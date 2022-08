Discuţie fabuloasă între David Popovici şi antrenorul său înainte de finala de 200 de metri liber: ”Nu vrei tu să faci o nebunie?”

După ce a stabilit un record mondial la 100 m liber, puștiul minune al natației a câștigat de o manieră entuziasmantă și .

David Popovici, discuție ireală cu antrenorul său înaintea finalei la 200 m liber

Imediat după ce a încheiat a doua sa finală de la Roma, David Popovici le-a povestit jurnaliștilor că înaintea cursei a avut o discuție senzațională cu antrenorul său Adrian Rădulescu, cel care stabilește planul pentru concurs.

”Nu prea mă așteptam la niciun timp. Nu am avut acest obiectiv. Nu am avut ca obiectiv să câștig sau să cobor sub 1:42. La prânz, l-am întrebat pe antrenor ‘Care e planul?’. El decide, eu încerc să mă conformez. A zis ‘Nu vrei tu să încerci să faci o nebunie?’. Am spus ‘Bine, hai că încerc’. Ăsta a fost obiectivul.

Ultima lungime este specialitatea mea, la 100 m ca la 200 m. Aşa că ştiam că o să-i las puţin în urmă pe ceilalţi. Mă aşteptam la asta. Cu toate acestea, nu este uşor de făcut. Am fost extrem de obosit. Am avut curse în care am fost mult mai obosit decât atât, dar asta m-a omorât puţin

Am reuşit în sfârşit să înot sub 1:43 (n.r. – vechiul lui record era 1:43.21). Timpul obţinut este excelent, a fost o cursă grea de înot. Cred că timpul este meritat. Îmi place să cred că nu am limite. Aș vrea ca toată lumea să creadă că nu are limite”, a declarat Popovici.

Ce așteptări are la 400 m liber

Noul superstar al natației mondiale a dezvăluit că deocamdată nu a avut timp să vadă reacțiile din țară și a spus de la Campionatele Europene, cea de 400 m liber.

”Nu m-am uitat pe reţelele de socializare (…) Nu prea ştiu ce impact am în România în acest moment sau în lumea înotului, văd doar ce este în jurul meu. Dar la un moment dat, intrând pe net, voi vedea impactul pe care l-am avut şi sunt încântat să ştiu asta.

Recordul de la 400 de metri e și mai greu de doborât decât cel de la 200 de metri. Nu știu ce pot să fac la 400 metri. Nu știu cât de bun sau slab sunt. Vom vedea în două zile. E ceva nou. E cea mai puțin stresantă probă. Nu există așteptări.

Este cea mai ciudată cursă pe care o voi face aici pentru că nu am experienţă. Am înotat-o ​​doar de trei ori în viaţa mea şi a fost în concursuri mici. Dar este un loc bun pentru a începe şi a vedea dacă sunt bun sau nu”, a afirmat Popovici.