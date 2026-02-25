Discursul lui Trump despre Starea Națiunii s-a transformat într-un haos total. Cifrele președintelui, vehement contestate, amplifică tensiunile înaintea alegerilor

ADVERTISEMENT

Donald Trump a ținut marți seara cel mai lung discurs despre Starea Națiunii de la începutul transmisiunilor live ale evenimentului, în 1965. Încă de la începutul discursului său de o oră și 48 de minute președintele a ținut să arate lumii că SUA e pe calea victoriei și a invitat în sală echipa națională de hochei pe gheață. Jucătorii americani au câștigat duminică primul lor titlu olimpic, după 46 de ani, într-o finală contra Canadei, noul adversar favorit al liderului de la Casa Albă. Totuși, de data aceasta Trump s-a abținut să-și umilească vecinul din nord, pe care la începutul celui de-al doilea mandat a anunțat că dorește să-l anexeze.

Congresmanul Al Green a fost dat afară din sală înainte de începutul discursului lui Trump

„Dacă sunteți de acord cu afirmația că responsabilitatea principală a guvernului SUA este de a proteja cetățenii americani, nu imigranții ilegali, atunci ridicați-vă și exprimați-vă clar poziția”. Așa cum era de așteptat, în momentul în care Trump a rostit aceste cuvinte, sala Capitoliului s-a împărțit imediat în două jumătăți distincte. Pe de o parte, democrații au rămas nemișcați pe locurile lor, încruntați și privind spre tribună cu o nerăbdare evidentă. De cealaltă parte, republicanii s-au ridicat la unison, aclamând afirmaţia preşedintelui.

După ce s-a bucurat de aproape două minute de urale și aplauze, Trump s-a întors către tabăra democraților și a adăugat: „Nu vă este rușine? Ar trebui să vă fie rușine de voi înșivă că nu v-ați ridicat”. Două congresmene democrate s-au ridicat imediat strigându-i președintelui republican: „Tu ești cel căruia ar trebui să-i fie rușine!”, „Tu ucizi americani!”.

De altfel, această harababură a fost prefigurată încă de când Donald Trump a intrat în sală democratul Al Green întâmpinându-l cu un afiş pe care scria: „Negrii nu sunt maimuţe”, motiv pentru care a şi fost dat afară din sală.

Cifrele cu care se laudă Trump nu se regăsesc în statisticile oficiale

s-a concentrat în principal asupra problemelor interne, lucru de înţeles dacă ţinem seama că în acest an au loc alegeri la jumătate de mandat, iar rata de aprobare a preşedintelui republican la cel mai scăzut nivel de când a preluat mandatul, acum un an, fiind de doar aproximativ 40%. Mulți americani îl acuză pe președinte că stabileşte priorităţi greşite, mai ales că şi-a redescoperit recent interesul pentru intervențiile în străinătate, în timp ce creşterea costului vieții provoacă tulburări în țară, inclusiv în cadrul mișcării MAGA.

La douăsprezece luni după ultimul său discurs în Congres, Trump a spus că America traversează o „epocă de aur”, chiar dacă a moștenit de la democrați o „națiune în criză”. S-a lăudat că a realizat o transformare pe care nimeni nu o crezuse posibilă: economia e înfloritoare, granițele sunt sigure, criminalitatea era în scădere, recordurile cad unul după altul pe Wall Street, prețurile la benzină și ouă au scăzut semnificativ, iar prețurile la medicamente vor scădea curând.

Multe dintre cifrele rostite nu se regăsesc în statisticile oficiale, ceea ce a determinat presa americană să-l acuze pe Trump că pur şi simplu le-a inventat. De exemplu, el susține că, de la revenirea la Casa Albă, a obținut angajamente de investiții în valoare de 18 trilioane de dolari, un alt exemplu se referă la faptul că acum există mai mulți americani cu locuri de muncă decât oricând, iar prețurile la benzină în majoritatea statelor sunt sub 2,30 dolari pe galon, iar în unele locuri chiar sub 1,99 dolari pe galon. Niciuna dintre aceste afirmaţii nu este susţinută de vreo dovadă oficială, ba chiar în privinţa benzinei s-a produs un incident jenant, Trump susţinând că preţul în Iowa este 1,85 dolari, deşi a fost corectat zgomotos de public că preţul este de 2,63 dolari. În acelaşi timp, CNN îl contrazice şi spune că rata inflaţiei în ianuarie este de 4,3%, în creştere de la 4% în ianuarie 2025.

Donald Trump: „Avem foarte mulți bani, mult mai mulți decât își imaginează oamenii”

Abia către a vorbit despre politica externă, neuitând să sublinieze subliniat încă o dată că a pus capăt la opt războaie. A glumit despre politica sa de scufundare a navelor în Caraibe, adică despre atacurile asupra ambarcațiunilor suspectate de trafic de droguri din largul coastelor Venezuelei, apoi a vorbit despre „o victorie colosală” prin capturarea lui Nicolas Maduro. În ceea ce privește Iranul, Trump doar și-a reiterat amenințările: preferă diplomația, dar nu acceptă arme nucleare în mâinile regimului de la Teheran. Negocierile sunt în curs, dar nu exista niciun indiciu că Iranul ar fi dispus să renunțe la armele nucleare.

Preşedintele SUA nu s-a referit deloc la marele rival economic, China, iar numele Ucrainei l-a pronunţat doar o singură dat, prin prisma ajutorului militar pe care regimul de la Kiev îl primeşte din partea NATO. De altfel, Trump nu a ratat nici aici prilejul de a se lăuda că i-a convins pe membrii Alianţei să aloce 5% din PIB pentru apărare. „Obținerea acelor 5% era ceva ce toată lumea spunea că nu se va face niciodată, că nu se poate întâmpla. Am obținut-o foarte ușor, după o singură întâlnire”, a spus el.

El s-a declarat entuziasmat de gradul de recrutare din armata SUA şi dă asigurări că statul stă pe un munte de de bani, atât de mulţi încât oamenii nici nu pot să-şi imagineze. „Fiecare armă a forțelor noastre armate înregistrează recorduri de recrutare, iar fiecare militar a primit recent un bonus de 1.776 de dolari. Am obținut banii din tarife și din alte surse. Avem foarte mulți bani, mult mai mulți decât își imaginează oamenii”, a mai spus Trump în faţa Congresului.