Discuția secretă de la botezul copilului lui Ianis Hagi. Super-optimistul Gică Hagi și comparația cu Jurgen Klopp!

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România are un start horror în Liga Naţiunilor. şi are şanse minime să mai evite retrogradarea în Liga C. Mandatul lui Gică Hagi a început optimist după amicalele cu Georgia (1-1) şi Ţara Galilor (2-1), dar totul s-a năruit la primele meciuri oficiale.

Ioan Becali, despre discuţia secretă cu Gică Hagi: „M-a ţinut Dumnezeu să nu îi spun să nu mai fie atât de optimist”

În direct la „Giovanni Show”, Ioan Becali a dezvăluit discuţia pe care a avut-o cu Gică Hagi la botezul băiatului lui Ianis. Selecţionerul era foarte optimist înaintea debutului din Liga Naţiunilor, spunând că are un lot foarte bun:

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„Hagi a crezut prea mult în aceşti fotbalişti. După meciurile amicale cu Georgia şi Ţara Galilor a făcut un melanj de 35 de jucători şi o spun din sursă directă. La botezul copilului lui Ianis am stat cu Gică o oră şi jumătate la masă. Spunea după cele două meciuri că e mulţumit, că jucătorii s-au comportat bine, că are de unde să aleagă. Îmi spunea de tineri, m-a încântat. Dansau tinerii, noi, ca moşii, discutam de fotbal. De bucuria asta cu lotul mi-a spus.

Că sunt jucătorii extraordinari, că o să se califice. M-a ţinut Dumnezeu să nu îi spun să nu mai fie atât de optimist, că nu se ştie. Aveam de gând să îi spun ce a făcut Klopp, selecţionerul Germaniei. A zis că nu îl interesează cupa asta. A lipsit 4-5 ani din Germania şi a vrut să vadă ce are la dispoziţie. Gică Hagi a fost aici. Dar, totuşi, trebuia să spună la primele declaraţii: „Sunt un tip optimist, cred că după Campionatul European o să mai avem unul. Am ajuns în grupa aia, am câştigat cu Lucescu, am pierdut baraj cu Turcia”, a spus Ioan Becali.

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Ce trebuia să facă Gică Hagi: „Klopp a spus că nu îl interesează Liga Naţiunilor! Ai văzut vreun scandal?”

Giovanni Becali a spus că Hagi trebuia să spună din start că nu îl interesează Liga Naţiunilor şi să îşi pondereze optimismul, în condiţiile în care există mulţi jucători care au venit la lot fără să evolueze la echipele de club:

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„Klopp a spus că nu îl interesează Liga Naţiunilor, să nu mai fie pretenţii. Stau nemţii liniştiţi, i-au bătut grecii acasă. Ai văzut vreun scandal? Asta trebuia să facă Gică Hagi. Să nu avem pretenţii la cupa asta care ne-ar ajuta, dar haideţi să vedem unde suntem. Erau 4-5 jucători care nu evoluează.

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Piţurcă l-a convocat pe Marica o dată. La noi sunt 6-7 care nu jucau sau jucau puţin. El a fost prea optimist. Voia doar locul 1. Când în fotbal se petrec atâtea. Ce să zică croaţii? Care au luat 0-7. Gică Hagi chiar credea. M-a convins. Chiar aşa o fi?

Era un munte entuziast la botez. Acum două luni. A jucat cele două meciuri şi următoarea zi a fost botezul. După primul meci, hai să zicem. Dar el trebuia să se gândească şi la străinii pe care îi are. A lăudat Craiova foarte mult, drept dovadă a convocat cei mai mulţi jucători. Poate ar fi trebuit să fie mai „piano”, mai calm. L-au înşelat cele două meciuri amicale: cu Georgia şi Ţara Galilor. Deci asta e. A fost prea avântat”, a spus celebrul impresar.

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Trebuie să îşi dea Gică Hagi demisia? „Are o singură soluţie”

Ioan Becali e de părere că decât în momentul în care nu mai există speranţe de calificare la Euro 2028. „Regele” ar trebui să rămână pentru preliminarii indiferent de modul în care se va încheia Liga Naţiunilor:

„El trebuie să nu îşi dea demisia. Are o singură soluţie şi sfatul meu este să iasă cu declaraţii directe: „Am greşit aici, vreau să merg la Campionatul European”. Noi nu l-am luat pentru cupa asta. Ci pentru a merge de pe locul 1 sau locul 2 la Campionatul European. Când nu va avea şanse la Euro 2028, o să îşi dea demisia de onoare, dar nu acum. Până atunci, mai e timp.

Eu m-aş bucura să văd 48.000 de spectatori care să îl aplaude pe Hagi. Şi să văd înainte de meci şi după meci să iasă cei de la FRF să îşi declare susţinerea pentru Gică Hagi, să spună că au încredere maximă în el. Avem un Campionat European de jucat, o să îşi dea singur demisia dacă nu vor mai avea şanse”, a spus Giovanni Becali.