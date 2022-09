Discuția pe care Regina Elisabeta şi-ar fi dorit-o secretă pentru totdeauna. Ce i-a zis prințesei Diana când aceasta i s-a plâns că are probleme în căsnicie

Problemele pe care Prințesa Diana și actualul Rege Charles al III-lea al Marii Britanii le-au avut în căsnicie nu mai sunt de mult un secret. Lady Di i-a cerut ajutorul Reginei Elisabeta pentru a-și salva căsnicia, însă a primit un răspuns care i-a făcut mai mult rău.

Ce răspuns a primit Prințesa Diana de la Regina Elisabeta atunci când i-a cerut ajutorul. Lady Di voia să-și salveze căsnicia cu actualul Rege Charles

a fost și cel al căsniciei Prințesei Diana cu

Prințesa Diana a suferit mult în timpul mariajului său și a făcut tot posibilul pentru a-l salva, însă nu a avut parte de susținere.

Totul a ieșit la iveală într-un documentar american realizat în urmă cu 15 ani și care niciodată nu a ajuns să die difuzat în Marea Britanie.

Atunci când și-a dat seama de ceea ce se întâmplă între Regele Charles al III-lea și i-a cerut explicații, însă răspunsul primit a fost unul dur.

„Ei bine, refuz să fiu singurul Prinţ de Wales care n-a avut vreodată o amantă”, ar fi spus acesta.

De altfel, în interviul pe care Prințesa Diana l-a oferit la Palatul Kensington, ea a spus că socrul său știa despre aventura lui Charles.

„Socrul meu i-a spus soţului: ‘Dacă mariajul tău nu merge, poţi să te întorci la ea după cinci ani’. Am știut că asta s-a întâmplat după cinci ani, am ştiut dinainte, dar după al cincilea an am avut confirmarea”, a povestit Lady Di.

Rănită și dezamăgită, Prințesa Diana a apelat la ajutorul Reginei Elisabeta. În ciuda faptului că aștepta un sfat care să-i salveze căsnicia a avut, din nou, parte de o lovitură.

„Aşa că am fost la ea şi am întrebat-o ce să fac. Am venit la tine, ce să fac? Iar ea mi-a zis: ‘Nu ştiu ce ar trebui să faci’”, a dezvăluit regretata prințesă.