Discursul surprinzător al lui Răzvan Lucescu, după ce a umilit-o pe Ferencvaros în Europa League: „A arătat asta din primele minute!”

PAOK Salonic a câștigat categoric acasă contra maghiarilor de la Ferencvaros (5-0). Răzvan Lucescu a oferit un discurs modest după victoria răsunătoare obținută în fața propriilor suporteri.

După ce seara românilor în cupele europene a fost cu atât mai bună după ce Răzvan Lucescu a obținut 3 puncte acasă în umilința aplicată de PAOK celor de la Ferencvaros (5-0).

Tehnicianul român a avut un discurs modest după triumful de pe teren propriu. Acesta a evidențiat că adversarii au început meciul în forță, însă golurile marcate de elevii săi ulterior au decis soarta partidei.

„Ferencvaros a arătat că e o echipă dificilă”

„A fost un meci dificil. Din primele minute, Ferencvaros a arătat că e o echipă dificilă. Am pus presiune când a trebuit și am creat oportunități. Așa am și înscris și am căpătat încredere.

Am continuat să creăm oportunități, iar scorul final a fost de 5-0. Am reușit să aplicăm presiune atunci când am vrut. Am reușit și să marcăm de fiecare dată.

Trebuie să-i menționez pe toți jucătorii mei. Au făcut foarte bine în această seară. Toți au lucrat bine astăzi”, a spus Răzvan Lucescu , potrivit

După rezultatul de joi seară, PAOK se află pe locul 22 în grupa unică din Europa League. Grecii au acumulat 7 puncte după 6 etape, însă nu sunt încă siguri de prezența în play-off-ul competiției.

Răzvan Lucescu, antrenorul anului 2024 în Grecia

Se pare că anul 2024 a fost unul de succes pentru Răzvan Lucescu, . În acest an, antrenorul român a cucerit cel de-al doilea său titlu cu PAOK și a reușit să califice echipa elenă în Europa League.

În vârstă de 55 de ani, Răzvan Lucescu se află la cel de-al doilea mandat pe banca lui PAOK, după ce a mai pregătit formația din Salonic în perioada august 2017 – iunie 2019.