Discuția avută de Alexandru Musi cu Eddy Gnahore, după ce mijlocașul francez a semnat cu FCSB: „Asta i-am zis!”

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Dinamo este gata de un nou sezon. Alexandru Musi, tânărul fotbalist al „câinilor”, a dezvăluit ce a discutat cu Eddy Gnahore, fostul său coechipier, după ce a ajuns la FCSB. Ce le-a promis jucătorul de 21 de ani suporterilor „alb-roșilor”.

Ce au discutat Alexandru Musi și Eddy Gnahore după transferul mijlocașului la FCSB

, înaintea duelului din prima etapă din SuperLiga cu Petrolul. Alexandru Musi a dezvăluit ce a vorbit cu Eddy Gnahore, fostul său coleg, după ce . „Eu îi doresc tot binele din lume, eu m-am înțeles foarte bine cu el. Acum, că va fi ciudat sau nu, ne vedem de meciul nostru. Da, am apucat să vorbesc cu el. Nu m-a întrebat nimic (de FCSB), i-am zis multă baftă și numai bine!”, a spus inițial Alex Musi.

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Promisiunea lui Alexandru Musi pentru suporterii lui Dinamo

Ulterior, Musi a vorbit și despre noua stagiune pe care o așteaptă Dinamo și de la care clubul are mari speranțe. Tânărul fotbalist le-a promis fanilor că echipa lui se va lupta pentru podium și că toți își vor da sufletul pe teren pentru atingerea obiectivelor propuse.

„Ne-am reunit la o masă împreună, ca echipă, de grătare și de alte chestii altădată. Este un nou început la Dinamo, suntem mulți jucători tineri, încercăm să băgăm la cap tot ceea ce ne zice Mister (Nuno Campos). Este o echipă nouă, dar e ceva frumos.

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Cred că Dinamo va arăta foarte bine, o echipă tânără, ne vom da inima pentru fiecare meci și să prindem primele trei (în clasament). Dinamo o să arate foarte bine. Și eu joc pe o poziție nouă, trebuie să mă adaptez, cred că voi da randament bun. Mă bucur că mă întorc pe stadionul „Ilie Oană”, am fost primit foarte bine acolo, am amintiri plăcute”, a mai spus atacantul.

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