Discuție decisivă despre situația lui Dan Petrescu la CFR Cluj. Când pleacă antrenorul de la echipa campioană. Exclusiv

Dan Petrescu este antrenorul lui CFR Cluj, în acte, până la 30 iunie 2022. Pe finalul campionatului recent încheiat, s-a discutat mult despre banca tehnică a campioanei pentru sezonul următor. Rămâne sau nu mai rămâne Dan Petrescu la CFR Cluj?

FANATIK a aflat o ultimă discuție între finanțatorul clubului, Neluțu Varga, și antrenorul Dan Petrescu privind colaborarea viitoare dintre părți. În acest moment, nu se pune problema plecării lui Petrescu de la CFR Cluj! Dar totul se poate schimba într-o lună și jumătate!

Una dintre întrebările adresate aproape fiecărui jucător sau oficial de la CFR Cluj după victoria de la Craiova, 3-1, care a adus al treilea titlu consecutiv pentru CFR, a fost dacă mai continuă Dan Petrescu la echipă.

Antrenorul nu a putut fi alături de elevii săi la ultimele 3 meciuri, fiind spitalizat la Cluj după depistarea pozitivă cu Covid 19. Nici acum situația sa nu este ok, testul recent fiind neconcludent. Dar subiectul care arde este colaborarea dintre Petrescu și patronul Neluțu Varga.

Varga și-a luat o vacanță imediat după ce echipa sa a bifat titlul, plecând câteva zile la Monte Carlo. Ironicii spuneau că ar fi la negocieri pentru Mario Balotelli, dar patronul CFR-ului chiar dorea să iasă din stresul ultimelor meciuri de campionat.

Din informațiile FANATIK, Varga a avut o discuție lămuritoare și cu Dan Petrescu, cei doi convenind să continue momentan, cu obiectiv clar calificarea echipei în grupele unei competiții europene. Că va fi marea lovitură Champions, sau „doar” Europa League ca sezonul precedent nu contează, „grupe” să fie!

Oricum, relația dintre Neluțu Varga și Dan Petrescu s-a răcit considerabil în ultimele săptămâni. De la declarațiile de dragoste din urmă cu un an și jumătate, când Varga bătea la ușa vilei din Dubai a lui Petrescu pentru a-l convinge să revină la CFR s-a ajuns la răceala de azi.

Iar totul s-a sfărâmat după reluarea campionatului din cauza pauzei provocate de coronavirus. Punctul culminant a fost eșecul de la Cluj al CFR-ului cu Craiova, 2-3, meci care a pus pentru prima dată serios problema schimbării campioanei.

Dar și a schimbării băncii tehnice a CFR-ului! FANATIK a scris despre faptul că Varga, nemulțumit de… nemulțumirile financiare ale „Bursucului”, l-a contactat pe Adrian Mutu, selecționerul tineretului tricolor, pentru a-i propune să preia CFR Cluj! Mutu nu a negat!

Episodul acela a fost depășit, a urmat apoi „criza” CFR-ului provocată de cazurile pozitiv-negativ-neconcludente de Covid, din care ardelenii au ieșit cu brio. Mai bine decât se așteptau! Au câștigat 3 meciuri în 7 zile, culminând cu victoria de titlu de pe „Ion Oblemenco”. Cu Valeriu Bordeanu pe bancă, și Petrescu în spital.

Iar acum Petrescu are o altă provocare în față. Să califice iar CFR în grupele europene, traseu început în Malta, săptămâna viitoare și continuat în turul secund la Cluj, cu Dinamo Zagreb. Sunt primii doi pași. Ar urma turul 3 și play-off-ul. Dacă Dan Petrescu nu duce CFR Cluj în grupe, despărțirea este inevitabilă!

Dan Petrescu bravează după al treilea titlu consecutiv obținut pe banca clujenilor. Tehnicianul a acordat un interviu celor de la gsp și a atins mai multe aspecte din relația sa cu patronatul în ultimele săptămîni.

„Un antrenor de fotbal are contract. Dar dacă e dat afară, ce poate să facă? Să mă dea afară! Eu am contract, clauze. Mai am încă doi ani pe hârtie! La CFR Cluj, în comparație cu Barcelona, Real, AC Milan sau Inter, n-ai voie să pierzi niciun meci. Eu îl avertizez pe antrenorul care ar veni… dacă pierzi un meci ai toate șansele să rămâi pe liber!” – Dan Petrescu, antrenor CFR Cluj