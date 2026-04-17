Zeljko Kopic a dezvăluit discuția cu Cătălin Cîrjan înainte de Dinamo – U Cluj: „A fost dezamăgit”

Dinamo are parte de un meci extrem de important sâmbătă, 18 aprilie. „Câinii” primesc vizita lui U Cluj, cea mai în formă echipă din play-off în acest moment. Zeljko Kopic (48 de ani) a prefațat acest duel în cadrul unei conferințe de presă. Antrenorul croat a spus ce își dorește, dar a dezvăluit și ce a discutat personal cu Cătălin Cîrjan (23 de ani) după ratarea din meciul precedent, cu CFR Cluj.

Zeljko Kopic vrea prima victorie în play-off cu U Cluj

S-au scurs 4 etape din acest play-off, iar Dinamo n-a câștigat încă niciun meci. , în care tabela putea arăta cu totul altfel după cele 90 de minute dacă bucureștenii ar fi profitat la maxim de ocaziile de gol avute. Zeljko Kopic a transmis înaintea partidei cu U Cluj că îi simte motivați și pregătiți pe elevii săi și că se așteaptă la un rezultat mare, chiar dacă echipa lui întâlnește cel mai în formă adversar.

„(n.r. Este timpul pentru prima victorie în play-off?) Așa sper. Echipa este într-o formă bună. În ultimele două jocuri am avut performanțe bune, mai ales cu CFR Cluj. A fost un joc foarte bun din partea noastră, cu multe șanse și cu un fotbal de calitate. Ne-am recuperat, ne-am pregătit pentru meciul cu U Cluj, iar jucătorii sunt în formă bună și motivați. Au avut rezultate foarte bune. O să fie un meci dificil, dar suntem pregătiți.

Jocul va fi foarte interesant. Au rezultate foarte bune în ultima perioadă, joacă bine, sunt puternici pe atac, au o atitudine foarte bună pe teren și sunt cei mai buni din campionat în acest moment. Până acum, în acest sezon, am avut prestații bune în fața lor. Avem și noi ambițiile noastre.

Toți lucrăm și vrem să câștigăm fiecare meci. Luptăm pentru calificarea în cupele europene prin campionat, dar și pentru Cupă. Avem două meciuri importante, cu U Cluj în campionat și cu U Craiova în Cupă. Am avut niște probleme cu accidentările, unii jucători nu au fost în cea mai bună formă, dar acum simt echipa pregătită. Avem concurență în primul 11, și asta îmi și doresc. Concentrarea principală este pe meciul cu U Cluj”, a spus inițial Zeljko Kopic.

Ce a spus Zeljko Kopic despre situația lui George Pușcaș, dar și ce discuție a avut cu căpitanul Cătălin Cîrjan

Tehnicianul croat al lui Dinamo a vorbit și despre situația lui George Pușcaș, atacantul adus în mercato de iarnă care a bifat deja primele sale apariții pentru echipa din „Ștefan cel Mare”. Dacă despre vârful de 30 de ani a spus că se află pe drumul cel bun acum, despre căpitanul a spus că i-a transmis să treacă peste ratarea din finalul meciului cu CFR Cluj și să se concentreze pe jocurile viitoare.

„Pușcaș are încă probleme, iar noi am reușit cumva să controlăm presiunea pentru a-l avea cu noi. Îl văd îmbunătățindu-se. A făcut un meci bun cu CFR Cluj, dar și cu FC Argeș. El nu este la nivelul cel mai bun, dar sper să ajungă acolo și să înțeleagă cât de important este fiecare minut primit pe teren. La un moment dat a fost unul dintre cei mai promițători jucători români. Îl văd pe direcția cea bună acum.

Cîrjan, în ultima perioadă, n-a fost la cel mai bun nivel al său. Toate aceste situații îl vor face mai puternic. Este un băiat bun, puternic din punct de vedere al psihicului. A fost dezamăgit după ultimul meci. Vorbim mereu, i-am spus să treacă peste și să se gândească la ceea ce urmează”, a mai spus antrenorul croat.

