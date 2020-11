Discurs uluitor al lui Cosmin Contra despre plecarea de la Dinamo: ”Nu mai pot. Nu vreau să mor”

Antrenorul echipei Dinamo București, Cosmin Contra, a avut un discurs halucinant despre tot ce se petrece la echipa din Ștefan cel Mare și a anunțat că nu există cale de întoarcere și în câteva zile va pleca.

Ultrașii i-au transmis lui Rufo Collado și lui Leo Fuente, antrenorul cu portari, să plece cât mai repede de la club. Ei nu mai au niciun fel de încredere că vor venii banii de la Pablo Cortacero și îi vor plecați cât mai rapid din club pe spanioli.

Într-un interviu pentru FANATIK, Rufo Collado a admis că dacă banii nu vin, ar putea pleca toți de la Dinamo, inclusiv jucătorii aduși de el.

Plecarea lui Cosmin Contra de la Dinamo, chestiune de zile

”Nu există nicio noutate la acest moment. Mi-aș dori să se întâmple ceva și să se țină de promisiunele pe care le-au făcut. Eu nu mai cred, dar mi-aș dori ca eu să fiu cel negativist și să se întâmple o minune”, a declarat Cosmin Contra despre plecarea sa de la Dinamo.

”Suporterii au venit astăzi pentru că au făcut o acțiune înaintea meciului de Cupă. S-au strâns 14.000 de euro din vânzarea de bilete online și ne-au spus că banii vor ajunge la jucători miercuri. Nu este o sumă foarte mare, dar după trei luni pe unii îi poate ajuta. Au vorbit ceva cu Rufo Collado, dar nu știu ce s-a discutat”, a spus tehnicianul la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

”De săptămâna trecută nu mai am ce să vorbesc cu directorul sportiv, de când au fost problemele cu medicul echipei. Nu am ce să vorbesc cu o persoană care nu știe să rezolve problemele. Nici astăzi nu am avut medic la antrenament. Collado mi-a spus că mi-a adus un asistent medical, care de fapt este maseur la echipa a doua.

Suporterii nu au puterea să susțină financiar echipa, pentru că a crescut foarte mult fondul salarial. Mai mulți jucători au trimis notificări să fie plătiți. Nu știu când sunt termenele, dar nu cred că mai e mult până când jucătorii vor pleca de la echipă. Cei care au venit ultimii cred că vor pleca primii, iar apoi trebuie să înceapă negocierile cu ceilalți pentru a putea continua activitatea.

După meciul cu Astra am vorbit două ore cu Rufo Collado despre plecarea mea, după care m-a pasat unui avocat care mi-a făcut o contraofertă care m-a nemulțumit. Eu am cerut salariile la zi, iar ei au zis că îmi dau un salariu acum și alte două în februarie sau în decembrie când intră drepturile TV.

Glumeam amar cu jucătorii că singurii bani pe care îi vor lua de când au venit la Dinamo sunt acești 14.000 de la suporteri. În principiu, nu voi mai sta pe bancă la meciul de la Pitești. Singura persoană în care mi-am pus încrederea a fost Melero, iar acea persoană m-a dezamăgit mai mult decât Cortacero și ceilalți.

Orice persoană are o limită. Am încercat să țin echipa pe linia de plutire, nu mai pot rămâne. Nu vreau să mor. Când voi pleca voi spune mai multe și de ce am acceptat să vin la Dinamo. Am avut unele probleme medicale din cauza stress-ului, am fost și la doctor, erau niște dureri în capul pieptului”, a încheiat Contra.