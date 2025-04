Discuții aprinse la Testul Puterii între Orban și Săftoiu: „Aţi traumatizat PNL!” / „Ați devenit slugile lui Iohannis”

Invitați la „Testul Puterii cu Denise Rifai”, de pe FANATIK.ro, fostul premier Ludovic Orban și fostul șef SIE Claudiu Săftoiu și-au aruncat cuvinte grele în cadrul unei dezbateri aprinse. Contrazicerile au izbucnit în momentul în care Claudiu Săftoiu a adus în discuție momentul în care fostul lider liberal a decis să părăsească PNL-ul. Potrivit acestuia, acel pas a fost o greșeală care a traumatizat partidul.

Atacuri dure între Ludovic Orban și Claudiu Săftoiu la „Testul Puterii cu Denise Rifai”

„Îmi pare foarte rău că Orban a ieșit să rupă efectiv partidul, l-a traumatizat și foarte greu și-a revenit PNL. Faptul că a greșit….știți care este dovada? A încercat o aventură cu Forța Dreptei, n-a reușit să decoleze cu partidul acesta absolut deloc și se află în situația… Pentru un lider politic atât de marcant cum a fost , puține câte au mai rămas, unuia sau altuia din politica românească…Abia acesta este un rezultat care arată cât de mult ați greșit, domnule Orban!”, a declarat Claudiu Săftoiu.

Ludovic Orban nu a lăsat atacul fără un răspuns dur. Fostul premier a ținut să precizeze că, deși nu a reușit să intre în Parlament, nu simte nicio rușine legată de acest rezultat. A declarat că merge pe stradă cu capul sus, pentru că a rămas fidel propriilor convingeri și nu a înșelat încrederea niciunui român.

Ludovic Orban, despre PNL: „Ați devenit slugile lui Iohannis”

„Asta e competiția politică, nu am avut timp să construiesc un partid care să aibă o rețea de 3.000 și ceva de localități, cu toți primarii din România, dar merg pe stradă fără să îmi plec capul și fără să-mi fie rușine față de niciun român că l-am mințit vreodată, că l-am trădat că am făcut lucruri care nu sunt corecte, nu sunt firești și de asemenea sunt în păcat în fața propriei conștiințe că am făcut ceea ce este corect și normal”, a declarat Orban în cadrul emisiunii „Testul Puterii cu Denise Rifai”, LIVE pe Fanatik.ro în fiecare zi de marți, miercuri, joi și vineri de la ora 18:00.

Momentul în care discuția a explodat cu adevărat a fost cel în care Orban a arătat cu degetul spre foștii colegi. A acuzat că, în realitate, cei rămași în . A afirmat că această supunere a dus la distrugerea partidului și că, atâta timp cât PNL rămâne subordonat PSD, nu va putea niciodată să reprezinte cu adevărat valorile liberale.

În acel moment, fostul șef al SIE, Claudiu Săftoiu, a adus în discuție creșterea PIB-ului românesc, datorită guvernării PSD-PNL. Din punctul lui de vedere, „parteneriatul” dintre PSD și PNL a dus la o guvernare stabilă, eficientă și chiar performantă, cu cele mai bune rezultate din ultimele decenii.

„Scoateți deflatorul PIB din analiza evoluției PIB-ului, adăugați inflația care a sărăcit populația și toată distrugerea mediului de afacere”, a răspuns Ludovic Orban.

