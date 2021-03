Simona Hapciuc și Roxana Ghiță au fost rivale în jungla din Republica Dominicană, la Survivor, dar acum au apărut împreună în emisiunea Teo Show de la Kanal D. Cele două au avut suficient timp de gândire, după eliminarea din competiție, așa că acum au mărturisit cum ar proceda în cazul în care s-ar reîntoarce în concurs. De asemenea, Simona Hapciuc a dezvăluit și ce scandal a avut cu Zanni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Simona Hapciuc a fost una dintre cele mai bune concurente din echipa Faimoșilor. A suferit o accidentare la picior, iar colegii ei au nominalizat-o pentru eliminare. Actrița a fost furioasă la acel moment, din cauza deciziei luate de mai mulți Faimoși, dar a recunoscut ulterior că se bucură pentru că s-a întors alături de fiul ei.

Și Roxana Ghiță a avut parte de un început de succes la Survivor, în echipa Războinicilor. Însă, tot problemele medicale i-au dat bătăi de cap. În cazul ei, medicii au fost cei care au decis că trebuie să plece înapoi în România. Eliminarea a picat cum nu se putea mai prost, căci tocmai se înfiripa o idilă între Roxi și Andrei Dascălu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Scandal la Survivor între Simona Hapciuc și Zanni

Simona a mai făcut o serie de dezvăluiri fabuloase, despre un moment critic de la Survivor. Cum a pornit un scandal între ea și Zanni. Schimbul de replici nu a mai fost difuzat la TV, la Kanal D.

“Nu știu dacă s-a văzut la televizor, dar la un moment dat m-am dus la Zanni și i-am pus mâna pe umăr să îl calmez. Elena este o victimă, își atrage genul acesta de comportament pentru că ea nu a trecut peste traumele ei din copilărie. Zanni a fost foarte influențat de o altă persoană, de Sebi. Eu îl consider pe Sebi responsabil de dezbinarea echipei.

ADVERTISEMENT

Zanni înainte o făcea pe Elena falsă, dar nu existau aceste injurii. Zanni are doar 5 ani de când a ieșit dintr-un centru de plasament, iar în momentul in care atingi anumite subiecte, de cămin, de familie, nu se mai poate controla.

Eu am avut niște certuri cu Zanni, dar nu au fost la nivelul acesta, mi-a spus doar ca mă victimizez și că scot prea mult în evidență că sunt mamă singură. La un moment dat i-am zis ca e Lino Golden 2 și mi-a zis: din momentul acesta nu mai avem ce vorbi și îți declar război”, a povestit Simona Hapciuc.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Simona Hapciuc și Roxana Ghiță, dezvăluiri despre Survivor România

Cele două concurente au fost invitate în emisiunea prezentată de Teo Trandafir și Bursucu’, la Kanal D. Aici au primit o întrebare inedită, care le-a pus puțin pe gânduri. Simona și Roxana au oferit două răspunsuri diametral opuse, când a venit vorba despre o posibilă reîntoarcere în jungla din Republica Dominicană.

“În echipa noastră se acceptau foarte greu înfrângerile. Dacă m-aș întoarce acum, aș fi o altă Simona. Aș fi mult mai rece, mai distantă, aș fi foarte individualistă. Aș lupta cu echipa pentru acele puncte, dar… în rest, fiecare pentru el”, a mărturisit Simona Hapciuc, la Teo Show.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

“Eu aș face fix aceleași alegeri, aș fi aceeași Roxana”, a completat Roxana Ghiță. Cu toate că fanii frumoasei roșcate sperau ca ea să îl aștepte pe Andrei Dascălu și să formeze un cuplu, se pare că fosta Războinică nu are de gând să meargă mai departe cu această idilă.

Fosta Faimoasă, probleme grave de sănătate după eliminare

Pe drumul de întoarcere în țară, fosta Faimoasă a început să se simtă tot mai rău. Din păcate, în urma unor investigații medicale, a primit un diagnostic alarmant. Se pare că problemele ei de sănătate erau mai numeroase decât se aștepta.

ADVERTISEMENT

“A doua zi după ce m-am întors, am început să ne simțim amândoi tot mai rău. Mă gândeam că am luat frumosul virus. Am fost la Matei Balș, unde am aflat că am sindromul meningeal. M-au trimis de urgență la alt spital, unde am aflat că am pancreatită. Nu le-am avut în Dominicană, dar le am acum. Pancreatita cred că a fost și de la schimbarea regimului alimentar. Ar fi și de la stres.

Cred că după ce m-am întors, am mâncat 100 de kilograme de cartofi prăjiți, cu brânză pe deasupra. Mie, în Dominicană, mi-a fost foarte greu din cauza lui Dimi. El de la 10 săptămâni stă cu mine în sală. M-am atașat de unii oameni care m-au dezamăgit”, a povestit Simona Hapciuc, zilele trecute.