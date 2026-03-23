Discuții aprinse după ce Ionuț Radu a jucat accidentat pentru Celta Vigo: „Ce ai avut în minte?/ Încasează salariul de acolo”

Așteptat să fie titular în poarta echipei naționale , ce urmează să aibă loc joi, Ionuț Radu s-a accidentat în duelul dintre Celta Vigo și Deportivo Alaves, iar acum nu mai poate onora convocarea lui Mircea Lucescu, selecționerul având deja un înlocuitor pe care l-a chemat în locul acestuia.

Discuții aprinse după ce Ionuț Radu a jucat accidentat pentru Celta Vigo în meciul cu Deportivo Alaves

O partidă ce părea una simplă pentru Celta Vigo, care a condus cu 3-0 după 37 de minute, s-a transformat într-un coșmar pentru Ionuț Radu și colegii săi. Până la final au încasat 4 goluri și au pierdut confruntarea, iar portarul s-a accidentat la o fază banală în minutul 59, când a ieșit pe o centrare. Românul a simțit imediat dureri, după aterizare, însă cu toate acestea a continuat partida, hotărâre care acum provoacă discuții intense printre jurnaliștii din țara noastră. Emil Grădinescu se întreabă de ce goalkeeperul nu a cerut schimbarea în momentul în care a simțit că are probleme.

„Te întrebi ce mai urmează, oare mâine ce se mai întâmplă? Eu mă întreb. Măi, Ionuț Radu, ce ai avut în minte? De ce ai mai rămas pe teren încă o jumătate de oră? Când știi că ești chemat la națională și ești titular într-un meci crucial pentru echipa națională…”, a spus Emil Grădinescu, comentatorul de la Prima Sport, indignat de cele întâmplate goalkeeperului.

„Dar nu pentru el, Emil. E un meci, el își ia banii. Hai să ne punem în pielea acelor jucători. Tot auzim «cea mai mare onoare să joci pentru națională» și așa mai departe. Bă, contează salariul ăla pe care îl încasează. El încasează salariul de la Celta și vrea să dea totul pentru Celta, cu care joacă acum în sferturi de Europa League. Iată că la Celta el și-a relansat cariera, până atunci era călător, ca frunza-n vânt”, a intervenit Costi Mocanu.

România are mari probleme la nivel de portari după accidentarea lui Ionuț Radu

Mircea Lucescu se confruntă cu mari probleme la nivel de portari înainte de partida cu Turcia, asta pentru că va trebui să se bazeze în primul 11 pe un goalkeeper care nu a debutat pentru echipa națională până acum. Variantele pe care selecționerul le are sunt Marian Aioani, de la Rapid, cel care este așteptat să fie titular, Cătălin Căbuz, de la FC Argeș, chemat în locul accidentatului Mihai Popa, și Laurențiu Popescu, de la Universitatea Craiova,

S-a vorbit despre posibilitatea ca Ștefan Târnovanu să fie chemat, tocmai pentru că a apucat să debuteze pentru România și are o experiență minimă din acest punct de vedere, dar jucătorul de la FCSB și-a pierdut locul de titular la echipa bucureșteană și nu a mai fost pe teren de 2 luni, fiind înlocuit în primul 11 de tânărul Matei Popa. Astfel, stafful naționalei a decis să meargă pe mâna a 3 portari care nu au experiență, dar au evoluat la echipele lor.