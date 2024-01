Discursul motivațional al lui Adi Mutu din vestiar, la prima întâlnire cu jucătorii lui CFR Cluj: ”Unitate și disciplină!”

”Briliantul” a fost chemat de patronul Neluțu Varga să salveze situația dificilă în care a ajuns echipa sub comanda italianului Andrea Mandorlini. Tehnicianul a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că .

Adi Mutu, discurs impresionant în vestiarul lui CFR Cluj

După ce a semnat contractul și a fost prezentat oficial, Adi Mutu la CFR Cluj. Însă, din informațiile FANATIK, înainte de a începe ședința de pregătire, noul antrenor a ținut un discurs de aproximativ 30 de minute în vestiar.

”Briliantul” a marjat pe partea emoțională și le-a transmis jucătorilor ce are de gând să facă în perioada următoare. Discursul a fost unul cât se poate de sincer, iar jucătorii l-au primit cum nu se poate mai bine.

”Mă bucur că am ajuns aici și voi fi antrenorul vostru. Am încredere că vom reuși să facem lucruri frumoase împreună. Pe unii vă cunosc de când am fost colegi, pe toți însă vă cunosc și știu ce puteți, am încredere în voi.

Dar trebuie să muncim și mai mult pentru a ajunge unde ne este locul. Vreau să dați totul, să fim uniți, disciplinați. Pentru toți este un moment 0. Toți sunteți la fel de importanți și cu toții veți avea șanse”, le-a transmis Mutu jucătorilor, din informațiile FANATIK.

Cum arată staff-ul lui Mutu la CFR Cluj

Adrian Mutu a venit la CFR Cluj împreună cu secunzii Bogdan Pătrașcu și Alin Chița, dar și cu un antrenor de portari, urmând ca încă un colaborator să sosească în zilele următoare. Din staff-ul lui Andrea Mandorlini a rămas doar preparatorul fizic Cristian Dragotă, care este și la echipa națională a României.

La încheierea primei ședințe de pregătire, ”Briliantul” i-a anunțat pe jucători că joi, 25 ianuarie, vor avea două antrenamente. Mutu va debuta oficial pe banca lui CFR Cluj la meciul de pe teren propriu cu FC Voluntari, din etapa a 23-a din SuperLiga, programat luni, 29 ianuarie, de la ora 20:00.

“Pornesc cu gânduri mărețe, e o onoare să fiu la o echipă așa de titrată cum este CFR, mă bucur că am ajuns până la urmă și sper să facem treabă bună. E bine să revin în SuperLiga, într-adevăr, campionatul a crescut în ultima perioadă.

Venirea la CFR mă responsabilizează pentru că singurul obiectiv aici este de a câștiga. Nu avem alt obiectiv decât acela de a ne lupta pentru titlu și pentru grupele europene. Alte obiective la acest club nu sunt.

Ca orice antrenor îmi doresc un fotbal spectaculos pe placul publicului, dar cel mai important este rezultatul. Sper să câștigăm multe meciuri, acesta este obiectivul meu principal”, a declarat Adrian Mutu, după instalarea la CFR Cluj.