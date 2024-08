Discursul lui David Popovici a impresionat-o pe Elisabeta Lipă: „O să-l fac fericit!” I-a făcut o promisiune campionului olimpic

David Popovici a scris istorie la Jocurile Olimpice de la Paris. Înotătorul român a cucerit medalia de aur la proba de 200 de metri și pe cea de bronz la 100 de metri. După aceste performanțe remarcabile, sportivul a dorit să transmită un mesaj direct celor aflați la conducerea țării.

David Popovici, mesaj pentru politicieni după performanțele realizate la Paris

El a evidențiat contrastul dintre condițiile din România și cele din alte țări, unde infrastructura sportivă este mult mai avansată.

Elisabeta Lipă: ”Eu nu am avut concediu niciodată!”

Președinta Agenției Naționale pentru Sport, Elisabeta Lipă, a ascultat discursul lui David și a oferit un răspuns prompt. Aceasta a recunoscut că problemele din sportul românesc sunt foarte mari și a promis că va iniția proiectul de renovare a Complexului Sportiv Național “Lia Manoliu”, unde se antrenează David Popovici.

„(n.r. Le deschideți urechile și ochii politicienilor pentru ce a spus David Popovici?) Ce rugăminte am eu. Nu e nici timpul și nici momentul acum să facem analize a ce se cere.

Da, sportul românesc are nevoie de multe. De infrastructură, de copii care să practice o formă de mișcare. Avem nevoie de sport în școală, de infrastructură școlară. De infrastructură pentru pregătirea loturilor olimpice.

Să nu uităm că David e legat de acest bazin. El, de la patru ani… Prima oară a văzut bazinul de la Lia Manoliu. Crescând acolo, el a văzut cum s-a degradat treptat. Nu știu să vă spun ce s-a întâmplat cu acest bazin.

Dar ce pot eu să vă promit e următorul lucru: când mă întorc în țară, voi face o analiză. Unde s-au blocat lucrurile și, într-un ciclu olimpic, să-l fac pe David fericit. Ca el să se poată antrena, nu știu dacă acolo, pentru că are la Dinamo un bazin olimpic, are la Otopeni bazin olimpic. El își dorește acolo pentru că acolo se simte bine, acolo e casa lui. Eu, dacă reușesc să demarez lucrările, voi fi foarte fericită. Eu nu stau! Eu nu am avut concediu niciodată!

Dorința mea cea mai mare este să scăpăm de acel loc 46 și astăzi când vorbim suntem pe un loc foarte frumos 13 care este cu noroc pentru mine, eu am ieșit campioană pe data de 13. Dacă menținem startul ăsta așa în forță e clar că avem șanse să scăpăm de locul 46”, a explicat Elisabeta Lipă.

David Popovici a fost numărul unu la înot, în timp ce la canotaj, bărcile din țara noastră au obținut o medalie de aur și trei de argint.