Discuții în contradictoriu pe tema celei mai controversate faze din U Cluj – Rapid. Cristi Balaj a dat verdictul

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a avut parte de un moment controversat în repriza secundă, la scorul de 3-2 pentru giuleșteni. O fază în care mingea a ajuns în mâna fundașului Sinyan a provocat dezbateri privind posibilitatea acordării unei lovituri de la 11 metri. Cristi Balaj a analizat incidentul la FANATIK SUPERLIGA și a explicat de ce, în opinia sa, decizia arbitrului de a lăsa jocul să continue a fost corectă. Adrian Ilie și Dănuț Lupu au intervenit, la rândul lor, în discuție, evidențiind dificultatea interpretării unor asemenea faze.

Cristi Balaj explică de ce nu trebuia acordat penalty în U Cluj – Rapid

Faza a fost analizată atent după meci, mai ales că s-a petrecut într-un moment important al confruntării, . Cristi Balaj a dezvăluit că a fost întrebat despre incident chiar înainte ca VAR-ul să verifice faza și că, încă de la prima vedere, a considerat că nu se impunea acordarea unei lovituri de la 11 metri.

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Fostul arbitru a recunoscut că astfel de situații au devenit dificil de interpretat, inclusiv din cauza modificărilor și recomandărilor internaționale privind contactul mingii cu mâna. În opinia sa, elementul decisiv este felul în care mingea ajunge în brațul apărătorului și dacă acesta are timp să reacționeze sau dacă atingerea este consecința neașteptată a unei degajări.

„M-a sunat un prieten care era la meci și ține cu U Cluj chiar înainte de a se face verificarea VAR. M-a întrebat dacă e penalty și eu i-am spus că în opinia mea nu e. Ulterior, am încercat să analizez faza. Cu toate că am avut multe dubii, e greu de acceptat ca un jucător să aibă mâna la acea înălțime și să nu dai penalty”, a explicat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Ce spune regulamentul despre mingea care ajunge în mâna unui apărător

Cristi Balaj a explicat că nu orice contact între minge și mână trebuie sancționat automat. Potrivit interpretării prezentate de fostul arbitru, contează dacă apărătorul blochează în mod deliberat o centrare cu brațul sau dacă mingea ajunge în mână după o intervenție cu piciorul, într-un mod neașteptat. Balaj a făcut distincția între o situație în care un fundaș își mărește suprafața corpului pentru a opri o centrare și una în care mingea ricoșează în braț după o degajare. În al doilea caz, susține acesta, recomandările internaționale prevăd ca arbitrii să nu intervină automat.

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„Nu ascund faptul că am vorbit cu foști colegi, care sunt implicați în fenomen și participă la cursuri. Cei de la UEFA și FIFA au adus modificări și au complicat judecarea unor asemenea situații în raport cu mâna. Efectiv bulversează. Contactul este indiscutabil. Ce au spus ei și au și prezentat o fază deosebit de asemănătoare cu ce a fost aseară. Dacă atacantul ar fi centrat și Sinyan, apărătorul, chiar și de la acea distanță avea mâna de o asemenea manieră și bloca centrarea, atunci era obligatoriu penalty”, a declarat Balaj.

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Fostul arbitru a continuat cu explicația pentru situația în care mingea ajunge în braț după ce fundașul încearcă să o degajeze: „Dar, în momentul în care un apărător vrea să degajeze și lovește mingea cu piciorul și-și trimite mingea-n mână sau în atacantul din apropiere, iar mingea îi revine în mod neașteptat în mână, atunci recomandarea FIFA și UEFA este să nu se intervină. Este ca și cum apărătorul a degajat mingea în propria mână. Dacă dă în adversar, iar mingea, apoi, se întoarce în mâna lui, se cere arbitrilor să nu intervină. Ne-au bulversat, tot, dar ăsta e motivul pentru care arbitrii trebuie să se pregătească. De aceea arbitrul nu a acordat o decizie populară. Deci, la acest tip de intervenție, decizia arbitrilor a fost corectă”, a mai spus Cristi Balaj.

Hențul lui Sinyan, faza care a împărțit opiniile în platoul FANATIK SUPERLIGA

Explicația lui Cristi Balaj a fost completată de Adrian Ilie, care a atras atenția asupra succesiunii mișcărilor din fază. Fostul internațional a considerat că trebuie ținut cont de faptul că fundașul a jucat mingea cu piciorul înainte ca aceasta să ajungă în mâna sa: „El, când lovește mingea, că nu vrea să o degajeze în Ștefănescu, joacă perfect mingea cu mâna lângă el. După ce o lovește, din alergare, lovește mâna”, a intervenit Adrian Ilie.

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Balaj a revenit asupra poziției brațului și a explicat de ce mulți spectatori au considerat că se impunea o lovitură de la 11 metri. Fostul arbitru a remarcat existența unei mișcări scurte a brațului, însă a susținut că interpretarea trebuie făcută în contextul întregii faze, nu doar pe baza imaginii contactului: „El când coboară, când sari, te folosești de mâini, nu stai cu ele lipite. Excepție acum, ca să vedeți cum le-au întors, este situația în care mingea ar fi intrat în poartă. Atunci ar fi fost obligatoriu să dai penalty. Știți de ce toată lumea zice că e penalty? Pentru că există o mișcare scurtă a brațului”, a adăugat Cristi Balaj.

Discuția din platoul FANATIK SUPERLIGA a fost încheiată de Dănuț Lupu, care a ironizat complexitatea interpretărilor din regulament. Fostul internațional a făcut o comparație sugestivă pentru a descrie senzația că aceeași regulă poate fi înțeleasă diferit în funcție de context: „E ca și cum mă duc la școală, iar acolo 1+1 face 2, iar când ajung acasă 1+1 face -1”, a spus Dănuț Lupu, râzând.