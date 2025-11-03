Discuție tare în direct Sorin Cârțu – Robert Niță după Craiova – Rapid 2-2. „Ce faceți, dormiți doi în pat?” / „Vi s-a ofilit prazul?”

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu, fost mare fotbalist și antrenor la Universitatea Craiova, în prezent președinte de onoare la clubul din Bănie, și Robert Niță, fost jucător la Rapid, un apropiat al lui Dan Șucu și implicit al echipei din Giulești, au avut un schimb spumos de replici în direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici în contextul meciului direct dintre cele două echipe.

Sorin Cârțu și Robert Niță, dialog savuros în direct, după U Craiova – Rapid 2-2

Pe de o parte, Cârțu a glumit seama faptului că, în opinia sa, , prin prisma jocului prestat de cele două formații. De cealaltă parte, Niță i-a ironizat pe olteni pentru că, și în aceste condiții, ei au reușit să egaleze abia în prelungirile jocului, din penalty.

Robert Niță: Să trăiți! Ce făcurăți?

Sorin Cârțu: Stai cuminte!

Robert Niță: Erați supărați, se ofilise prazul în traistă în minutul 97. Te respect prea mult ca să intrăm în polemică așa, dar…

Sorin Cârțu: Fii atent că, dacă aveți șansa asta, ne retragem toți, sunteți acolo la campionat. Ne retragem toți, sunt campioni.

Robert Niță: Doamne ajută!

Sorin Cârțu: Vorbim elevat, nu le spunem cu bulan. Sau așa aș putea să spun, ce faceți, bă, dormiți doi în pat? Dar nu mă bag în discuții de tipul ăsta.

Robert Niță: Nea Sorin, ca să spun așa, că știi te respect și te simpatizez, din intimitățile astea din sânul echipei, am ajuns la nivelul la care fiecare jucător stă la single la Rapid. Și în cantonament, și la hotel.

Sorin Cârțu: Nu intru în discuții de tipul ăsta, gata.

Robert Niță: Am observat. Se închiriază 40 de camere, fiecare antrenor are apartament. Jucătorii se odihnesc, e alt nivel.

Sorin Cârțu: Așa e peste tot. Cu matrimoniale, cu tot.

Sorin Cârțu și Robert Niță și-au exprimat fiecare frustrările după meciul din Bănie

Dialogul a continuat în aceeași notă degajată, iar Sorin Cârțu i-a și a spus că este pe undeva normal ca ei să fie frustrați după acest meci, pentru că nu au avut noroc până la capăt.

Robert Niță: Ați luat un punct, nea Sorine.

Sorin Cârțu: Da, mă, da, ce să facem? Ăsta e paradoxul, că la jocul pe care l-am făcut contra voastră am luat doar un punct, așa e.

Robert Niță: Corect. Nici Rapidul nu merita să câștige, dar nici Craiova să piardă.

Sorin Cârțu: Au scăpat bine, eu mă simt frustrat de rezultat.

Robert Niță: În minutul 98 era 2-1.

Sorin Cârțu: Da, domnule, da. Vezi că eu nu am intervenit când te-ai certat cu Dan (n.r. Dănuț Lupu)

Robert Niță: Nu e așa prieten Dan cu mine cum sunt eu cu dumneavoastră.

Sorin Cârțu: Eu nu am spus că egalarea asta nu a venit așa… Până la urmă parcă s-au îndreptat cât de cât lucrurile. Dar din punctul meu de vedere, la jocul care a fost exprimat în teren, eu mă simt frustrat cu rezultatul ăsta, asta e. Nu o să mă înveți tu pe mine cum trebuie să fac o analiză.

Robert Niță: Ar fi chiar culmea asta

Sorin Cârțu: Am în jur de vreo 800 de partide antrenate, așa că pot să trag și eu niște concluzii, nu?

Robert Niță: Și eu ca suporter mă simt frustrat că la finalul jocului e 2-1 și se termină 2-2.

Sorin Cârțu: Bravo, bravo. Ești frustrat că nu ai avut noroc și mai mult. Bravo, mă.

Robert Niță: Exact. Ca joc nu avem ce să discutăm. Craiova este superioară și am spus-o și mai devreme.

Sorin Cârțu: E normal să fiți frustrați că nu ați avut noroc mai mare.

