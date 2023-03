Discursul de tip Al Pacino care i-a motivat pe jucătorii lui Sepsi: „Ne-a înrăit enorm!”. Ce primă a promis patronul Laszlo Dioszegi. Video Exclusiv

în “finala” pentru play-off din SuperLiga. Covăsnenii se califică în stil de mare echipă în top 6, acolo unde promit că nu vor fi un sparring partner pentru celelalte echipe.

Discursul de tip Al Pacino care i-a motivat pe jucătorii lui Sepsi: „Ne-a înrăit enorm!”

Laszlo Dioszegi a explicat la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici cum i-a venit ideea unui , care i-a motivat suplimentar pe băieţi şi a dezvăluit că prima pentru play-off a fost dublată la final:

ADVERTISEMENT

“Ştiam că psihic trebuie să lucrăm cu băieţii, ştiam că am avut multe meciuri în care nu am jucat cum trebuia. Simţeam că trebuie să motivez. Cred că am ales bine momentul şi discursul.

Băieţii au spus după meci că a contat discursul meu şi au dat totul pe teren. Eu rămân Dioszegi, nu Al Pacino. Nu am scris discursul, am intrat pur şi simplu în vestiar şi m-am gândit ce să spun. Niciodată nu scriu discursurile.

ADVERTISEMENT

“În loc de 900 de euro prima, am zis că o dublez pentru acest meci, adică 1800 de euro”

Când mergeam spre vestiar, mă gândeam ce să spun. Am avut altele de făcut înainte de meci, nu să pregătesc discursuri. În loc de 900 de euro prima, am zis că o dublez pentru acest meci, adică 1800 de euro.

După meci nu m-am văzut cu domnul Mititelu. Înainte ne-am întâlnit, după nu mai ştiu cum a plecat. Eu am mers la vestiar să felicit echipa. Am câştigat ieri pentru că s-au dăruit 100% pe teren şi au luptat 95 de minute”, a spus Dioszegi la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

VEZI VIDEO:

“Nu suntem satelitul nimănui, în 2023 nu se poate întâmpla. Sunt fabulaţii”

Patronul celor de la Sepsi susţine că acuzele referitoare la faptul că echipa este satelitul CFR-ului în play-off sunt fabulaţii şi speră ca echipa sa să pună probleme tuturor echipelor de top:

“Eu cred că acum s-a demonstrat că băieţii dacă dau tot, putem face un meci bun cu oricine. Sper să îi contrazicem pe cei care spun că echipa de pe locul 6 nu are nicio şansă şi nu va face nimic în play-off.

ADVERTISEMENT

Dacă eram satelitul celor de la CFR Cluj de ce să încheiem 2-2, rezultat care nu a ajutat nicio echipă? Astea sunt vorbe aruncate în vânt. Nu suntem satelitul nimănui, în 2023 nu se poate întâmpla. Sunt fabulaţii.

ADVERTISEMENT

Am câştigat o singură dată cu CFR Cluj şi am făcut două egaluri. Când am pierdut cu CFR, nu am făcut niciun punct în play-off. Am pierdut cu toate. Noi jucăm corect de la A la Z. Noi mergem la Farul să câştigăm, dar sunt foarte obosiţi băieţii.

“Nouă ne place şi iarba verde, nu numai masa verde”

Asta nu e o scuză, dar ştiu că Farul are prima şansă. Bergodi rămâne încă un an, subiect închis. Domnul Rednic a venit să vadă partida, nu m-am întâlnit cu el. Maniera de joc m-a încântat. Au fost mulţi suporteri.

Din primul minut până în ultimul am dominat partida. Craiova n-a avut o ocazie tot meciul. Ofensiv, ce să mai vorbim? La vestiar, jucătorii au cântat, au dansat. Am dat un răspuns moral. Nouă ne place şi iarba verde, nu numai masa verde. Nu mă aşteptam să fie acest scor. Noaptea trecută am visat că batem cu 3-1. Dar 4-0, în niciun caz”, a explicat Dioszegi la FANATIK SUPERLIGA.

Fanatik SuperLiga, emisiunea care vă pune la dispoziție cele mai tari exclusivități din fotbalul românesc, poate fi urmărită în fiecare zi de luni până vineri, de la 10:30. Cu Horia Ivanovici, luni marți și vineri, și Ioana Cosma, miercuri și joi, ca prezentatori. Fanatik SuperLiga este LIVE pe site-ul FANATIK.RO, pe canalul de , pagina de , contul FANATIK de pe Tik-Tok, dar și pe contul de .