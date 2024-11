Video. Discursul victoriei lui Donald Trump: “Voi opri războaiele! Dumnezeu mi-a cruţat viaţa pentru un motiv”

, la scurt timp după ce Fox News a transmis că a învins-o pe democrata Kamala Harris, deşi mai avea nevoie de trei electori pentru confirmarea oficială.

Donald Trump: “S-a născut o stea – Elon”

Donald Trump marchează o revenire politică uimitoare, la patru ani după ce a părăsit Casa Albă, victoria sa fiind cu atât mai valoroasă cu cât candidatul republican a fost implicat în mai multe procese răsunătoare.

“America ne-a dat un mandat fără precedent și puternic”, a spus el, adresându-se mulțimii de susținători adunate la Centrul de Convenții din Palm Beach (Florida). Pe de altă parte, Kamala Harris şi-a anulat discursul pe care trebuia să-l ţină în faţa susținătorilor adunați în aula Universităţii Howard. Copreședintele ei de campanie, Cedric Richmond, s-a adresat mulțimii după miezul nopții, spunând că Harris va vorbi miercuri în public. „Mai avem voturi de numărat”, a spus el.

În tot acest timp, din Palm Beach viziunea sa asupra noii Americii pe care o va transforma după ce va ajunge la putere.

“Vă mulțumesc tuturor, este grozav. Aceasta este o mișcare pe care nimeni nu a mai văzut-o până acum. Aceasta este cea mai mare mișcare politică din toate timpurile. Nu a existat niciodată o mișcare ca aceasta în America. Și acum va atinge un nou nivel de importanță. Vom vindeca America. Vom repara totul în țara noastră.

Am trecut peste obstacole pe care mulți credeau că sunt imposibil de trecut. Aceasta este o victorie politică așa cum America nu a văzut-o niciodată. Vreau să mulțumesc poporului american pentru sprijinul acordat”, şi-a început Donald Trump discursul victoriei.

“Dumnezeu mi-a salvat viaţa cu un motiv”

“Voi lupta pentru voi, familiile voastre, viitorul vostru. Nu mă voi opri până când vă vom oferi o Americă puternică și prosperă. Aceasta va fi o epocă de aur pentru America.

Vă vom face mândri și fericiți. Vreau să vă uitați înapoi într-o zi și să fiţi mândri că aţi votat pentru acest grup de oameni din spatele meu”, a mai spus candidatul republican, în uralele mulţimii.

“Vreau să mulțumesc poporului american pentru că m-a ales cel de-al 47-lea președinte, precum și cel de-al 45-lea președinte. Pot să-i spun fiecărui cetățean că voi lupta pentru el, familia sa și viitorul său, voi lupta cu fiecare suflare din corpul meu, nu mă voi opri până nu le vom oferi americanilor țara liberă și prosperă pe care o merită. Aceasta va fi epoca de aur a Americii, aceasta este o victorie glorioasă care ne va permite să facem America din nou mare”, a mai rostit plin de înflăcărare Donald Trump.

“Voi face SUA mai bună decât a fost vreodată. Dumnezeu mi-a cruțat viața cu un motiv. Acest motiv este de a ne salva țara și a readuce America la măreția ei. Iar acum ne vom îndeplini această misiune”, a mai spus el.

Discursul a fost întrerupt de aplauze puternice din partea mulțimii, iar melodia “YMCA” se potea auzi din difuzoarele sălii.

JD Vance: “Cea mai mare revenire politică din istoria SUA”

Noul vicepreşedinte al SUA, JD Vance, a luat şi el cuvântul pentru scurt timp. “Cred că tocmai am asistat la cea mai mare revenire politică din istoria SUA. Sub conducerea președintelui Trump nu vom înceta niciodată să luptăm pentru tine, pentru visele tale, pentru viitorul copiilor tăi. Și după cea mai mare revenire politică din istoria Americii, vom genera cea mai mare revenire economică din istoria Americii, sub conducerea lui Donald Trump”, a spus JD Vance.

Trump a luat din nou cuvântul și a remarcat pe cineva în mod special. “Toată lumea de pe această scenă este foarte specială. Dar avem o nouă stea, se naște o nouă stea – Elon (n.r. – Musk). Această zi va fi pentru totdeauna amintită ca fiind ziua în care poporul american a preluat controlul asupra țării sale”, a spus viitorul preşedinte al SUA.

Trump i-a mulțumit și lui Robert F. Kennedy Jr. și a spus că va face “America din nou sănătoasă”.

Donald Trump a promis că va opri războaiele și a numit Partidul Republican ca fiind partidul bunului simț. “N-am avut războaie, n-am avut războaie timp de patru ani, cât am fost eu preşedinte. Dar am învins ISIS. I-am învins în timp record, dar nu am avut războaie. Adversarii mei spus că voi începe războiul. Nu voi începe un război, voi opri războaiele”, a promis Donald Trump.