Discuția pe care a avut-o Alex Dobre cu Cristiano Ronaldo: „Îmi era rușine, m-am blocat! Nu mai știam ce să zic”. Ce are în comun rapidistul cu starul portughez

Alex Dobre (26 de ani) a dezvăluit pentru FANATIK, la ”Suflet de rapidist”, că a avut oportunitatea să poarte un dialog cu Cristiano Ronaldo (39 de ani), unul dintre idolii săi în fotbal. Starul portughez al lui Al Nassr i-a făcut cadou tricoul său semnat. CR7 evolua la acea vreme pentru Juventus Torino.

Alex Dobre l-a amuzat pe Cristiano Ronaldo

Momentul s-a petrecut când Alex Dobre era legitimat la Bournemouth. Rapidistul a apucat să vorbească la telefon cu CR7. Lusitanul s-a amuzat când a văzut că internaționalul român (două selecții) își aranjează părul luând ca model frizura sa. În tot acest timp, Dobre era copleșit de emoții.

”Cristiano Ronaldo este un model pentru mine și nu doar pentru mine. El tot prin muncă a reușit. L-am cunoscut și am și vorbit cu el. Preparatorul nostru fizic este comun. Da, încă lucrez cu preparatorul fizic cu care lucrează Cristiano Ronaldo. Și o să mă viziteze și în România o dată pe lună sau de două ori ca să îmi ia anumiți parametri. Lucrăm online.

Am dialogat cu el când eram în Anglia la Bournemouth. Îl aveam coechipier pe Jefferson Lerma, care joacă în momentul de față la Crystal Palace și la naționala Columbiei. Și el știa că îmi place de Ronaldo, că sunt fanul lui. Și mă asemănam mult prin joc. De ce? Că mă uitam la anumiți fotbaliști.

Îmi plăcea de Eden Hazard când era la Chelsea. La el mă uitam cel mai mult. Îmi plăcea de Ronaldinho, de Cristiano Ronaldo. Și ce vedeam la ei încercam să implementez și eu în joc. Știa că îmi place de Ronaldo foarte mult și el era în națională coleg cu Cuadrado. Ronaldo era coechipier cu Cuadrado la Juventus. L-am rugat pe Lerma să îi spună lui Cuadrado dacă poate să vorbească cu Ronaldo pentru mine.

Și într-o dimineață când am venit la antrenament, eu mă antrenam cu prima echipă la Bournemouth, dar meciurile le jucam la echipa a doua. Am venit într-o dimineață, a venit și Lerma mai devreme și l-a sunat pe Cuadrado, care era cu Ronaldo în vestiar la Juventus.

Alex Dobre: ”Nu mai știam ce să zic, m-am și blocat”

Am vorbit pe Face Time, râdea când a văzut că îmi fac părul ca al lui. Am vorbit ceva scurt, că mi-era și rușine. Nu mai știam ce să zic, m-am și blocat. Nu mai știam ce să zic, că nu mă așteptam. Mi-a zis că îmi trimite tricoul, la două zile am avut tricoul lui semnat. Are și caracter, și mai e și om de cuvânt.

Câte cereri de tricou are? Pe lângă că e el Ronaldo, are și un caracter foarte frumos. Am două tricouri de la el. De ziua lui am primit cadou tricoul său de la Al Nassr semnat”, a declarat Alex Dobre, la .

În urmă cu trei zile, Dobre a debutat pentru giuleșteni , pe teren propriu, în fața Farului. Marius Șumudică l-a introdus pe teren în minutul 66, iar jucătorul a marcat ultimele două goluri ale întâlnirii în minutele 72 și 90 + 5.

Discuția dintre Alex Dobre și Cristiano Ronaldo