase puncte din aceste meciuri ca să ne calificăm în play-off.

Noi acceptăm realitatea, ne acceptăm nivelul în acest moment, muncim pentru noi în primul rând și pentru suporterii noștri. Și cei care vor fi cu sufletul lângă echipa Oțelului, m-aș bucura să fie cei care iubesc această echipă și nu cei care își doresc victoria doar pentru ca să se, nu știu, să se alinieze clasamentul într-o anumită configurație”, a spus el.

Revenire importantă la Oțelul

Laszlo Balint s-a arătat extrem de fericit de faptul că îl va avea din nou la dispoziție pe fundașul croat Diego Zivulic, după cele două etape de suspendare primite ca urmare a .

”Da, este o revenire importantă a lui Zivulic. Din păcate, nu mă așteptam ca absența lui Diego să cântărească atât de mult și să ne arate cât de vulnerabili putem să fim în anumite contexte ale jocului.

Contează foarte mult și la nivelul gabaritului, pentru că Diego este un bărbat, este un adevărat bărbat, este un tip puternic, destul de înalt și o să ne ajute foarte mult și pe tot ce înseamnă momente statice, aspect la care U Cluj a demonstrat de-a lungul acestui sezon că este destul de puternică.

Dar contează foarte mult și spiritul lui Diego. Diego este un jucător important, dar și un caracter important în mijlocul vestiarului și tocmai de aceea sper ca prezența lui în mijlocul nostru să conteze cât se poate de mult”, a afirmat tehnicianul gălățenilor.

U Cluj a renăscut sub comanda lui Bergodi

În ceea ce privește adversarul pe care îl va întâlni vineri, 27 februarie, de la ora 20:00, Balint a avut numai cuvinte de laudă pentru U Cluj și consideră că Cristiano Bergodi a adus plusul de care echipa avea nevoie.

”Da, ne deplasăm pe terenul unei echipe pe care o cunoaștem destul de bine pentru că am jucat de curând acolo meciul de Cupă. Am părăsit terenul înfrânți, din păcate. Eu consider că am tras învățămintele de rigoare.

Pot spune că ne-am făcut temele foarte bine, dar trebuie să ținem cont de capacitatea adversarului și de forța adversarului, pentru că, din punctul meu de vedere, U Cluj este o echipă care nu are un parcurs întâmplător.

Toate aceste rezultate, e drept, venite în urma schimbării antrenorului, dar acest parcurs, aceste rezultate vin cu niște argumente solide în spate, în sensul în care U Cluj are un lot foarte valoros și nu doar o echipă valoroasă, pentru că vorbim de un lot care permite rulajul anumitor jucători foarte apropiați valoric.

Este o echipă cu gabarit, o echipă care joacă foarte bine acest modul tactic propus de domnul Bergodi și primește foarte greu gol. Sunt aspecte pe care le-am simțit și noi, le-au simțit și alți adversari care au jucat în ultima perioadă împotriva celor de la Universitatea Cluj”, a precizat antrenorul Oțelului.

Care este diferența între U Cluj și Oțelul

Laszlo Balint a recunoscut că în acest moment U Cluj este un club superior din toate punctele de vedere Oțelului, însă este încrezător că jucătorii săi vor putea să răstoarne toate aceste calcule și să producă o surpriză.

”Dar toate aceste lucruri nu ne sperie, ci trebuie să ne stimuleze, trebuie să ne motiveze suplimentar pentru că eu am foarte mare încredere în capacitatea băieților, în primul rând de reacție. Pentru că să ne aducem aminte, la meciul de Cupă, cel puțin în prima repriză, ocaziile mari au fost de partea noastră. Nu am reușit să fructificăm acele ocazii.

Am făcut analiza și atunci și acum, înainte de această partidă, și consider că reacția băieților trebuie să fie una pe măsură, în așa fel încât, repet, să ne putem ridica din toate punctele de vedere la nivelul Universității Cluj.

Mie nu-mi place să spun acest lucru, din păcate, în acest moment, clubul Universitatea Cluj este mai puternic decât clubul Oțelul Galați din toate punctele de vedere: financiar, infrastructură, lot și așa mai departe.

Este o realitate, eu, repet, nu spun anumite lucruri ca să creăm alibiuri sau să, nu știu, să ne ascundem în spatele anumitor detalii, dar este o realitate și până la urmă e o realitate confirmată în acest moment și de clasament”, a încheiat Balint.