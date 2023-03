Discuții în contradictoriu la Fanatik SuperLiga despre atacanții de la FCSB. Cine e mai fotbalist: Compagno sau Omrani? „Toți scouterii să-și dea demisia!” Video exclusiv

Andrea Compagno și Billel Omrani, atacanții celor de la FCSB, au fost analizați în ultima ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA. a lui Robert Mancini pentru convocarea la naționala „Squadrei Azzurra” pentru meciurile cu Anglia și Malta din preliminariile Euro 2024.

Discuție contradictorie la Fanatik SuperLiga despre Andrea Compagno și Billel Omrani: „E un jucător pe care mie mi-ar plăcea să-l am”

De cealaltă parte, , astfel, a fost trimis la tratament în Belgrad, la “vraciul” Marijana Kovacevic, informație dezvăluită în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. Ilie Poenaru, care la un moment dat s-a aflat pe lista lui Gigi Becali pentru a prelua FCSB, a dezvăluit că și-ar dori să-l aibă pe Andrea Compagno în echipă.

„Fiecare are părerea lui, nu mă pot contra cu nimeni. Din punctul meu de vedere, Compagno este un jucător pe care mie mi-ar plăcea să-l am la echipă sau în primul 11. Este un număr ”9” clasic, care poate juca în orice sistem și se poate plia pe orice sistem, pe orice echipă.

E un jucător experimentat, un marcator în primul rând. (n.r. Omrani e mai fotbalist decât Compagno) Depinde ce sistem și ce vrei să joci. E diferență între ei pentru că Omrani este jucătorul de combinații. Cu Omrani poți să jonglezi”, a declarat Ilie Poenaru, în exclusivitate, la FANATIK SUPERLIGA.

Vivi Răchită l-a ironizat pe Andrea Compagno în schimbul de replici cu Ilie Poenaru de la Fanatik SuperLiga : „Nu i-au văzut geniul fotbalistic”

Vivi Răchită l-a criticat în nenumărate rânduri pe Andrea Compagno, deși atacantul italian este golgheter în campionat la egalitate cu Dugandzic. Specialistul FANATIK SUPERLIGA a precizat că toți scouterii italieni ar trebui să demisioneze dacă fotbalistul de 26 de ani va face pasul la naționala Italiei.

„Toți scouterii din Italia dacă acest Compagno va ajunge la echipa națională a Italiei ar trebui să ducă acasă, să-și dea demisia din toate funcțiile pentru că l-au avut pe Compagno în Serie D și pe urmă la Tre Fiori în San Marino și nu i-au văzut calitățile.

Nu i-au văzut geniul fotbalistic. A trebuit să-l ia Mititelu la FC U Craiova 1948. Păi, unde au fost toți scouterii din Italia dacă nu l-au văzut până la 23, 24 de ani. În Conference League, în afară de golul cu Anderlecht, dacă-mi spui o fază pe care a făcut-o…”, a spus Valeriu Răchită, la FANATIK SUPERLIGA.

Vivi Răchită și Ilie Poenaru, contre la Fanatik SuperLiga pe tema evoluțiilor lui Andrea Compagno: „Pentru campionatul nostru e un jucător foarte bun”

Ilie Poenaru a continuat să rămână pe poziții și a precizat că Andrea Compagno este un jucător valoros pentru campionatul românesc. Totodată, fostul tehnician de la UTA Arad consideră că atenția pe care italienii i-au acordat-o atacantului vine și din prisma faptului că joacă la FCSB.

„A trecut și printr-o accidentare. Știi foarte bine că atunci când a venit la FC U Craiova 1948 a venit mai mult accidentat. Faptul că marchează atâtea goluri și a marcat atâtea goluri și că este la FCSB îți dai seama că le-a atras atenția și probabil au văzut să vadă ce se întâmplă.

Dacă echipa nu te ajută… Pentru campionatul nostru e un jucător foarte bun. Într-adevăr este diferență între el și Omrani. Eu zic că l-ai lua la Petrolul pe Andrea Compagno”, a mai spus Ilie Poenaru, la FANATIK SUPERLIGA.

Vivi Răchită nu-l dorește pe Andrea Compagno la Petrolul Ploiești: „E mai bun Irobiso”

Valeriu Răchită nu și l-ar dori pe Andrea Compagno la Petrolul Ploiești, echipă pentru care fostul fotbalist a evoluat atât ca jucător, cât și ca antrenor. Fostul jucător al Stelei este de părere că doar problemele de ordin mental îl împiedică pe Christian Irobiso să strălucească.

„E mai bun Irobiso. Dacă Irobiso ar fi 100% din punct de vedere mental și nu ar face tâmpeniile pe care le face pentru că are 3 cartonașe roșii ar fi un fotbalist extraordinar”, au fost cuvintele lui Vivi Răchită.

„Da, trebuie șlefuit, puțin cizelat. L-am avut pe Irobiso, trebuie vorbit foarte mult, are nevoie de discuții, de încredere. Are nevoie de liniște. Mie nu mi-a creat probleme. La mine cât a jucat nu știu dacă a luat vreun cartonaș roșu. Nu am avut probleme cu el”, a încheiat discuția Ilie Poenaru, la FANATIK SUPERLIGA.

